5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные парки и скульптуры
- 🏰 Истории знаменитостей
- 🎨 Марокканская керамика
- 🚶♂️ Прогулка по центральным улицам
- 📜 Исторические факты и рассказы
Что можно увидеть
- Парк Колокола
- Мишкенот Шааненим
- Железнодорожный вокзал
- Кинг Дэвид
- Махане Израэль
- Яффские ворота
Описание экскурсии
Необычные парки Нового Иерусалима
Вы удивитесь тому, какие любопытные уголки можно встретить за стенами Старого города. Наш маршрут к сердцу Нового Иерусалима начнется с парка Колокола, Ган а-Паамон: вы рассмотрите причудливые скульптуры, пройдетесь по живописным дорожкам и узнаете забавную историю о колоколе, привезенном в Иерусалим из далекой Филадельфии. А на улицах Мишкенот Шааненим, «квартала блаженных», вы узнаете о жизни еврейских бедняков и заглянете в удивительный парк, в центре которого возвышается настоящая мельница: ее историю вы тоже непременно услышите.
Железнодорожный вокзал «с секретом»
Чтобы изнутри рассмотреть одно из излюбленных мест отдыха иерусалимцев, мы отправимся на старый железнодорожный вокзал, а ныне – маркет-плейс, ресторанчики которого работают даже в субботу. Заодно поговорим об истории вокзала, куда в конце 19 века приехал отец сионизма Теодор Герцель, чтобы встретиться с немецким кайзером.
Кинг Дэвид: дух современного Иерусалима
На одной из центральных улиц Иерусалима – Кинг Дэвид – перед вами предстанет стремительный и динамичный Иерусалим. Вы прогуляетесь мимо гостиницы, где останавливаются мировые знаменитости, и услышите любопытные истории, которые происходили в ее стенах. А напротив отеля рассмотрите здание, которое напоминает одновременно мечеть, церковь и синагогу, а я расскажу, чем оно является на самом деле.
Марокканский колорит в Махане Израэль
Чуть дальше свернем на улочки квартала, построенного за пределами городских стен евреями-выходцами из Северной Африки. В Махане Израэль вы полюбуетесь самобытной архитектурой и марокканской керамикой, которой украшены даже здешние ступеньки. Мы пройдем по торговой улице Мамиле: особое настроение создадут местные ресторанчики, магазины, вечерние огоньки и прогуливающиеся горожане. Так мы дойдем до самых Яффских ворот, за которыми начинается Старый город, проделав путь от современного Иерусалима к его истокам.
Кому подойдет прогулка
Этот маршрут особенно понравится тем, кто уже познакомился с реликвиями старого Иерусалима, хочет узнать больше об истории древнего города и расширить своё представление о нем.
Организационные детали
За 2-3 дня до даты экскурсии обязательно сообщите гиду о любых изменениях и подтвердите экскурсию, иначе гид может отменить вашу бронь.