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Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария

Евгений С.
Евгений С. – Гид из Эйлата
Мы побываем в древних приморских городах Израиля, в которых сохранились следы различных эпох и культур.

Осмотрим достопримечательности 🏛️ Акко — крепостные стены, ханы, монастыри и мечеть Аль Джазара.

Прогуляемся по немецкому кварталу и прекрасным Бахайским садам в городе Хайфа.

Осмотрим величественные римские постройки в Кейсарии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $730 за экскурсию

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Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария

Что вы увидите

  • Хайфа
  • Кейсария
  • Акко
Эта индивидуальная экскурсия ⛳ начнётся с посещения древнейшего города Акко, с его неповторимым духом арабского востока и запахом морского порта. Лабиринты улиц приведут нас к подземельям и монастырским стенам крестоносцев. Вы увидите как были устроены арабские постоялые дворы- ханы и турецкие базары. Мы посетим турецкую баню, а с высоты оборонительных стен вы сможете «наблюдать» воображаемую осаду города войсками Наполеона.
Я расскажу вам о правителе города Аль-Джазаре, прозванного «мясником» за своё отношение к противникам. Мы посетим настоящую арабскую мечеть, которая так и называется Аль-Джазар и является третьей по значимости в мусульманском Израиле. Дальше наш путь лежит в Хайфу, знакомство с которой мы начнём с Немецкой колонии, района, построенного немцами-тамплиерами, христианами, которые верили в необходимость восстановления Палестины христианскими силами.
Поднимемся выше на гору Кармель. Здесь расположено восьмое чудо света- Бахайские сады, зримое воплощение бахайской философии, суть которой во всеобщей любви и гармонии. Мы посетим церковь ⛪ монастыря монахов-кармелитов- Стелла Марис и полюбуемся видом на всю Хайфу с её морским заливом. По прибрежному шоссе мой автомобиль доставит нас в древнюю Кейсарию- город 🏙️ построенный иудейским царём Иродом. Здесь сохранились с тех времён римские сооружения: театр, ипподром, дворец Ирода. Мы увидим как были устроены римские бани и сможем посетить римский общественный... туалет, а также гордость Ирода- порт.
Ну а закончим мы наше путешествие у поразительного сооружения, мощного иродо- римского акведука.
Что входит
  • услуги профессионального экскурсовода
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгений С.
Евгений С.
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