Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Старому Иерусалиму
Начните знакомство с Иерусалимом у Яффских ворот, исследуйте кварталы и святыни, погрузитесь в быт местных жителей и узнайте интересные факты о городе
Начало: У Яффских ворот Старого города
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Путешествие по следам Христа в Иерусалиме: от Масличной горы до Храма Гроба Господня. Откройте для себя святые места и исторические события
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Иерусалим пешком
Увлекательная прогулка по Иерусалиму: от Яффских ворот до Храма Гроба Господнего. Откройте тайны города и его религиозных святынь за один день
Начало: У Яффских ворот
14 сен в 10:30
15 сен в 10:30
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Храмовая гора и не только
Погрузитесь в историю и культуру трех религий на Храмовой горе. Узнайте о событиях, которые изменили мир, и посетите знаковые места Иерусалима
Начало: У Яффских ворот
22 сен в 07:00
23 сен в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по рынку Махане Иегуда
Откройте для себя знаменитый рынок Израиля, где можно попробовать местные деликатесы и увидеть культурные достопримечательности
Начало: На трамвайной остановке Махане йехуда
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Иерусалим: история и тайны
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив Град Давида. Уникальная возможность пройти по подземным тоннелям и узнать библейские истории
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
