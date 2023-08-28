И Ирина Иерусалим за пределами крепостных стен читать дальше с близкой подругой, которая показывает тебе любимый город. У Светланы хороший язык, глубокие знания, всё объясняет. на всё отвечает. Три часа прошли незаметно, я окунулась в историю и получила большое удовольствие. Спасибо огромное Светлане за экскурсию. Всё очень грамотно построено: много информации и при этом не устаешь, как будто проводишь время

И Ирина Дом на улице Пророков Экскурсия очень понравилась! Район очень красивый и интересный, а Орна - замечательная рассказчица, я получила огромное удовольствие от экскурсии. Очень рекомендую экскурсовода и маршрут. Отдельная благодарность Орне за доброжелательность и помощь с двумя капризными детьми.

В Витория Иерусалим за пределами крепостных стен Знающий,профессиональный экскурсовод

נ נינה Дом на улице Пророков Прекрасная нетрадиционная экскурсия. Орна, экскурсовод с которым не хочется расставаться. Замечательная подача материала. Спасибо большое! Встретимся в следующий раз.

И Игорь Иерусалим за пределами крепостных стен Маршрут экскурсии проходит по красивым и неожиданным местам, о которых Светлана очень интересно рассказывает. Если вы хотите узнать об истории нерелигиозного Иерусалима, очень рекомендую!