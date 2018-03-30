Индивидуальная экскурсия по Иерусалиму предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу прошлого. В центре города сохранились дома, построенные во времена Османской империи.Посетители увидят бухарский детский дом, синагогу бойцов еврейского сопротивления и

дом, где родился 6-ой президент Израиля - Ицхак Навон. Прогулка завершится на рынке Махане Иегуда, который считается старейшим в стране. Во время праздника Ханука можно насладиться вечерней экскурсией, когда дома залиты светом

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Давным давно, когда Османская империя правила половиной мира, бедные и богатые евреи покупали земельные участки на Святой Земле. Кто-то за собственные сбережения, а кто-то брал долгосрочный кредит. Осушали болота, строили дома, прокладывали дороги, оборонялись от разбойников. Свои новые дома они называли «нахлаот» (поместья). Сейчас эти дома — центр города.

Программа

Я покажу вам районы 19-го века, в которых сохранились бухарский детский дом, синагога бойцов еврейского сопротивления, дома раввинов и дом, где родился 6-ой президент Израиля — Ицхак Навон. Вы увидите старинные колодцы и древние эвкалипты, синагоги и культурные центры. А напоследок мы посетим знаменитый рынок Махане Иегуда — рынок старейший страны, основанный в 1887 году.

В дни праздника Ханука есть возможность проведения вечерней экскурсии, чтобы полюбоваться древними домами, залитыми светом.

Суккот в Нахлаот

На исходе еврейского праздника Иом Кипур (Судный День) во всех еврейских домах раздается стук молотка. Евреи строят шалаши — необходимый атрибут праздника Суккот. Что это за праздник? Что такое рынок 4-х плодов? Мы увидим шалаши всех форм и размеров, узнаем обычаи праздника, а также ознакомимся с историей районов.

Организационные детали