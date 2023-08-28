Экскурсия за пределами Старого города Иерусалима откроет перед вами парки и кварталы Нового Иерусалима. Парк Колокола удивит своими скульптурами и историей колокола из Филадельфии. На улице Кинг Дэвид вы узнаете о знаменитостях, останавливавшихся в местной гостинице. Марокканская керамика и архитектура Махане Израэль подарят уникальные впечатления. Прогулка подойдет тем, кто хочет расширить свои знания о древнем городе и его современном облике

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Необычные парки Нового Иерусалима

Вы удивитесь тому, какие любопытные уголки можно встретить за стенами Старого города. Наш маршрут к сердцу Нового Иерусалима начнется с парка Колокола, Ган а-Паамон: вы рассмотрите причудливые скульптуры, пройдетесь по живописным дорожкам и узнаете забавную историю о колоколе, привезенном в Иерусалим из далекой Филадельфии. А на улицах Мишкенот Шааненим, «квартала блаженных», вы узнаете о жизни еврейских бедняков и заглянете в удивительный парк, в центре которого возвышается настоящая мельница: ее историю вы тоже непременно услышите.

Железнодорожный вокзал «с секретом»

Чтобы изнутри рассмотреть одно из излюбленных мест отдыха иерусалимцев, мы отправимся на старый железнодорожный вокзал, а ныне – маркет-плейс, ресторанчики которого работают даже в субботу. Заодно поговорим об истории вокзала, куда в конце 19 века приехал отец сионизма Теодор Герцель, чтобы встретиться с немецким кайзером.

Кинг Дэвид: дух современного Иерусалима

На одной из центральных улиц Иерусалима – Кинг Дэвид – перед вами предстанет стремительный и динамичный Иерусалим. Вы прогуляетесь мимо гостиницы, где останавливаются мировые знаменитости, и услышите любопытные истории, которые происходили в ее стенах. А напротив отеля рассмотрите здание, которое напоминает одновременно мечеть, церковь и синагогу, а я расскажу, чем оно является на самом деле.

Марокканский колорит в Махане Израэль

Чуть дальше свернем на улочки квартала, построенного за пределами городских стен евреями-выходцами из Северной Африки. В Махане Израэль вы полюбуетесь самобытной архитектурой и марокканской керамикой, которой украшены даже здешние ступеньки. Мы пройдем по торговой улице Мамиле: особое настроение создадут местные ресторанчики, магазины, вечерние огоньки и прогуливающиеся горожане. Так мы дойдем до самых Яффских ворот, за которыми начинается Старый город, проделав путь от современного Иерусалима к его истокам.

Кому подойдет прогулка

Этот маршрут особенно понравится тем, кто уже познакомился с реликвиями старого Иерусалима, хочет узнать больше об истории древнего города и расширить своё представление о нем.

Организационные детали

За 2-3 дня до даты экскурсии обязательно сообщите гиду о любых изменениях и подтвердите экскурсию, иначе гид может отменить вашу бронь.