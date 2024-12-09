читать дальше

города,но ни разу там не были. Днем было жарко и мы согласовали время экскурсии на вечер. Считаем,что нам повезло с экскурсоводом. Орна(так зовут нашего замечательного экскурсовода),так сумела составить маршрут и организовать экскурсию,что мы не заметили,как пронеслось время. Орна прекрасно аладеет русским языком(впрочем,как и ивритом и английскии)Она очень знающий и влюблённый в свое дело,человек. То,что она нам рассказывала и показывала,было очень интересно,увлекательно и познавательно для нас. Хочется отметить,что на шумных улицах и на рынке у нас не было проблемы услышать экскурсовода,т. к. перед экскурсией Орна раздала нам наушники,а сама говорила в микрофон. В общем,мы остались очень довольны и рекомендуем всем,кто хочет познакомиться с Иерусалимом,получить максимум информации,заказывать экскурсию с Орной. И еще раз большое ей спасибо от нас. С уважением,Ирина,Изяслав,Марина,Семён