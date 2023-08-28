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Иерусалим за пределами крепостных стен

Узнайте о скрытых уголках Иерусалима, от парка Колокола до улицы Кинг Дэвид. Погрузитесь в атмосферу города за пределами исторического центра
Экскурсия за пределами Старого города Иерусалима откроет перед вами парки и кварталы Нового Иерусалима. Парк Колокола удивит своими скульптурами и историей колокола из Филадельфии. На улице Кинг Дэвид вы узнаете о знаменитостях, останавливавшихся в местной гостинице. Марокканская керамика и архитектура Махане Израэль подарят уникальные впечатления. Прогулка подойдет тем, кто хочет расширить свои знания о древнем городе и его современном облике
4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные парки и скульптуры
  • 🏰 Истории знаменитостей
  • 🎨 Марокканская керамика
  • 🚶‍♂️ Прогулка по центральным улицам
  • 📜 Исторические факты и рассказы
Иерусалим за пределами крепостных стен
Иерусалим за пределами крепостных стен
Иерусалим за пределами крепостных стен

Что можно увидеть

  • Парк Колокола
  • Мишкенот Шааненим
  • Железнодорожный вокзал
  • Кинг Дэвид
  • Махане Израэль
  • Яффские ворота

Описание экскурсии

Необычные парки Нового Иерусалима

Вы удивитесь тому, какие любопытные уголки можно встретить за стенами Старого города. Наш маршрут к сердцу Нового Иерусалима начнется с парка Колокола, Ган а-Паамон: вы рассмотрите причудливые скульптуры, пройдетесь по живописным дорожкам и узнаете забавную историю о колоколе, привезенном в Иерусалим из далекой Филадельфии. А на улицах Мишкенот Шааненим, «квартала блаженных», вы узнаете о жизни еврейских бедняков и заглянете в удивительный парк, в центре которого возвышается настоящая мельница: ее историю вы тоже непременно услышите.

Железнодорожный вокзал «с секретом»

Чтобы изнутри рассмотреть одно из излюбленных мест отдыха иерусалимцев, мы отправимся на старый железнодорожный вокзал, а ныне – маркет-плейс, ресторанчики которого работают даже в субботу. Заодно поговорим об истории вокзала, куда в конце 19 века приехал отец сионизма Теодор Герцель, чтобы встретиться с немецким кайзером.

Кинг Дэвид: дух современного Иерусалима

На одной из центральных улиц Иерусалима – Кинг Дэвид – перед вами предстанет стремительный и динамичный Иерусалим. Вы прогуляетесь мимо гостиницы, где останавливаются мировые знаменитости, и услышите любопытные истории, которые происходили в ее стенах. А напротив отеля рассмотрите здание, которое напоминает одновременно мечеть, церковь и синагогу, а я расскажу, чем оно является на самом деле.

Марокканский колорит в Махане Израэль

Чуть дальше свернем на улочки квартала, построенного за пределами городских стен евреями-выходцами из Северной Африки. В Махане Израэль вы полюбуетесь самобытной архитектурой и марокканской керамикой, которой украшены даже здешние ступеньки. Мы пройдем по торговой улице Мамиле: особое настроение создадут местные ресторанчики, магазины, вечерние огоньки и прогуливающиеся горожане. Так мы дойдем до самых Яффских ворот, за которыми начинается Старый город, проделав путь от современного Иерусалима к его истокам.

Кому подойдет прогулка

Этот маршрут особенно понравится тем, кто уже познакомился с реликвиями старого Иерусалима, хочет узнать больше об истории древнего города и расширить своё представление о нем.

Организационные детали

За 2-3 дня до даты экскурсии обязательно сообщите гиду о любых изменениях и подтвердите экскурсию, иначе гид может отменить вашу бронь.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1034 туристов
«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать» И. Бунин. Приветствую вас на Святой Земле! Я дипломированный гид и счастливый человек: люблю свою работу, люблю Израиль, люблю
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людей, путешествую и помогаю вам путешествовать и открывать новое! Каждый день я благодарю Бога за радость общения с людьми в столь благодатном месте – Израиле! Если вы ищите индивидуальный подход, неординарность и дружескую атмосферу, то вы по адресу!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
И
Спасибо огромное Светлане за экскурсию. Всё очень грамотно построено: много информации и при этом не устаешь, как будто проводишь время с близкой подругой, которая показывает тебе любимый город. У Светланы хороший язык, глубокие знания, всё объясняет. на всё отвечает. Три часа прошли незаметно, я окунулась в историю и получила большое удовольствие.
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Витория
Знающий,профессиональный экскурсовод
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И
Маршрут экскурсии проходит по красивым и неожиданным местам, о которых Светлана очень интересно рассказывает. Если вы хотите узнать об истории нерелигиозного Иерусалима, очень рекомендую!
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