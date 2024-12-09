Мои заказы

Гастрономические экскурсии Иерусалима

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Иерусалиме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Иерусалим «почти без ступенек» за 5 часов
Пешая
5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
Уникальная экскурсия по Иерусалиму, охватывающая ключевые достопримечательности. Подходит для семей, пожилых и тех, кто ценит комфорт
Начало: у Яффских ворот
«На экскурсии будет перерыв для того, чтобы посетить туалет и купить воду/кофе»
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Пешая
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Путешествие по следам Христа в Иерусалиме: от Масличной горы до Храма Гроба Господня. Откройте для себя святые места и исторические события
«Экскурсия предполагает перерыв на обед и свободное время»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за всё до 5 чел.
Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по рынку Махане Иегуда
Откройте для себя знаменитый рынок Израиля, где можно попробовать местные деликатесы и увидеть культурные достопримечательности
Начало: На трамвайной остановке Махане йехуда
«Сюда жители приходят за едой, одеждой, обувью и украшениями, а израильские политики — за голосами избирателей»
21 дек в 15:00
26 дек в 09:00
€150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аркадий
    9 декабря 2024
    Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда
    Было поучительно и интересно
  • М
    Маргарита
    18 мая 2023
    Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда
    Спасибо большое Орне за прекрасно проведенные экскурсии. Брали 3 - 1 в Тель-Авиве и 2 в Иерусалиме. Прекрасно. Рекомендую.
  • А
    Айя
    5 января 2022
    Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда
    Это был приятный экскурс в историю квартала где расположен рынок. Большое спасибо Орне за интересную прогулку.
  • А
    Анжела
    18 декабря 2021
    Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда
    Орна прекрасно владеет информацией, интересно и с юмором преподносит исторические факты. Единственное, что не посоветую, заказывать экскурсию на рынок в пятницу, очень много народу, что естественно для этого дня недели. А внутри него есть что посмотреть, но хотелось убежать оттуда))
  • Р
    Руслан
    6 ноября 2021
    Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда
    Мы,пара с ребенком 11 лет с удовольствием провели время с Орной, специалистом в своей области и просто приятным,внимательным человеком. Успели все, узнать историю района и прошлись по рынку. Попробовали много вкусняшек по рекомендации гида. Большое спасибо за проведенное время.
  • נ
    נינה
    5 октября 2021
    Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда
    Рекомендую всем экскурсию, но главное экскурсовода! Потрясающий рассказчик и человек с прекрасным знанием предмета. Внимательная и терпеливая к своим туристам!))) Спасибо большое Орна!
  • I
    Irina
    27 июня 2021
    Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда
    24.06.21 мы с друзьями были в Иерусалиме,где заказали индивидуальную экскурсию "Рынок Махане Иегуда "Мы много слышали об этом историческом месте
    читать дальше

    города,но ни разу там не были. Днем было жарко и мы согласовали время экскурсии на вечер. Считаем,что нам повезло с экскурсоводом. Орна(так зовут нашего замечательного экскурсовода),так сумела составить маршрут и организовать экскурсию,что мы не заметили,как пронеслось время. Орна прекрасно аладеет русским языком(впрочем,как и ивритом и английскии)Она очень знающий и влюблённый в свое дело,человек. То,что она нам рассказывала и показывала,было очень интересно,увлекательно и познавательно для нас. Хочется отметить,что на шумных улицах и на рынке у нас не было проблемы услышать экскурсовода,т. к. перед экскурсией Орна раздала нам наушники,а сама говорила в микрофон. В общем,мы остались очень довольны и рекомендуем всем,кто хочет познакомиться с Иерусалимом,получить максимум информации,заказывать экскурсию с Орной. И еще раз большое ей спасибо от нас. С уважением,Ирина,Изяслав,Марина,Семён

  • Р
    Римма
    23 марта 2021
    Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда
    Орна очень знающий гид, рассказывает интересно. Экскурсия юыла познавательная, и интересная. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Гастрономические»

