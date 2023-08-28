Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Иерусалиме на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Иерусалим за пределами крепостных стен
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим за пределами крепостных стен: путешествие в Новый Иерусалим
Погрузитесь в атмосферу Нового Иерусалима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Дом на улице Пророков
Пешая
2 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим: Историческое путешествие по Дому на улице Пророков
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима 19 века, посетив исторические дома и сады, которые оживают в рассказах вашего гида
13 авг в 09:00
18 авг в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Вечерний Иерусалим
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: Вечерний Иерусалим
Прогуляйтесь по вечернему Иерусалиму, посетите святые места и насладитесь световыми шоу. Узнайте историю города и ощутите его уникальную атмосферу
Начало: У Яффских ворот
13 авг в 16:00
18 авг в 16:00
200 за всё до 35 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 августа 2023
    Иерусалим за пределами крепостных стен
    Спасибо огромное Светлане за экскурсию. Всё очень грамотно построено: много информации и при этом не устаешь, как будто проводишь время
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    с близкой подругой, которая показывает тебе любимый город. У Светланы хороший язык, глубокие знания, всё объясняет. на всё отвечает. Три часа прошли незаметно, я окунулась в историю и получила большое удовольствие.

  • И
    Ирина
    18 августа 2022
    Дом на улице Пророков
    Экскурсия очень понравилась! Район очень красивый и интересный, а Орна - замечательная рассказчица, я получила огромное удовольствие от экскурсии. Очень рекомендую экскурсовода и маршрут. Отдельная благодарность Орне за доброжелательность и помощь с двумя капризными детьми.
  • В
    Витория
    1 мая 2022
    Иерусалим за пределами крепостных стен
    Знающий,профессиональный экскурсовод
  • נ
    נינה
    6 октября 2021
    Дом на улице Пророков
    Прекрасная нетрадиционная экскурсия. Орна, экскурсовод с которым не хочется расставаться. Замечательная подача материала. Спасибо большое! Встретимся в следующий раз.
  • И
    Игорь
    9 июня 2019
    Иерусалим за пределами крепостных стен
    Маршрут экскурсии проходит по красивым и неожиданным местам, о которых Светлана очень интересно рассказывает. Если вы хотите узнать об истории нерелигиозного Иерусалима, очень рекомендую!
  • В
    Владислав
    23 марта 2017
    Вечерний Иерусалим
    Орна очень интересный и образованный человек, увлекательный рассказчик. Мне очень понравилось, при случае обязательно еще раз пойду к ней на экскурсию или порекомендую друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иерусалим за пределами крепостных стен
  2. Дом на улице Пророков
  3. Вечерний Иерусалим
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Храм Гроба Господня
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Гефсиманский сад
  6. Масличная гора
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в августе 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 6 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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