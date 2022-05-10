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и Орна одновременно провела нас своими заповедными тропами и показала как израильтяне празднуют, да-да, именно празднуют(!) Слихот и в то же время ненавязчиво вплела в маршрут классические достопримечательности, так сказать, для закрепления материала:) Уверена, что другие маршруты с Орной не менее интересные!