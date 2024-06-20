Экскурсии выходного дня в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Иерусалиме на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узнать Иерусалим за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Две святыни в один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Иерусалим: Две святыни - Храм Рождества и Гроб Господень за один день
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив две ключевые святыни христианства за один день. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
270 за всё до 10 чел.
Весь Иерусалим пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
62 отзыва
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
321 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dmitry
    20 июня 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Считаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. Всем нам было чрезвычайно интересно. Настоятельно рекомендую Светлану в качестве гида.
    Считаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. ВсемСчитаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. ВсемСчитаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. ВсемСчитаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. Всем
  • Н
    Нелли
    9 июня 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Светлана очень интересно рассказала об основных достопримечательностях старого города. Очень понравился маршрут, с остановками и отдыхом в живописных местах. С нами была дочь, 14 лет, ей также было интересно слушать рассказ Светланы.
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Весь Иерусалим пешком
    Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
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    диалога, а не радио. Особенно классно, что маршрут можно было построить с учетом заданного времени и пожеланий. Причем, про пожелания спросили не просто так, а с предложением вариантов - это очень ценно, когда есть нормальные подсказки, если вдруг растерялся и в голову сразу не пришло ничего! Спасибо за экскурсию, спасибо за одну исполненную мечту - попробовать настоящий местный стрит-фуд и успехов в организации новых туров!

  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
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    самому младшему 7 лет, так и самому старшему 70 лет) Иерусалим без гида это неполноценная картина одного из самых древних и завораживающих своей историей города. Светлану рекомендую👍

  • О
    Ольга
    4 марта 2024
    Весь Иерусалим пешком
    Замечательная, насыщенная и интересная экскурсия, о что надо для первого путешествия в Иерусалим, благодарим Ольгу))) Очень интересный собеседник и знаток своего дела
  • Ю
    Юрий
    3 октября 2023
    Весь Иерусалим пешком
    Начну с того, что на следующий день после экскурсии, мы гуляли по Иерусалиму самостоятельно и все время вспоминали, что нам
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    рассказывала Ольга. Такого послевкусия от экскурсии - не ожидал! Ольга, замечательный рассказчик. Маршрут составлен так, что без Ольги мы бы во многих местах просто не побывали. Город с огромной историей и переплетены не только религии и времена правления, кажется, что Ольга может рассказывать о каждом здании, которе встречается на пути. А еще Ольга, очень душевный человек! Все время старалась во время остановок поставить нас в тень, находила скамеечки, что бы мы отдохнули и следила, что бы пили воду. И это не считая того, что подсказала где лучше запаковать машину, где посмотреть сувениры и т. п. Кажется, что мы влюбились в Иерусалим так же как любит его Ольга. Так приятно встретить не просто профессионала в своем деле с большой буквы, но и в одном лице, рассказика, которая может с одной стороны все так просто и понятно раскатывать, а с другой стороны оперировать кучей фактов, дат, имен. Как буду то мы перенеслись на машине времени. Даже сейчас, пишу этот отзыв и вспоминаю тот чудесный день! Возможно, написал на эмоциях и по этому немного сумбурно, но лично для нас, лучшего гида по Иерусалиму не могу представить! Обязательно вернемся и пойдем на другие экскурсии с Ольгой!

  • О
    Ольга
    25 апреля 2023
    Две святыни в один день
    Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества Христова в Вифлееме, и
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    Храм Гроба Господня в Иерусалиме, и даже попасть к самому гробу, плюс прогулка по колоритным кварталам старого города. Несмотря на то, что проход к Стене Плача оказался закрыт из-за подготовки ко Дню Памяти, благодаря Орне удалось побывать в тоннелях и увидеть хотя бы через стекло часть стены и попасть к маленькой Стене плача, где я оставила свою записку. Очень активный был день, полный впечатлений, большое спасибо.

    Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества
  • А
    Анастасия
    13 февраля 2023
    Две святыни в один день
    Я хочу сказать Вам СПАСИБО, Орна, за потрясающую экскурсию и Вашу готовность помочь во всём. У Вас невероятное чувство такта,
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    воспитанность и Вы знаете столько всего интересного, и научного, и политического и религиозного. У Вас очень классное, интеллигентное и доброе чувство юмора! Очень рада была знакомству и отлично понимаю теперь восторженные отзывы о Вас на Трипстере. П. с. Это была лучшая моя экскурсия за последний год!

  • С
    Сергей
    23 сентября 2022
    Две святыни в один день
    Много интересного узнал. Смело рекомендую Орну. У меня только оперативная память быстро заполнилась от фактов из Библии, которые в Иерусалиме на каждом шагу, но это моя проблема))

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
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  1. Узнать Иерусалим за 3 часа
  2. Две святыни в один день
  3. Весь Иерусалим пешком
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июле 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 321. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 154 ⭐ отзыва, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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