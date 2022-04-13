Что вас ожидает

Меа Шеарим: город в городе

Прогулка по Меа Шеарим и окрестностям многим кажется настоящим безумием — мы же, напротив, разрушим стереотипы об этом районе и проникнем в его мир аккуратно и тактично. Я расскажу о повседневной жизни района, закрытого от внешнего мира, о религиозном образовании мужчин и женщин, об эффективной системе взаимопомощи. Мы расшифруем граффити и «пашкевили» (уличные объявления) и даже попробуем традиционную еврейскую кухню в местечке будто из 19 века.

Мир ортодоксального иудаизма: понять и разобраться

Мы не только встретим представителей радикальных течений иудаизма, но и разберемся в их мировоззрении. Каковы отличия между ортодоксальными евреями и другими, умеренными «харедим»? Как они относятся к Израилю — и какова позиция государства по отношению к ним? Об этом вы обязательно узнаете и убедитесь, что Меа Шеарим — это неоднородное общество людей с разными взглядами. И конечно, я расскажу, кто такой Йоэль, Евангелие от которого станет нашей путеводной звездой.

Обратитесь ли вы к религии после этой экскурсии или, напротив, заречетесь встречаться с богобоязненным евреями, одно могу обещать с уверенностью — ваше понимание Израиля уже никогда не будет прежним.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже немного познакомился с главными локациями Иерусалима, и хочет проникнуть глубже в культуру и контрасты города.

Организационные детали

Обратите внимание: мы идём в квартал, где проживают ультраортодоксальные евреи с очень строгим дресс-кодом, поэтому стараемся соответствовать.

Рекомендуемая форма одежды для женщин: юбка от колена и ниже — желательно неярких цветов. Штаны нежелательны. Руки и плечи прикрыты, желателен головной убор или платок, покрывающий волосы. Запрещены вырезы в одежде и декольте.

Для мужчин: не стоит отправляться на экскурсию в шортах, шлепанцах или сандалиях. Обязательны брюки, рубашка или свитер неярких цветов, желателен головной убор любого фасона.