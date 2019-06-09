  1. Израиль
  2. Экскурсии

  3. Иерусалим за пределами крепостных стен

Познакомиться с современными кварталами города и их любопытными историями

Svetlana
Задать вопрос
Svetlana – ваш гид
Без Старого города не обходится практически ни одна экскурсия в Иерусалиме, но в этот раз мы отправимся за пределы исторического центра.

Вы пройдете по парку Колокола и заглянете в «квартал блаженных», полюбуетесь марокканской керамикой в Махане Израэль и пересечете центральную улицу Кинг Дэвид, скрывающую секреты знаменитостей.

Кварталы Нового Иерусалима покорят вас особым шармом и расскажут десятки занимательных и ироничных историй.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
4
Иерусалим за пределами крепостных стен
Иерусалим за пределами крепостных стен

Что вас ожидает

Необычные парки Нового Иерусалима
Вы удивитесь тому, какие любопытные уголки можно встретить за стенами Старого города. Наш маршрут к сердцу Нового Иерусалима начнется с парка Колокола, Ган а-Паамон: вы рассмотрите причудливые скульптуры, пройдетесь по живописным дорожкам и узнаете забавную историю о колоколе, привезенном в Иерусалим из далекой Филадельфии. А на улицах Мишкенот Шааненим, «квартала блаженных», вы узнаете о жизни еврейских бедняков и заглянете в удивительный парк, в центре которого возвышается настоящая мельница: ее историю вы тоже непременно услышите.

Железнодорожный вокзал «с секретом»
Чтобы изнутри рассмотреть одно из излюбленных мест отдыха иерусалимцев, мы отправимся на старый железнодорожный вокзал, а ныне – маркет-плейс, ресторанчики которого работают даже в субботу. Заодно поговорим об истории вокзала, куда в конце 19 века приехал отец сионизма Теодор Герцель, чтобы встретиться с немецким кайзером.

Кинг Дэвид: дух современного Иерусалима
На одной из центральных улиц Иерусалима – Кинг Дэвид – перед вами предстанет стремительный и динамичный Иерусалим. Вы прогуляетесь мимо гостиницы, где останавливаются мировые знаменитости, и услышите любопытные истории, которые происходили в ее стенах. А напротив отеля рассмотрите здание, которое напоминает одновременно мечеть, церковь и синагогу, а я расскажу, чем оно является на самом деле.

Марокканский колорит в Махане Израэль
Чуть дальше свернем на улочки квартала, построенного за пределами городских стен евреями-выходцами из Северной Африки. В Махане Израэль вы полюбуетесь самобытной архитектурой и марокканской керамикой, которой украшены даже здешние ступеньки. Мы пройдем по торговой улице Мамиле: особое настроение создадут местные ресторанчики, магазины, вечерние огоньки и прогуливающиеся горожане. Так мы дойдем до самых Яффских ворот, за которыми начинается Старый город, проделав путь от современного Иерусалима к его истокам.

Кому подойдет прогулка

Этот маршрут особенно понравится тем, кто уже познакомился с реликвиями старого Иерусалима, хочет узнать больше об истории древнего города и расширить своё представление о нем.

Иерусалим за пределами крепостных стен
Иерусалим за пределами крепостных стен
Иерусалим за пределами крепостных стен
Иерусалим за пределами крепостных стен
Иерусалим за пределами крепостных стен
Иерусалим за пределами крепостных стен
Иерусалим за пределами крепостных стен
Иерусалим за пределами крепостных стен
Иерусалим за пределами крепостных стен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Svetlana
Svetlana
«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать» И. Бунин. Приветствую вас на Святой Земле! Я дипломированный гид и счастливый человек: люблю свою работу, люблю Израиль, люблю людей, путешествую и помогаю вам путешествовать и открывать новое! Каждый день я благодарю Бога за радость общения с людьми в столь благодатном месте – Израиле! Если вы ищите индивидуальный подход, неординарность и дружескую атмосферу, то вы по адресу!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 июня 2019
Маршрут экскурсии проходит по красивым и неожиданным местам, о которых Светлана очень интересно рассказывает. Если вы хотите узнать об истории нерелигиозного Иерусалима, очень рекомендую!

Svetlana проводит ещё 4 экскурсии

Узнать Иерусалим за 3 часаУзнать Иерусалим за 3 часаУзнать Иерусалим за 3 часа
150 за экскурсию
3 часа
25 отзывов
Насыщенная прогулка по северной или южной части города с погружением в его древнюю историю
В Старом городе Иерусалима сосредоточен настолько фундаментальный пласт мировой культуры, что исследовать его кварталы можно не один день. Но даже за три часа нашей прогулки вы успеете погрузиться в историю «Колыбели трех религий» и осмотреть наиболее значимые места города — от Храма Гроба Господня до станций Крестного пути и горы Сион. Я постараюсь сделать так, чтобы даже короткое путешествие по Иерусалиму стало для вас особенным духовным опытом.
Последняя неделя жизни ХристаПоследняя неделя жизни ХристаПоследняя неделя жизни Христа
250 за экскурсию
6 часов
7 отзывов
Пешая экскурсия по главным местам библейского сюжета
Верующие со всего света приезжают в Иерусалим, чтобы пройти дорогой последних земных испытаний Христа. Принято считать, что это исключительно паломнический маршрут и повторение Крестного Пути — акт людей религиозных. Однако знаменитые 14 остановок на Виа Долороса — дорога, по которой стоит пройти ради того, чтобы прикоснуться к событиям, лежащим в основе современной христианской цивилизации. Я помогу вам разобраться в запутанных историях Святой Земли и войти в библейский сюжет последней недели жизни Христа, заново его переосмыслив и прочувствовав.
Град Давида — исток ИерусалимаГрад Давида — исток ИерусалимаГрад Давида — исток Иерусалима
150 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Вообразить библейские события наяву, узнать о мудрости Соломона и пройти по воде в подземном тоннеле
Иерусалим, колыбель мировой цивилизации, существует около 7 тысяч лет, а город Давида — самая древняя его часть. Вы посетите места, откуда началась история Земли Обетованной, и прикоснётесь к истокам в буквальном смысле: пройдёте под землёй там, где протекал Гихон — иерусалимский источник и залог существования города. Ведь где вода — там жизнь! Погрузившись в события из Священного Писания, вы перенесётесь на тысячи лет назад и получите редкий духовный опыт.
Иерусалим с еврейским акцентомИерусалим с еврейским акцентомИерусалим с еврейским акцентом
150 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Разобраться в переплетении эпох, культур и традиций Еврейского квартала и его достопримечательностей
Приготовьтесь заглянуть в археологическую сокровищницу города — Еврейский квартал. За три часа вы поднимете древнейшие культурные пласты многоликого Иерусалима, отыщете следы древнеримских улиц, посетите сефардские синагоги и познакомитесь с историями главных символов города — Купола Скалы и Стены Плача.

Необычные маршруты по Иерусалиму

Тоннели у западной стеныТоннели у западной стеныТоннели у западной стены
85 за экскурсию
2 часа
23 отзыва
Что скрывается под главной улицей города — необычное путешествие в подземелье
Когда вы смотрите на молящихся у Стены плача, то видите только малую ее часть. Большая часть стены скрыта под зданиями мусульманского квартала, построенного в средние века на руинах главной улицы города. Приглашаю спуститься со мной под землю и познакомиться с историческими древностями, скрытыми от глаз обычных прохожих.
Подземный Иерусалим — город царя ДавидаПодземный Иерусалим — город царя ДавидаПодземный Иерусалим — город царя Давида
225 за экскурсию
6 часов
19 отзывов
Пройти по древним тоннелям и прикоснуться к вечной истории
Я приглашаю вас узнать Иерусалим буквально изнутри! Вы спуститесь в подземный археологический парк, чтобы рассмотреть основание башни, увидеть бассейн Шилоах и повторить путь древних паломников. А после отправитесь на прогулку по Старому городу: пройдёте через Еврейский квартал, увидите раскопки стены царя Хизкиягу и фундаменты стены Плача, а также посетите могилу царя Давида.
Современный ИерусалимСовременный ИерусалимСовременный Иерусалим
150 за экскурсию
3 часа
Посетить самые интересные места за пределами Старого города в компании профессионального гида
Древний и современный, мистический и бесхитростный, шумный и расслабленный, Иерусалим очарует любого. Вы погуляете по самой длинной артерии города — улице Яффо — посетите живописные парки на горных склонах, проникнетесь колоритом рынка Махане Иуда и раскроете историю страны в музее Израиля.
Секреты Нового ИерусалимаСекреты Нового ИерусалимаСекреты Нового Иерусалима
140 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Исследовать Русское подворье, ультрарелигиозный квартал Меа Шеарим и настоящий восточный рынок
Иерусалим — это не только Стена Плача и храм Гроба Господня. Вы погуляете по самым интересным местам за пределами Старого города — Русскому подворью, застывшим во времени улочкам еврейского гетто и колоритному местному базару — и услышите о них интересные факты.
От катастрофы к государствуОт катастрофы к государствуОт катастрофы к государству
220 за экскурсию
7.5 часов
Теодор Герцель, Сионисткое движение, Британская оккупация, героическая борьба за свободу и Холокост
Теодор Герцель и Сионисткое движение, Британская оккупация и героическая борьба за свободу, уничтожение шести миллионов евреев в годы Второй Мировой войны. Об этом и многом другом вы узнаете на нашей экскурсии.
Забытые уголки Старого городаЗабытые уголки Старого городаЗабытые уголки Старого города
180 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
О жизни, быте, традициях и общинах евреев на протяжении 3000 лет
Дорогие гости и жители страны, если вы были здесь уже тысячу раз, приезжая сюда навестить родственников и знакомых, и уверены, что знаете тут каждый камень, эта экскурсия для вас. Во время прогулки я покажу и расскажу, как жили евреи на протяжении 3000 лет.

Выбирайте и другие экскурсии в Иерусалиме

Необычные маршрутыЗимойХрам Гроба ГосподняНа автобусеСтарый городИстория и архитектураСтена ПлачаВсеОбзорныеМертвое мореГрупповыеИндивидуальныеГастрономическиеВифлеемСвятые местаНа автомобилеЗа городомПодземный ИерусалимМасадаПешком