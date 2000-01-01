Петра является наследием которое досталось нам от набатейцев более 2000 лет назад. Набатейцы были трудолюбивым народом, они создали самую большую систему водоснабжения своего времени. В Петре проживало более 20 000 человек, город 🏙️ был оазисом в пустыне, благодаря своему умению собирать воду Петра была остановкой для караванов проходящих мимо, местные жители продавали путникам воду и место ночлега. Набатейцы построили город в скалах с большими фасадами типичными для римской архитектуры, самым известным строением является сокровищница Эль-Хазне. Амфитеатр построенный в Петре набатейцами вмещал в себя более 4000 человек, в общем на территории сайта насчитывается около 800 статуй, фасадов и храмов.
Маршрут:
08:20 - сбор с гостиниц
08:40 - переход границы и выезд в сторону Петры
11:00 - начало экскурсии 🧭 в Петре
15:30 - обед и свободное время
17:00 - выезд в сторону Акабы
18:30 - переход границы в Израиль и трансфер в гостиницу
Необходимо иметь при себе:
Загранпаспорт
Удобную обувь и одежду
Бутылку воды
Деньги на личные расходы
Летом желательно головной убор
Зимой рекомендуем взять с собой в дорогу что нибудь теплое из одежды
Условия заказа:
- При бронировании необходимо будет указать данные загранпаспортов всех участников.
Общие условия и политика отмены:
- Необходимо явиться на точку сбора 5 минут до назначенного времени.
- Мы не несем ответственность за потерю личных вещей.
- При опоздании и неявке на экскурсию ⛳ нет возврата оплаченных средств.
- Время выезда и порядок посещения достопримечательностей 🏛️ может меняться.
- Не отставайте от группы, компания не несет ответственность за отставших, это групповая экскурсия и вся группа не будет ждать.
- При отмене менее чем за 3 рабочих дня нет возврата оплаченных средств.