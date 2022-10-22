Что вас ожидает:

«Заставь американца Богу молиться, он и колокол разобьет!».

Начнем мы свое путешествие с парка Колокола — Ган а-Паамон. Своим названием парк обязан колоколу — подарку из далекой Филадельфии, преподнесенным Иерусалиму в честь двухсотлетия Независимости Америки. Как и все нормальные люди жители Филадельфии собирали народ колокольным звоном. Добропорядочные граждане Филадельфии так усердно звонили в колокол, что в один прекрасный день его разбили, как говорится, «заставь американца Богу молиться, он и колокол разобьет!» Жители подали жалобу на английского производителя, американцы очень любят судиться, но пока отливали новый колокол, филадельфийцы успели подлатать старый, поэтому на нем трещина. Жители Филадельфии так полюбили свой колокол с трещиной, что решили его копии дарить направо и налево по всему миру.

Излюбленное место отдыха иерусалимцев.

Мы посетим Старый железнодорожный вокзал, ныне превращенный в одно из излюбленных мест отдыха иерусалимцев, особенно нерелигиозных: там располагаются ресторанчики, которые работают даже в субботу. Старый ж/д вокзал, сюда в 1898 г. приехал совершенно больной Т. Герцель — отец сионизма, приехал он сюда с важной миссией — встретится с Вильгельмом Вторым, немецким кайзером, который тоже прибыл в Иерусалим с миссией – построить церкви на Святой Земле для своих немцев. Т. Герцель очень надеялся через Вильгельма Второго повлиять на правителя Палестины — Абдул Хамида Второго, турецкого султана, чтобы тот, в свою очередь разрешил евреям строить поселения на земле Израиля… Однако, многоходовая «шахматная комбинация», «шахер-махер» Герцеля, не увенчался успехом…

Прогулка по «кварталу блаженных»

Мы посетим прекрасный парк возле первого квартала Нового Иерусалима. Мишкенот Шааненим — первый квартал, который был построен в 1860 г. за пределами городской стены. Мишкенот Шааненим — переводится как «квартал блаженных», построен он для еврейской бедноты очень известным еврейским меценатом Мозесом Монтефьери. Не стали называть его «кварталам бедноты», как-то не политкорректно, нашли цитату из Библии и назвали «Кварталом Блаженных» … Давно это было… сейчас в этом квартале живут не бедняки, а исключительно порядочные люди, у который деньги лежат по порядку. А какой там парк… «Ах, оставьте меня в моём зацветающем парке, моём мшистом саду.» (Только без Лолиты, но с мельницей Монтефьери).

В центре парка стоит мельница того же Монтефьери, возле нее красуется карета Монтефьери. Если бы карета умела говорить, то рассказала нам свою удивительную историю. Монтефьери очень много путешествовал, побывал в Италии, Франции и даже в России. Для комфорта он заказал специальную карету со всеми удобствами, она была такой большой, что, когда ее привезли в Израиль, то быстро осознали, что дороги Земли Обетованной рассчитаны на ишаков, верблюдов, но не такой «роллс-ройс». Собственно, по дорогам Израиля карета проехала один раз … и то в кино (ее использовали в фильме «Я иерусалимец» режиссера Егурама Гаона, 1971 г.).

Центральная улица города

Мы пройдем по одной из центральных улиц Иерусалима — Кинг Дэвид (царь Давид), посмотрим на гостиницу Кинг Дэвид, где останавливаются все самые главные знаменитости, включая президентов США. Гостиница построена еще при британском мандате и помнит очень интересные истории… Напротив гостиницы Кинг Дэвид расположено здание, которое по своей архитектуре напоминает сразу и мечеть, и церковь, и синагогу… а на самом деле является первым американским спортивным центром YMCA (Young Men’s Christian Association — «Юношеская христианская ассоциация». Забавно, что этим христианским юношам разрешалось плавать в бассейне при спортивном комплексе только нагишом).

Второй еврейский квартал за пределами стен Старого города

Пройдем чуть дальше и свернем во второй квартал, построенный за пределами городских стен — Махане Израэль. Этот квартал был построен евреями выходцами из Северной Африки, что отразилось в архитектуре и чудной марокканской керамике, которой щедро украшены даже ступеньки квартала. Мы пройдем по Мамиле — ныне это торговый центр под открытым небом, который украшает выставка скульптур, скульптурные коллекции меняются каждые несколько месяцев. Рестораны, магазины, огоньки, улыбки праздно гуляющих и вдруг дома с пронумерованными камнями. Как, почему, что за домики? Улочка Мамила примыкает к Яффским воротам Старого Города… и здесь нас ждет немного иная история, знакомство с которой лучше начать с музея Башня Давида… Это и многое другое нам откроется в путешествие.

Важная информация:

Важно правильно экипироваться: удобная одежда и спортивная обувь.