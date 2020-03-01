Дани проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

К святыням Иерусалима

Перед вами откроются главные сокровища города, где соседствуют три мировые религии —иудаизм, христианство и ислам. Поднявшись на трехглавую Елеонскую гору, вы охватите взглядом древний Иерусалим, полюбуетесь видом на Иудейскую пустыню, Мертвое море и вершины гор Моав, гору Искушений и гору Скопус. А после мы отправимся изучать Старый город Иерусалима, где, как ни в одном месте мира, сконцентрированы святыни мировых религий.

Вы увидите маршрут Виа Долороса , воспроизводящий дорогу Иисуса Христа к месту казни, горе Голгофе. Узнаете о происхождении названия «Дороги Скорби» и погрузитесь в ключевые библейские сюжеты.

, воспроизводящий дорогу Иисуса Христа к месту казни, горе Голгофе. Узнаете о происхождении названия «Дороги Скорби» и погрузитесь в ключевые библейские сюжеты. Посетите Храм Гроба Господня — главный храм для христиан всего мира. Здесь вы услышите о жизни, Крестных страданиях, Искупительной жертве и Воскресении Иисуса Христа.

— главный храм для христиан всего мира. Здесь вы услышите о жизни, Крестных страданиях, Искупительной жертве и Воскресении Иисуса Христа. Подойдете к Стене Плача — западной стене Храмовой горы, важнейшей святыне еврейского народа и единственному сохранившемуся фрагменту Второго Храма. Мы поговорим об особенностях и традициях этого места, его трагической истории и современной жизни.

Храм Рождества Христова в Вифлееме

Затем вас встретят древние стены города, который 2 тысячи лет назад был лишь маленьким поселением с размеренной деревенской жизнью. На улицах Вифлеема вам откроется история Христа с момента его рождения — и даже раньше. И, конечно, мы посетим главную святыню города — Храм Рождества Христова, возведенный на месте рождения Иисуса Христа. Вы услышите о практическом и символическом значении ведущих в храм Врат Смирения, осмотрите внутреннее убранство — истаявшие росписи, настенные византийские мозаики, иконостас и реликвии Храма Рождества Христова.

Грот Рождества — вы спуститесь в беломраморную подземную крипту и увидите хлев, где был рожден Иисус. Узнаете, кто и когда отыскал это святое место, рассмотрите освещенные лампадами сетчатые ясли и алтарь Поклонения волхвов.

— вы спуститесь в беломраморную подземную крипту и увидите хлев, где был рожден Иисус. Узнаете, кто и когда отыскал это святое место, рассмотрите освещенные лампадами сетчатые ясли и алтарь Поклонения волхвов. Вифлеемская звезда — я расскажу, что случилось с первой Вифлеемской звездой и почему пришедшая ей на смену вторая сделана не из золота и драгоценных камней, а из серебра. Поговорим о символике звезды, которую освещают 15 лампад — 4 католических, 5 армянских и 6 православных.

— я расскажу, что случилось с первой Вифлеемской звездой и почему пришедшая ей на смену вторая сделана не из золота и драгоценных камней, а из серебра. Поговорим о символике звезды, которую освещают 15 лампад — 4 католических, 5 армянских и 6 православных. Вы увидите Вифлеемскую чудотворную икону Пресвятой Богородицы русского письма, пожертвованную храму императорским домом Романовых. И попробуете понять, почему это единственная из знаменитых икон Богоматери, на которой её лик озарен улыбкой.

Кроме того, в пути мы сделаем остановку у берега Мертвого моря и на реке Иордан — в предполагаемом месте крещения Иисуса Иоанном Предтечей.