Индивидуальная экскурсия по Храму Рождества в Вифлееме и Масличной Горе предлагает погружение в историю и культуру Святой Земли. Участники узнают о строительстве церквей Императрицей Еленой, различиях в трактовках Евангелия среди христианских конфессий и жизни простых людей в евангельский период. В программе посещение значимых мест, таких как Русский Спасо-Вознесенский монастырь и Гробницы Пророков. Включен трансфер из отеля в Иерусалиме

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рождество в Евангелии

Опираясь на слова Евангелия, я расскажу, как происходили Рождественские события, учитывая специфику политической ситуации, иудейских традиций, природы и климата Святой земли.

Особенности христианских конфессий

Вы узнаете, чем отличается трактовка Евангельского сюжета у православных, католиков и протестантов. Как Христианские конфессии сосуществуют на Святой Земле сегодня. Я раскрою, как конфликты конфессий отражались на Местах Поклонения в течение веков и к каким Мировым войнам они привели. А еще вы узнаете, что такое «Статус Кво на Святой Земле» и как он поддерживается сегодня.

Деяния Святых

Я расскажу о том, кем были и чем прославились Св. Симеон Богоприимец, Св. Иероним Блаженный, Св. Екатерина, Св. Мария Египетская, Св. Георгий, Св. Иосиф Аримафейский, Пророк Самуил, Царь Давид, Св. Лонгин и другие святые.

Жизнь простых людей в Евангельский период

Я сделаю акцент на жизни простых людей в Евангельский период: как они рождались и умирали, что ели, во что одевались, как обрабатывали землю, какие праздники отмечали и какие традиции соблюдали.

Мы увидим и посетим:

Храм Рождества Христова в Вифлееме

Русский Спасо-Вознесенский монастырь

Стопочку (Место вознесения)

Гробницы Пророков

Католическую церковь Доминус Флевит

Русский Монастырь Марии Магдалины

Организационные детали

Трансфер из вашего отеля в Иерусалиме до Храма Рождества в Вифлееме и обратно в Иерусалим включен в стоимость.