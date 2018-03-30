Давным давно, когда Османская империя правила половиной мира, бедные и богатые евреи покупали земельные участки на Святой Земле. Кто-то за собственные сбережения, а кто-то брал долгосрочный кредит. Осушали болота, строили дома, прокладывали дороги, оборонялись от разбойников. Свои новые дома они называли «нахлаот» (поместья). Сейчас эти дома — центр города.
Я покажу вам районы 19-го века, в которых сохранились бухарский детский дом, синагога бойцов еврейского сопротивления, дома раввинов и дом, где родился 6-ой президент Израиля — Ицхак Навон. Вы увидите старинные колодцы и древние эвкалипты, синагоги и культурные центры. А напоследок мы посетим знаменитый рынок Махане Иегуда — рынок старейший страны, основанный в 1887 году.
В дни праздника Ханука есть возможность проведения вечерней экскурсии, чтобы полюбоваться древними домами, залитыми светом.
На исходе еврейского праздника Иом Кипур (Судный День) во всех еврейских домах раздается стук молотка. Евреи строят шалаши — необходимый атрибут праздника Суккот. Что это за праздник? Что такое рынок 4-х плодов? Мы увидим шалаши всех форм и размеров, узнаем обычаи праздника, а также ознакомимся с историей районов.