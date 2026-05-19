25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии

Ключевые места Старого города

На прогулке мы охватим главные достопримечательности Старого города: вы услышите историю Храма Гроба Господня, увидите Стену Плача и Храмовую гору, а также пройдете через самобытные мусульманский, христианский, еврейский и армянский кварталы. Именно здесь лучше всего говорить о судьбе Иерусалима, ставшего «колыбелью трех религий». А дальше мы проложим маршрут так, чтобы захватить святыни древнего города, которые будут интересны именно вам.

Первый маршрут: прогулка по северному Иерусалиму

Если вы решите исследовать северную часть города, мы пройдем по станциям Крестного пути (Виа Долороса), а также рассмотрим знаковые достопримечательности христианского и мусульманского кварталов. Остановимся у церкви Александра Невского и базилики Святой Анны, построенной крестоносцами в честь матери Девы Марии. Кроме того, вы пройдете через Львиные и Дамасские ворота, встретите на пути православную церковь Дом Рождества Богородицы, и сможете заглянуть в загадочную пещеру слезы царя Хизкияху, с которой связана легенда о последнем иудейском царе. А после окажетесь у Садовой могилы, которую некоторые христиане рассматривают как истинное место погребения Иисуса Христа.

Второй маршрут: святыни южной части города

Прогулка по южному Иерусалиму приведет нас на гору Сион, где вы увидите одни из наиболее почитаемых мест города — Горницу Тайной Вечери и Гробницу царя Давида. Мы пройдем по еврейскому и армянскому кварталам, минуем Яффские ворота, а с панорамной площадки на крышах вам откроется действительно впечатляющий вид на Иерусалим. По пути, если захотите, мы зайдем в башню Давила, посетим древние сефардские синагоги или свернем на улицу Кардо, где вы погрузитесь в иерусалимскую жизнь римской эпохи.

Организационные детали