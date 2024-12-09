Туристы и жители Израиля смогут погрузиться в атмосферу самого знаменитого рынка страны.Здесь можно не только приобрести свежие продукты и сувениры, но и узнать об истории района, увидеть мавзолей гурских хасидов,

ешиву и турецкую больницу. Посетители попробуют местные деликатесы, такие как иерусалимский кугель, халву и другие блюда. Вечером рынок превращается в центр ночной жизни с пабами и ресторанами. Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть, как меняется рынок и его окрестности

Описание экскурсии

Мы встретимся на трамвайной остановке «Махане Иегуда». Вы узнаете, как, когда, кем и зачем был построен рынок и одноименный район.

Мы увидим мавзолей гурских хасидов среди жилых домов ультрарелигиозных евреев, ешиву и турецкую больницу. Попробуем иерусалимские кугель и халву, овощи и фрукты, вегетарианскую пищу, а также зайдем в рабочий ресторан, которому 100 лет.

В жаркое израильское лето можно встретиться после заката солнца и погулять по ночному рынку. Вы увидите, как постепенно закрываются продуктовые магазины и открываются пабы и рестораны. На закрытых витринах перед вами предстанут граффити — как настоящие произведения искусства. Вы услышите о социальных переменах, происходящих в центре города в последнее время, и поймете, как самый большой рынок страны превращается в трендовое место.

По желанию мы можем попробовать местные блюда и продукты: хумус в рабочем ресторане Рахмо, итальянское мороженное и печенье ручной работы, питу с фалафелем (блюдо иранских евреев), кнафэ и куббэ (деликатесы иракских евреев), бурекас (запечённое печенье сефардской кухни), субботнюю пищу ашкеназов и, конечно, халву. А если захотите — натуральные лечебные соки еменских евреев и даже алкоголь.

Разумеется, на протяжении всей экскурсии вы сможете приобрести фрукты, овощи, сувениры. А после экскурсии продолжить прогулку по рынку или отдохнуть в одном из шумных местных заведений, попробовать местную кухню и потанцевать.

Организационные детали

Дополнительные расходы