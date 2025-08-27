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Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора

Уникальная экскурсия по святым местам Иерусалима, раскрывающая тайны евангельских событий и жизни простых людей того времени
Индивидуальная экскурсия по Храму Рождества в Вифлееме и Масличной Горе предлагает погружение в историю и культуру Святой Земли.

Участники узнают о строительстве церквей Императрицей Еленой, различиях в трактовках Евангелия среди христианских конфессий и жизни простых людей в евангельский период.

В программе посещение значимых мест, таких как Русский Спасо-Вознесенский монастырь и Гробницы Пророков. Включен трансфер из отеля в Иерусалиме
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в историю и культуру
  • 🚗 Удобный трансфер включен
  • ⛪ Посещение значимых святынь
  • 📜 Узнайте о жизни в евангельский период
  • 🕊️ Исследование конфессиональных различий
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора

Что можно увидеть

  • Храм Рождества Христова в Вифлееме
  • Русский Спасо-Вознесенский монастырь
  • Стопочка
  • Гробницы Пророков
  • Католическая церковь Доминус Флевит
  • Русский Монастырь Марии Магдалины

Описание экскурсии

Рождество в Евангелии

Опираясь на слова Евангелия, я расскажу, как происходили Рождественские события, учитывая специфику политической ситуации, иудейских традиций, природы и климата Святой земли.

Особенности христианских конфессий

Вы узнаете, чем отличается трактовка Евангельского сюжета у православных, католиков и протестантов. Как Христианские конфессии сосуществуют на Святой Земле сегодня. Я раскрою, как конфликты конфессий отражались на Местах Поклонения в течение веков и к каким Мировым войнам они привели. А еще вы узнаете, что такое «Статус Кво на Святой Земле» и как он поддерживается сегодня.

Деяния Святых

Я расскажу о том, кем были и чем прославились Св. Симеон Богоприимец, Св. Иероним Блаженный, Св. Екатерина, Св. Мария Египетская, Св. Георгий, Св. Иосиф Аримафейский, Пророк Самуил, Царь Давид, Св. Лонгин и другие святые.

Жизнь простых людей в Евангельский период

Я сделаю акцент на жизни простых людей в Евангельский период: как они рождались и умирали, что ели, во что одевались, как обрабатывали землю, какие праздники отмечали и какие традиции соблюдали.

Мы увидим и посетим:

Храм Рождества Христова в Вифлееме
Русский Спасо-Вознесенский монастырь
Стопочку (Место вознесения)
Гробницы Пророков
Католическую церковь Доминус Флевит
Русский Монастырь Марии Магдалины

Организационные детали

Трансфер из вашего отеля в Иерусалиме до Храма Рождества в Вифлееме и обратно в Иерусалим включен в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1536 туристов
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и
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других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлечённым, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели и из какой посуды, на чём спали, чем зарабатывали на жизнь, и т. д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
С
Спасибо большое за экскурсию! Ольга прекрасный рассказчик, опытный экскурсовод и очень комфортный человек! Все было прекрасно организовано и учтены все наши пожелания и нюансы. Спасибо, Оля, огромное! Водителю Грише отдельный горячий привет!:)
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М
Огромная благодарность Ольге за экскурсию и за все, все. Получили много приятных эмоций от данной экскурсии. Ольга - образованный, знающий, культурный гид. Она - находка для нашего путешествия по городу. Мы узнали очень много нового для себя. Будем рекомендовать нашим друзьям. Спасибо, Оля, так держать!
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И
Сердечно благодарю гида Ольгу. Ольга прекрасный рассказчик, превосходно владеющий материалом, которая легким и понятным языком передает слушателю информацию, замечательный собеседник, профессионал своего дела. Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям и близким.
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М
Замечательная экскурсия!!! Все очень интересно, захватывающе и незабываемо!!! Огромное спасибо гиду Ольге за прекрасную организацию и потрясающие экскурсии, впечатлений море, всем рекомендуем сделать себе такой подарок в виде экскурсии!!!!!!
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