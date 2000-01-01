Петра является наследием которое досталось нам от набатейцев более 2000 лет назад. Набатейцы были трудолюбивым народом, они создали самую большую систему водоснабжения своего времени. В Петре проживало более 20 000 человек, город 🏙️ был оазисом в пустыне, благодаря своему умению собирать воду Петра была остановкой для караванов проходящих мимо, местные жители продавали путникам воду и место ночлега. Набатейцы построили город в скалах с большими фасадами типичными для римской архитектуры, самым известным строением является сокровищница Эль-Хазне. Амфитеатр построенный в Петре набатейцами вмещал в себя более 4000 человек, в общем на территории сайта насчитывается около 800 статуй, фасадов и храмов.

Маршрут:

08:20 - сбор с гостиниц

08:40 - переход границы и выезд в сторону Петры

11:00 - начало экскурсии 🧭 в Петре

15:30 - обед и свободное время

17:00 - выезд в сторону Акабы

18:30 - переход границы в Израиль и трансфер в гостиницу

Необходимо иметь при себе:

Загранпаспорт

Удобную обувь и одежду

Бутылку воды

Деньги на личные расходы

Летом желательно головной убор

Зимой рекомендуем взять с собой в дорогу что нибудь теплое из одежды

Условия заказа:

При бронировании необходимо будет указать данные загранпаспортов всех участников.

Общие условия и политика отмены: