Евангелие от Йоэля: экстрим-погружение в мир ультраортодоксальных евреев

Проникнуть в сердце Меа Шеарим и узнать, как живут представители радикальных течений иудаизма

Индивидуальная
Отправляемся в Меа Шеарим — самый шокирующий, ультраортодоксальный района Иерусалима.

Без проводника такая прогулка может стать экстремальной, но со мной вы без труда проникнете в этот мир, познакомитесь с устройством Меа Шеарим и понаблюдаете за жизнью ортодоксальных евреев.

Осторожно: эта экскурсия навсегда изменит ваше представление об Израиле!
Евангелие от Йоэля: экстрим-погружение в мир ультраортодоксальных евреев
Евангелие от Йоэля: экстрим-погружение в мир ультраортодоксальных евреев
Евангелие от Йоэля: экстрим-погружение в мир ультраортодоксальных евреев
Евангелие от Йоэля: экстрим-погружение в мир ультраортодоксальных евреев
Евангелие от Йоэля: экстрим-погружение в мир ультраортодоксальных евреев
Евангелие от Йоэля: экстрим-погружение в мир ультраортодоксальных евреев
Евангелие от Йоэля: экстрим-погружение в мир ультраортодоксальных евреев
Евангелие от Йоэля: экстрим-погружение в мир ультраортодоксальных евреев
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Что вас ожидает

Меа Шеарим: город в городе

Прогулка по Меа Шеарим и окрестностям многим кажется настоящим безумием — мы же, напротив, разрушим стереотипы об этом районе и проникнем в его мир аккуратно и тактично. Я расскажу о повседневной жизни района, закрытого от внешнего мира, о религиозном образовании мужчин и женщин, об эффективной системе взаимопомощи. Мы расшифруем граффити и «пашкевили» (уличные объявления) и даже попробуем традиционную еврейскую кухню в местечке будто из 19 века.

Мир ортодоксального иудаизма: понять и разобраться

Мы не только встретим представителей радикальных течений иудаизма, но и разберемся в их мировоззрении. Каковы отличия между ортодоксальными евреями и другими, умеренными «харедим»? Как они относятся к Израилю — и какова позиция государства по отношению к ним? Об этом вы обязательно узнаете и убедитесь, что Меа Шеарим — это неоднородное общество людей с разными взглядами. И конечно, я расскажу, кто такой Йоэль, Евангелие от которого станет нашей путеводной звездой.

Обратитесь ли вы к религии после этой экскурсии или, напротив, заречетесь встречаться с богобоязненным евреями, одно могу обещать с уверенностью — ваше понимание Израиля уже никогда не будет прежним.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже немного познакомился с главными локациями Иерусалима, и хочет проникнуть глубже в культуру и контрасты города.

Организационные детали

Обратите внимание: мы идём в квартал, где проживают ультраортодоксальные евреи с очень строгим дресс-кодом, поэтому стараемся соответствовать.
Рекомендуемая форма одежды для женщин: юбка от колена и ниже — желательно неярких цветов. Штаны нежелательны. Руки и плечи прикрыты, желателен головной убор или платок, покрывающий волосы. Запрещены вырезы в одежде и декольте.
Для мужчин: не стоит отправляться на экскурсию в шортах, шлепанцах или сандалиях. Обязательны брюки, рубашка или свитер неярких цветов, желателен головной убор любого фасона.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место встречи на экскурсию: Ул. Штраусс 20, Иерусалим В сквере, возле диспетчерской такси «Геула»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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