3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим за пределами крепостных стен: путешествие в Новый Иерусалим
Погрузитесь в атмосферу Нового Иерусалима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим: Историческое путешествие по Дому на улице Пророков
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима 19 века, посетив исторические дома и сады, которые оживают в рассказах вашего гида
13 авг в 09:00
18 авг в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: Вечерний Иерусалим
Прогуляйтесь по вечернему Иерусалиму, посетите святые места и насладитесь световыми шоу. Узнайте историю города и ощутите его уникальную атмосферу
Начало: У Яффских ворот
13 авг в 16:00
18 авг в 16:00
€200 за всё до 35 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 августа 2023Спасибо огромное Светлане за экскурсию. Всё очень грамотно построено: много информации и при этом не устаешь, как будто проводишь время
- ИИрина18 августа 2022Экскурсия очень понравилась! Район очень красивый и интересный, а Орна - замечательная рассказчица, я получила огромное удовольствие от экскурсии. Очень рекомендую экскурсовода и маршрут. Отдельная благодарность Орне за доброжелательность и помощь с двумя капризными детьми.
- ВВитория1 мая 2022Знающий,профессиональный экскурсовод
- ננינה6 октября 2021Прекрасная нетрадиционная экскурсия. Орна, экскурсовод с которым не хочется расставаться. Замечательная подача материала. Спасибо большое! Встретимся в следующий раз.
- ИИгорь9 июня 2019Маршрут экскурсии проходит по красивым и неожиданным местам, о которых Светлана очень интересно рассказывает. Если вы хотите узнать об истории нерелигиозного Иерусалима, очень рекомендую!
- ВВладислав23 марта 2017Орна очень интересный и образованный человек, увлекательный рассказчик. Мне очень понравилось, при случае обязательно еще раз пойду к ней на экскурсию или порекомендую друзьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Нескучные экскурсии»
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