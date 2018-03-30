Откройте для себя Иерусалим с его богатым историческим наследием и архитектурными шедеврами. Прогулка по старинным районам оставит незабываемые впечатления
Индивидуальная экскурсия по Иерусалиму предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу прошлого. В центре города сохранились дома, построенные во времена Османской империи.
Посетители увидят бухарский детский дом, синагогу бойцов еврейского сопротивления и читать дальшеуменьшить
дом, где родился 6-ой президент Израиля - Ицхак Навон. Прогулка завершится на рынке Махане Иегуда, который считается старейшим в стране. Во время праздника Ханука можно насладиться вечерней экскурсией, когда дома залиты светом
Давным давно, когда Османская империя правила половиной мира, бедные и богатые евреи покупали земельные участки на Святой Земле. Кто-то за собственные сбережения, а кто-то брал долгосрочный кредит. Осушали болота, строили дома, прокладывали дороги, оборонялись от разбойников. Свои новые дома они называли «нахлаот» (поместья). Сейчас эти дома — центр города.
Программа
Я покажу вам районы 19-го века, в которых сохранились бухарский детский дом, синагога бойцов еврейского сопротивления, дома раввинов и дом, где родился 6-ой президент Израиля — Ицхак Навон. Вы увидите старинные колодцы и древние эвкалипты, синагоги и культурные центры. А напоследок мы посетим знаменитый рынок Махане Иегуда — рынок старейший страны, основанный в 1887 году.
В дни праздника Ханука есть возможность проведения вечерней экскурсии, чтобы полюбоваться древними домами, залитыми светом.
Суккот в Нахлаот
На исходе еврейского праздника Иом Кипур (Судный День) во всех еврейских домах раздается стук молотка. Евреи строят шалаши — необходимый атрибут праздника Суккот. Что это за праздник? Что такое рынок 4-х плодов? Мы увидим шалаши всех форм и размеров, узнаем обычаи праздника, а также ознакомимся с историей районов.
Организационные детали
С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции трамвая Давидка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал читать дальшеуменьшить
известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года.
Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Экскурсия очень понравилась. В Израиле не первый раз, но увидели и узнали много нового и интересного. Орна отлично провела экскурсию и, по ходу, добавила посещение дополнительного района, что сделало экскурсию более полной и логически завершенной. Много интересных фактов и жизненных историй. Очень рекомендую!