Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора

Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри

5
3 отзыва
Во время автомобильно-пешеходной экскурсии я расскажу, какие церкви построила Императрица Елена на Святой Земле, и мы даже побываем в одной из них.

Вы разберетесь в трактовках сюжета Евангелия, узнаете об иудейских традициях и поймете, как разные конфессии соседствуют на Святой Земле сегодня
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора

Что вас ожидает< / h3>

Рождество в Евангелии< / strong> Опираясь на слова Евангелия, я расскажу, как происходили Рождественские события, учитывая специфику политической ситуации, иудейских традиций, природы и климата Святой земли. < / p>

Особенности христианских конфессий< / strong> Вы узнаете, чем отличается трактовка Евангельского сюжета у православных, католиков и протестантов. Как Христианские конфессии сосуществуют на Святой Земле сегодня. Я раскрою, как конфликты конфессий отражались на Местах Поклонения в течение веков и к каким Мировым войнам они привели. А еще вы узнаете, что такое «Статус Кво на Святой Земле» и как он поддерживается сегодня. < / p>

Деяния Святых< / strong> Я расскажу о том, кем были и чем прославились Св. Симеон Богоприимец, Св. Иероним Блаженный, Св. Екатерина, Св. Мария Египетская, Св. Георгий, Св. Иосиф Аримафейский, Пророк Самуил, Царь Давид, Св. Лонгин и другие святые. < / p>

Жизнь простых людей в Евангельский период< / strong> Я сделаю акцент на жизни простых людей в Евангельский период: как они рождались и умирали, что ели, во что одевались, как обрабатывали землю, какие праздники отмечали и какие традиции соблюдали. < / p>

Мы увидим и посетим:< / strong> Храм Рождества Христова в Вифлееме Русский Спасо-Вознесенский монастырь Стопочку (Место вознесения) Гробницы Пророков Католическую церковь Доминус Флевит Русский Монастырь Марии Магдалины< / p>< / div>

Организационные детали< / h3>

Трансфер из вашего отеля в Иерусалиме до Храма Рождества в Вифлееме и обратно в Иерусалим включен в стоимость. < / p>

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
О себе - работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я - преподаватель философии и других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлеченным, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека - будь то сегодня, будь то в глубокой древности - что ели, и из какой посуды, на чем спали, чем зарабатывали на жизнь, и Т.Д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое, и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов)
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3 настоящих отзыва от туристов

М
8 янв 2018
Замечательная экскурсия! Все очень интересно, захватывающе и незабываемо! Огромное спасибо гиду Ольге за прекрасную организацию и потрясающие экскурсии, впечатлений море, всем рекомендуем сделать себе такой подарок в виде экскурсии!!!!!
М
25 дек 2017
Огромная благодарность Ольге за экскурсию и за все, все. Получили много приятных эмоций от данной экскурсии. Ольга - образованный, знающий, культурный гид. Она - находка для нашего путешествия по городу. Мы узнали очень много нового для себя. Будем рекомендовать нашим друзьям. Спасибо, Оля, так держать
И
13 янв 2017
Сердечно благодарю гида Ольгу. Ольга прекрасный рассказчик, превосходно владеющий материалом, которая легким и понятным языком передает слушателю информацию, замечательный собеседник, профессионал своего дела. Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям и близким

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