3.5 часа
Групповая
Групповая экскурсия по историческим местам Иерусалима
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Иерусалиму. Вас ждут древние могилы, Сионская гора, Храмовая Гора и молитва у Стены Плача
Начало: MISHKENOT SHAANANIM
8 сен в 18:30
11 сен в 18:30
€17 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
Начало: Место проживания туриста
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
Ночной Иерусалим: путешествие по освещенным улицам истории
Откройте для себя красоту Иерусалима ночью, где исторические памятники оживают под звездным небом
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь10 мая 2022Очень профессионально, познавательно и интересно
- ММарина18 октября 2019Нам очень понравилось: экскурсия уникальная, а Орна неординарная личность и профессионал своего дела. Это был наш заключительный вечер в Иерусалиме,
- IIrina5 августа 2019Экскурсия отличная. Очень интересно, глубоко и объемно. История Израиля бездонна, бесконечна для познания. Но благодаря Орне мы взяли с собой частицу этой истории. Здорово, когда экскурсовод настолько профессионал. Нам все очень понравилось
- ММаргарита2 мая 2017Все замечательно
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Ночные»
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