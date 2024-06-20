1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иерусалим: Две святыни - Храм Рождества и Гроб Господень за один день
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив две ключевые святыни христианства за один день. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDmitry20 июня 2024Считаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. Всем нам было чрезвычайно интересно. Настоятельно рекомендую Светлану в качестве гида.
- ННелли9 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании! Светлана очень интересно рассказала об основных достопримечательностях старого города. Очень понравился маршрут, с остановками и отдыхом в живописных местах. С нами была дочь, 14 лет, ей также было интересно слушать рассказ Светланы.
- ААнастасия1 июня 2024Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
- ЮЮлия21 апреля 2024Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
- ООльга4 марта 2024Замечательная, насыщенная и интересная экскурсия, о что надо для первого путешествия в Иерусалим, благодарим Ольгу))) Очень интересный собеседник и знаток своего дела
- ЮЮрий3 октября 2023Начну с того, что на следующий день после экскурсии, мы гуляли по Иерусалиму самостоятельно и все время вспоминали, что нам
- ООльга25 апреля 2023Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества Христова в Вифлееме, и
- ААнастасия13 февраля 2023Я хочу сказать Вам СПАСИБО, Орна, за потрясающую экскурсию и Вашу готовность помочь во всём. У Вас невероятное чувство такта,
- ССергей23 сентября 2022Много интересного узнал. Смело рекомендую Орну. У меня только оперативная память быстро заполнилась от фактов из Библии, которые в Иерусалиме на каждом шагу, но это моя проблема))
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июле 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 321. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 154 ⭐ отзыва, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь