Что вас ожидает< / h3>

Рождество в Евангелии< / strong> Опираясь на слова Евангелия, я расскажу, как происходили Рождественские события, учитывая специфику политической ситуации, иудейских традиций, природы и климата Святой земли. < / p>

Особенности христианских конфессий< / strong> Вы узнаете, чем отличается трактовка Евангельского сюжета у православных, католиков и протестантов. Как Христианские конфессии сосуществуют на Святой Земле сегодня. Я раскрою, как конфликты конфессий отражались на Местах Поклонения в течение веков и к каким Мировым войнам они привели. А еще вы узнаете, что такое «Статус Кво на Святой Земле» и как он поддерживается сегодня. < / p>

Деяния Святых< / strong> Я расскажу о том, кем были и чем прославились Св. Симеон Богоприимец, Св. Иероним Блаженный, Св. Екатерина, Св. Мария Египетская, Св. Георгий, Св. Иосиф Аримафейский, Пророк Самуил, Царь Давид, Св. Лонгин и другие святые. < / p>

Жизнь простых людей в Евангельский период< / strong> Я сделаю акцент на жизни простых людей в Евангельский период: как они рождались и умирали, что ели, во что одевались, как обрабатывали землю, какие праздники отмечали и какие традиции соблюдали. < / p>

Мы увидим и посетим:< / strong> Храм Рождества Христова в Вифлееме Русский Спасо-Вознесенский монастырь Стопочку (Место вознесения) Гробницы Пророков Католическую церковь Доминус Флевит Русский Монастырь Марии Магдалины< / p>< / div>