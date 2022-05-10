Ночные прогулки и экскурсии Иерусалима

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Иерусалиме на русском языке, цены от €17. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур
Пешая
4 отзыва
3.5 часа
Групповая
Групповая экскурсия по историческим местам Иерусалима
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Иерусалиму. Вас ждут древние могилы, Сионская гора, Храмовая Гора и молитва у Стены Плача
Начало: MISHKENOT SHAANANIM
8 сен в 18:30
11 сен в 18:30
17 за человека
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
На автобусе
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
Начало: Место проживания туриста
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 6 чел.
Ночной Иерусалим
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Ночной Иерусалим: путешествие по освещенным улицам истории
Откройте для себя красоту Иерусалима ночью, где исторические памятники оживают под звездным небом
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    10 мая 2022
    Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
    Очень профессионально, познавательно и интересно
  • М
    Марина
    18 октября 2019
    Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур
    Нам очень понравилось: экскурсия уникальная, а Орна неординарная личность и профессионал своего дела. Это был наш заключительный вечер в Иерусалиме,
    читать дальше

    и Орна одновременно провела нас своими заповедными тропами и показала как израильтяне празднуют, да-да, именно празднуют(!) Слихот и в то же время ненавязчиво вплела в маршрут классические достопримечательности, так сказать, для закрепления материала:) Уверена, что другие маршруты с Орной не менее интересные!

  • I
    Irina
    5 августа 2019
    Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур
    Экскурсия отличная. Очень интересно, глубоко и объемно. История Израиля бездонна, бесконечна для познания. Но благодаря Орне мы взяли с собой частицу этой истории. Здорово, когда экскурсовод настолько профессионал. Нам все очень понравилось
  • М
    Маргарита
    2 мая 2017
    Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур
    Все замечательно

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур
  2. Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
  3. Ночной Иерусалим
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Храм Гроба Господня
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Мечеть Аль-Акса
  9. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июле 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 550. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ночные», 7 ⭐ отзывов, цены от €17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам