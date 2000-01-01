Lena C. проводит ещё 3 экскурсии

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Айда на рынок!

Lena C.
Lena C. – Гид из Иерусалима
Айда на рынок!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-11 человек

  • $175 за экскурсию

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Айда на рынок!
Айда на рынок!
«Вот идет осел, а из-за его ушей выглядывают длиннющие усы едущего на нем хозяина. На хозяине до блеска начищенные ботинки, которые он старается держать подальше от дорожной пыли, чтобы, не дай Бог, не замарать. Чуть позади вышагивает среди камней и колючек его босая жена с большой, сплетенной из прутьев и обернутой в козлиную шкуру корзиной на голове. В корзине овощи и пара кур, принесенные на продажу, а за спиной младенец в люльке. Женщина садится на землю подле своих товарок, ждущих прихода покупателей. Стоит изнуряющая жара, нет ни навеса, ни деревца, чтобы укрыться от палящего солнца. А муж сидит в кофейне неподалеку. « — так вспоминает иерусалимский рынок конца 19 века, одна из жительниц нового города.
Знаете ли вы, что у славного иерусалимского рынка Махане Йегуда есть свой гимн? Ведь приверженцы сей жемчужины Ближнего Востока считают, что на Махане Йегуда есть всё.
Хелло, сударь! Привет, хамУда! Добро пожаловать на рынок Махане Йегуда! Всё радует глаз тут своей красою, Махане Йегуда — сердце городское. Не сыщешь в мире вкуснее и краше, Чем меж Агриппас и Яффо, на рынке нашем. Кто наш рынок прекрасный не знает и не воспевает?! Махане Йегуда — душа городская. Трогай мне руками, смотри мне глазами! Что за товар — съели бы сами! Пройдись, прогуляйся, оцени аромат — Овощи-фрукты тебя силами одарят. Кто наш рынок прекрасный не знает и не воспевает?! Махане Йегуда — душа городская. С любовью от зеленного отдела.
Красочный, пестрый, шумный, вкусный, ароматный — сюда редко попадает нога туриста, но уж если вы здесь оказались….
Колдовские напитки, лавки пряностей, крики торговцев фруктами, деликатесные магазины сыров, закутки старьевщиков, дизайнерские украшения и одежда, дорогие рестораны и дешевые перекусочные, утренние хозяйственные покупки и ночная тусовка….
А я помогу вам сориентироваться в этом многообразии и мы обязательно поедим суп кубэ и закусим ароматным фалафелем
Что входит
  • экскурсия и сопровождение
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с клиентом
Айда на рынок!
Айда на рынок!
Айда на рынок!
Айда на рынок!
Айда на рынок!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lena C.
Lena C.
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