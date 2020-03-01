Дани проводит ещё 5 экскурсий

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Прикоснуться к главным христианским реликвиям Святой земли и посетить Храм Рождества Христова

Дани
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Дани – экскурсионное агентство
Вам предстоит за один день охватить главные святыни и культурное наследие Израиля.

Вы погрузитесь в христианскую историю на улицах Старого Иерусалима, увидите Храм Гроба Господня и Стену Плача.

Осмотрите реликвии Храма Рождества Христова в Вифлееме.

Почувствуете израильский колорит, искупаетесь в водах Мертвого моря и реки Иордан.
€75
60 за человека
скидка20%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча Эйлат заправочная станция Yellow Paz - Leshem, рядом с аэропортом.
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Из Эйлата — в Иерусалим и Вифлеем
Из Эйлата — в Иерусалим и Вифлеем

Что вас ожидает

К святыням Иерусалима
Перед вами откроются главные сокровища города, где соседствуют три мировые религии —иудаизм, христианство и ислам. Поднявшись на трехглавую Елеонскую гору, вы охватите взглядом древний Иерусалим, полюбуетесь видом на Иудейскую пустыню, Мертвое море и вершины гор Моав, гору Искушений и гору Скопус. А после мы отправимся изучать Старый город Иерусалима, где, как ни в одном месте мира, сконцентрированы святыни мировых религий.

  • Вы увидите маршрут Виа Долороса, воспроизводящий дорогу Иисуса Христа к месту казни, горе Голгофе. Узнаете о происхождении названия «Дороги Скорби» и погрузитесь в ключевые библейские сюжеты.
  • Посетите Храм Гроба Господня — главный храм для христиан всего мира. Здесь вы услышите о жизни, Крестных страданиях, Искупительной жертве и Воскресении Иисуса Христа.
  • Подойдете к Стене Плача — западной стене Храмовой горы, важнейшей святыне еврейского народа и единственному сохранившемуся фрагменту Второго Храма. Мы поговорим об особенностях и традициях этого места, его трагической истории и современной жизни.

Храм Рождества Христова в Вифлееме
Затем вас встретят древние стены города, который 2 тысячи лет назад был лишь маленьким поселением с размеренной деревенской жизнью. На улицах Вифлеема вам откроется история Христа с момента его рождения — и даже раньше. И, конечно, мы посетим главную святыню города — Храм Рождества Христова, возведенный на месте рождения Иисуса Христа. Вы услышите о практическом и символическом значении ведущих в храм Врат Смирения, осмотрите внутреннее убранство — истаявшие росписи, настенные византийские мозаики, иконостас и реликвии Храма Рождества Христова.

  • Грот Рождества — вы спуститесь в беломраморную подземную крипту и увидите хлев, где был рожден Иисус. Узнаете, кто и когда отыскал это святое место, рассмотрите освещенные лампадами сетчатые ясли и алтарь Поклонения волхвов.
  • Вифлеемская звезда — я расскажу, что случилось с первой Вифлеемской звездой и почему пришедшая ей на смену вторая сделана не из золота и драгоценных камней, а из серебра. Поговорим о символике звезды, которую освещают 15 лампад — 4 католических, 5 армянских и 6 православных.
  • Вы увидите Вифлеемскую чудотворную икону Пресвятой Богородицы русского письма, пожертвованную храму императорским домом Романовых. И попробуете понять, почему это единственная из знаменитых икон Богоматери, на которой её лик озарен улыбкой.

Кроме того, в пути мы сделаем остановку у берега Мертвого моря и на реке Иордан — в предполагаемом месте крещения Иисуса Иоанном Предтечей.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на комфортабельном автобусе с кондиционером и в сопровождении лицензированного русскоговорящего гида. Наушники для участников не предусмотрены.
  • В стоимость экскурсии включены обед и транспортные услуги.
  • Дополнительных трат не предусмотрено. Отдельно оплачиваются только личные расходы: сувениры, пожертвования, напитки и т.д.
  • Порядок посещения мест, указанных в маршруте, может меняться в зависимости от времени года и погоды.
  • Старт экскурсии — в 1:00 часов утра из Эйлата, возвращаемся около 21 — 22 часов. Общая продолжительность экскурсии — около 20 часов.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Из Эйлата — в Иерусалим и Вифлеем
Из Эйлата — в Иерусалим и Вифлеем
Из Эйлата — в Иерусалим и Вифлеем
Из Эйлата — в Иерусалим и Вифлеем
Из Эйлата — в Иерусалим и Вифлеем
Из Эйлата — в Иерусалим и Вифлеем
Из Эйлата — в Иерусалим и Вифлеем
Из Эйлата — в Иерусалим и Вифлеем

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 01:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура Эйлат заправочная станция Yellow Paz - Leshem, рядом с аэропортом..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дани
Дани
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных гидов, организующая экскурсии по всему Израилю. С радостью покажем все самые знаменитые места страны: святой вечный город Иерусалим, современный Тель-Авив и курортный Эйлат. А еще — Хайфу, Нетанию, Мертвое море и зеленые Голанские высоты. До скорой встречи!
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