Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
Уникальная экскурсия по Иерусалиму, охватывающая ключевые достопримечательности. Подходит для семей, пожилых и тех, кто ценит комфорт
Начало: у Яффских ворот
«На экскурсии будет перерыв для того, чтобы посетить туалет и купить воду/кофе»
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Путешествие по следам Христа в Иерусалиме: от Масличной горы до Храма Гроба Господня. Откройте для себя святые места и исторические события
«Экскурсия предполагает перерыв на обед и свободное время»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по рынку Махане Иегуда
Откройте для себя знаменитый рынок Израиля, где можно попробовать местные деликатесы и увидеть культурные достопримечательности
Начало: На трамвайной остановке Махане йехуда
«Сюда жители приходят за едой, одеждой, обувью и украшениями, а израильские политики — за голосами избирателей»
21 дек в 15:00
26 дек в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААркадий9 декабря 2024Было поучительно и интересно
- ММаргарита18 мая 2023Спасибо большое Орне за прекрасно проведенные экскурсии. Брали 3 - 1 в Тель-Авиве и 2 в Иерусалиме. Прекрасно. Рекомендую.
- ААйя5 января 2022Это был приятный экскурс в историю квартала где расположен рынок. Большое спасибо Орне за интересную прогулку.
- ААнжела18 декабря 2021Орна прекрасно владеет информацией, интересно и с юмором преподносит исторические факты. Единственное, что не посоветую, заказывать экскурсию на рынок в пятницу, очень много народу, что естественно для этого дня недели. А внутри него есть что посмотреть, но хотелось убежать оттуда))
- РРуслан6 ноября 2021Мы,пара с ребенком 11 лет с удовольствием провели время с Орной, специалистом в своей области и просто приятным,внимательным человеком. Успели все, узнать историю района и прошлись по рынку. Попробовали много вкусняшек по рекомендации гида. Большое спасибо за проведенное время.
- ננינה5 октября 2021Рекомендую всем экскурсию, но главное экскурсовода! Потрясающий рассказчик и человек с прекрасным знанием предмета. Внимательная и терпеливая к своим туристам!))) Спасибо большое Орна!
- IIrina27 июня 202124.06.21 мы с друзьями были в Иерусалиме,где заказали индивидуальную экскурсию "Рынок Махане Иегуда "Мы много слышали об этом историческом месте
- РРимма23 марта 2021Орна очень знающий гид, рассказывает интересно. Экскурсия юыла познавательная, и интересная. Спасибо!
