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В Петру из Эйлата

4.9
10 отзывов
Booking-tours
Booking-tours – Гид из Эйлата
Автобусная экскурсия ⛳ из Элайта в Петру.

Вы увидите столицу древней цивилизации, Набатейского царства.

Проедете через ущелье Сик по городу Вади Муса к главной достопримечательности 🏛️ Иордании – археологическому памятнику Петра.

Здесь вас ждут сокровищница Эль-Хазне, Монастырь Эд-Дейр, пантеон, амфитеатр, история 📖 и легенды древнего царства.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $189 за человека

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В Петру из Эйлата
В Петру из Эйлата

Что вы увидите

  • Вади Муса
  • Петра
  • Ущелье Сик
  • Сокровищница Эль-Хазне
  • Монастырь Эд-Дейр
  • Римское Кардо
  • Амфитеатр
  • Некрополь
  • Панорамный тур по Акабе(если остается время)
Петра является наследием которое досталось нам от набатейцев более 2000 лет назад. Набатейцы были трудолюбивым народом, они создали самую большую систему водоснабжения своего времени. В Петре проживало более 20 000 человек, город 🏙️ был оазисом в пустыне, благодаря своему умению собирать воду Петра была остановкой для караванов проходящих мимо, местные жители продавали путникам воду и место ночлега. Набатейцы построили город в скалах с большими фасадами типичными для римской архитектуры, самым известным строением является сокровищница Эль-Хазне. Амфитеатр построенный в Петре набатейцами вмещал в себя более 4000 человек, в общем на территории сайта насчитывается около 800 статуй, фасадов и храмов.

Маршрут:

    08:20 - сбор с гостиниц
    08:40 - переход границы и выезд в сторону Петры
    11:00 - начало экскурсии 🧭 в Петре
    15:30 - обед и свободное время
    17:00 - выезд в сторону Акабы
    18:30 - переход границы в Израиль и трансфер в гостиницу

    Необходимо иметь при себе:

      Загранпаспорт
      Удобную обувь и одежду
      Бутылку воды
      Деньги на личные расходы
      Летом желательно головной убор
      Зимой рекомендуем взять с собой в дорогу что нибудь теплое из одежды

      Условия заказа:

      • При бронировании необходимо будет указать данные загранпаспортов всех участников.

      Общие условия и политика отмены:

      • Необходимо явиться на точку сбора 5 минут до назначенного времени.
      • Мы не несем ответственность за потерю личных вещей.
      • При опоздании и неявке на экскурсию ⛳ нет возврата оплаченных средств.
      • Время выезда и порядок посещения достопримечательностей 🏛️ может меняться.
      • Не отставайте от группы, компания не несет ответственность за отставших, это групповая экскурсия и вся группа не будет ждать.
      • При отмене менее чем за 3 рабочих дня нет возврата оплаченных средств.
      Что входит
      • Трансфер
      • Русскоговорящий гид в Петре
      • Входы
      • Обед
      Что не входит
      • Оплачивается отдельно:
      • Налог на границе - 65$ на человека
      • Виза 75$
      • Чаевые и любые личные расходы
      • Легкие напитки
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      В Петру из Эйлата
      В Петру из Эйлата
      В Петру из Эйлата

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      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      10 отзывов оставили туристы

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