Эта индивидуальная экскурсия ⛳ начнётся с посещения древнейшего города Акко, с его неповторимым духом арабского востока и запахом морского порта. Лабиринты улиц приведут нас к подземельям и монастырским стенам крестоносцев. Вы увидите как были устроены арабские постоялые дворы- ханы и турецкие базары. Мы посетим турецкую баню, а с высоты оборонительных стен вы сможете «наблюдать» воображаемую осаду города войсками Наполеона.

Я расскажу вам о правителе города Аль-Джазаре, прозванного «мясником» за своё отношение к противникам. Мы посетим настоящую арабскую мечеть, которая так и называется Аль-Джазар и является третьей по значимости в мусульманском Израиле. Дальше наш путь лежит в Хайфу, знакомство с которой мы начнём с Немецкой колонии, района, построенного немцами-тамплиерами, христианами, которые верили в необходимость восстановления Палестины христианскими силами.

Поднимемся выше на гору Кармель. Здесь расположено восьмое чудо света- Бахайские сады, зримое воплощение бахайской философии, суть которой во всеобщей любви и гармонии. Мы посетим церковь ⛪ монастыря монахов-кармелитов- Стелла Марис и полюбуемся видом на всю Хайфу с её морским заливом. По прибрежному шоссе мой автомобиль доставит нас в древнюю Кейсарию- город 🏙️ построенный иудейским царём Иродом. Здесь сохранились с тех времён римские сооружения: театр, ипподром, дворец Ирода. Мы увидим как были устроены римские бани и сможем посетить римский общественный... туалет, а также гордость Ирода- порт.

Ну а закончим мы наше путешествие у поразительного сооружения, мощного иродо- римского акведука.