Откройте для себя знаменитый рынок Израиля, где можно попробовать местные деликатесы и увидеть культурные достопримечательности
Туристы и жители Израиля смогут погрузиться в атмосферу самого знаменитого рынка страны.
Здесь можно не только приобрести свежие продукты и сувениры, но и узнать об истории района, увидеть мавзолей гурских хасидов, читать дальше
ешиву и турецкую больницу. Посетители попробуют местные деликатесы, такие как иерусалимский кугель, халву и другие блюда. Вечером рынок превращается в центр ночной жизни с пабами и ресторанами. Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть, как меняется рынок и его окрестности
Мы встретимся на трамвайной остановке «Махане Иегуда». Вы узнаете, как, когда, кем и зачем был построен рынок и одноименный район.
Мы увидим мавзолей гурских хасидов среди жилых домов ультрарелигиозных евреев, ешиву и турецкую больницу. Попробуем иерусалимские кугель и халву, овощи и фрукты, вегетарианскую пищу, а также зайдем в рабочий ресторан, которому 100 лет.
В жаркое израильское лето можно встретиться после заката солнца и погулять по ночному рынку. Вы увидите, как постепенно закрываются продуктовые магазины и открываются пабы и рестораны. На закрытых витринах перед вами предстанут граффити — как настоящие произведения искусства. Вы услышите о социальных переменах, происходящих в центре города в последнее время, и поймете, как самый большой рынок страны превращается в трендовое место.
По желанию мы можем попробовать местные блюда и продукты: хумус в рабочем ресторане Рахмо, итальянское мороженное и печенье ручной работы, питу с фалафелем (блюдо иранских евреев), кнафэ и куббэ (деликатесы иракских евреев), бурекас (запечённое печенье сефардской кухни), субботнюю пищу ашкеназов и, конечно, халву. А если захотите — натуральные лечебные соки еменских евреев и даже алкоголь.
Разумеется, на протяжении всей экскурсии вы сможете приобрести фрукты, овощи, сувениры. А после экскурсии продолжить прогулку по рынку или отдохнуть в одном из шумных местных заведений, попробовать местную кухню и потанцевать.
Организационные детали
С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
Обратите внимание: за 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию.
Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
Дополнительные расходы
Стоимость указана только экскурсию, дегустации оплачиваются отдельно (по желанию).
Если вы хотите продегустировать специалитеты, сообщите заранее о вашем бюджете на человека (50 шекелей, 70 шекелей, 100 шекелей)
Для личных расходов желательно приготовить небольшую сумму: 20-50 шекелей на человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Провела экскурсии для 1548 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал читать дальше
известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года.
Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аркадий
9 дек 2024
Было поучительно и интересно
Маргарита
18 мая 2023
Спасибо большое Орне за прекрасно проведенные экскурсии. Брали 3 - 1 в Тель-Авиве и 2 в Иерусалиме. Прекрасно. Рекомендую.
А
Айя
5 янв 2022
Это был приятный экскурс в историю квартала где расположен рынок. Большое спасибо Орне за интересную прогулку.
А
Анжела
18 дек 2021
Орна прекрасно владеет информацией, интересно и с юмором преподносит исторические факты. Единственное, что не посоветую, заказывать экскурсию на рынок в пятницу, очень много народу, что естественно для этого дня недели. А внутри него есть что посмотреть, но хотелось убежать оттуда))
Руслан
6 ноя 2021
Мы,пара с ребенком 11 лет с удовольствием провели время с Орной, специалистом в своей области и просто приятным,внимательным человеком. Успели все, узнать историю района и прошлись по рынку. Попробовали много вкусняшек по рекомендации гида. Большое спасибо за проведенное время.
נינה
5 окт 2021
Рекомендую всем экскурсию, но главное экскурсовода! Потрясающий рассказчик и человек с прекрасным знанием предмета. Внимательная и терпеливая к своим туристам!))) Спасибо большое Орна!
I
Irina
27 июн 2021
24.06.21 мы с друзьями были в Иерусалиме,где заказали индивидуальную экскурсию "Рынок Махане Иегуда "Мы много слышали об этом историческом месте города,но ни разу там не были. Днем было жарко и читать дальше
мы согласовали время экскурсии на вечер. Считаем,что нам повезло с экскурсоводом. Орна(так зовут нашего замечательного экскурсовода),так сумела составить маршрут и организовать экскурсию,что мы не заметили,как пронеслось время. Орна прекрасно аладеет русским языком(впрочем,как и ивритом и английскии)Она очень знающий и влюблённый в свое дело,человек. То,что она нам рассказывала и показывала,было очень интересно,увлекательно и познавательно для нас. Хочется отметить,что на шумных улицах и на рынке у нас не было проблемы услышать экскурсовода,т. к. перед экскурсией Орна раздала нам наушники,а сама говорила в микрофон. В общем,мы остались очень довольны и рекомендуем всем,кто хочет познакомиться с Иерусалимом,получить максимум информации,заказывать экскурсию с Орной. И еще раз большое ей спасибо от нас. С уважением,Ирина,Изяслав,Марина,Семён
Р
Римма
23 мар 2021
Орна очень знающий гид, рассказывает интересно. Экскурсия юыла познавательная, и интересная. Спасибо!