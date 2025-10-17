Индивидуальная
до 10 чел.
Дом на улице Пророков
Улица Пророков в Иерусалиме скрывает богатую историю. Прогуляйтесь по тихим районам и узнайте о жизни знаменитых личностей
17 окт в 09:00
19 окт в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим - столица Еврейского царства
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, посетив места, где разворачивались события Танаха и Библии. Узнайте, как выглядел город 2000-3000 лет назад
Начало: У входа в город давида
19 окт в 09:00
26 окт в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Иерусалим на стыке тысячелетий
Погрузитесь в историю Иерусалима, прогуливаясь по его извилистым улицам. Узнайте о Сионской горе, Яффских воротах и других знаковых местах
Начало: У Яффских ворот
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
€350 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Эйн-Керем - место рождения Иоанна Предтечи
Эйн-Керем в Иерусалиме - это не только место рождения Иоанна Предтечи, но и уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Израиля
Начало: Станция Ицхак Навон - пассажирский терминал израил...
Расписание: в пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
€35 за человека
Групповая
до 20 чел.
Встреча Субботы в Иерусалиме
Присоединяйтесь к прогулке по Старому городу Иерусалима: узнайте о традициях, зажгите свечи и примите участие в трапезе под открытым небом
Начало: У Яффских ворот
17 окт в 16:30
€35 за человека
Групповая
до 15 чел.
Храм Гроба Господня: закутки и закоулки
Путешествие по Храму Гроба Господня раскроет его тайны и покажет малоизвестные уголки. Откройте для себя богатую историю и уникальные артефакты
Начало: У Яффских ворот Старого города
Расписание: в пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
17 окт в 10:00
€70 за человека
