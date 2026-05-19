25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Трехчасовая прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Стена Плача, гора Сион и другие знаковые места
Старый город Иерусалима хранит множество тайн и историй.
За три часа прогулки можно посетить такие значимые места, как Храм Гроба Господня, Стена Плача и Храмовая гора. Маршрут включает посещение кварталов, отражающих читать дальшеуменьшить
культурное разнообразие города.
Северный маршрут предлагает станции Крестного пути и Садовую могилу, а южный - гору Сион и Гробницу царя Давида. Каждый маршрут можно адаптировать под интересы туристов, чтобы сделать экскурсию уникальной
На прогулке мы охватим главные достопримечательности Старого города: вы услышите историю Храма Гроба Господня, увидите Стену Плача и Храмовую гору, а также пройдете через самобытные мусульманский, христианский, еврейский и армянский кварталы. Именно здесь лучше всего говорить о судьбе Иерусалима, ставшего «колыбелью трех религий». А дальше мы проложим маршрут так, чтобы захватить святыни древнего города, которые будут интересны именно вам.
Первый маршрут: прогулка по северному Иерусалиму
Если вы решите исследовать северную часть города, мы пройдем по станциям Крестного пути (Виа Долороса), а также рассмотрим знаковые достопримечательности христианского и мусульманского кварталов. Остановимся у церкви Александра Невского и базилики Святой Анны, построенной крестоносцами в честь матери Девы Марии. Кроме того, вы пройдете через Львиные и Дамасские ворота, встретите на пути православную церковь Дом Рождества Богородицы, и сможете заглянуть в загадочную пещеру слезы царя Хизкияху, с которой связана легенда о последнем иудейском царе. А после окажетесь у Садовой могилы, которую некоторые христиане рассматривают как истинное место погребения Иисуса Христа.
Второй маршрут: святыни южной части города
Прогулка по южному Иерусалиму приведет нас на гору Сион, где вы увидите одни из наиболее почитаемых мест города — Горницу Тайной Вечери и Гробницу царя Давида. Мы пройдем по еврейскому и армянскому кварталам, минуем Яффские ворота, а с панорамной площадки на крышах вам откроется действительно впечатляющий вид на Иерусалим. По пути, если захотите, мы зайдем в башню Давила, посетим древние сефардские синагоги или свернем на улицу Кардо, где вы погрузитесь в иерусалимскую жизнь римской эпохи.
Организационные детали
По вашему желанию можно скорректировать детали маршрута, а также время и место встречи. Всегда есть возможность расставить акценты на ваше усмотрение, убрать одни объекты и дополнить программу другими.
Входные билеты в объекты с платным посещением не входят в стоимость экскурсии
За 2-3 дня до даты экскурсии обязательно сообщите гиду о любых изменениях и подтвердите экскурсию, иначе гид может отменить вашу бронь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Яффские ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1034 туристов
«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать» И. Бунин. Приветствую вас на Святой Земле! Я дипломированный гид и счастливый человек: люблю свою работу, люблю Израиль, люблю читать дальшеуменьшить
людей, путешествую и помогаю вам путешествовать и открывать новое! Каждый день я благодарю Бога за радость общения с людьми в столь благодатном месте – Израиле!
Если вы ищите индивидуальный подход, неординарность и дружескую атмосферу, то вы по адресу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
4
2
3
–
2
1
1
–
П
Полина
Очень приятная и легкая подача материала. Интересный маршрут. Мы посетили места, которые сами бы не нашли. 3 часа пролетели совершенно незаметно. Спасибо за интересную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Светлана-великолепный экскурсовод! С нами были дети и мой запрос был с упором на них. Но интересно было и 3 взрослым. Один из нас был местный житель. И даже ему было читать дальшеуменьшить
ооооочень интересно на экскурсии у Светланы. Если мы попадем в Иерусалим, будем обязательно обращаться еще!!! Не было мучительно неинтересных дат, куч имен и тд. Было много историй, которые как раз и помнятся потом многие годы. Очень легкая и обаятельная экскурсовод! Мои лучшие рекомендации
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Для первого знакомства с городом очень полезная экскурсия по переулкам старого Иерусалима. Интересный маршрут через все основные части города. Даже не заметили как прошло три часа.
Вам был полезен этот отзыв?
У
Уля
Всем привет!) Если еще сомневаетесь в выборе, то этот отзыв для вас: Светлана очень интересно все рассказывала, старалась выбирать более НЕ туристские маршруты, заводила в «тайные места», ну и вообще можно говорить читать дальшеуменьшить
только хорошее о ней, как и об экскурсоводе, так и о человеке. С нами был ребёнок 6 лет, который обычно не выдерживал и часа таких прогулок, но со Светланой наша девочка прошла все от и до! Гид постоянно обращалась к ней, придумывала какие-то милости, чтобы заинтересовать, в общем, мы все остались очень довольны. А, и плюс ко всему Светлана спокойно подождала нас (мы задерживались на полчаса), отвечала на все наши вопросы, помогла с выбором сувениров, скорректировала маршрут (из-за ребенка в том числе) и принесла для нас платки на голову (мы сами попросили). В общем, рекомендую! Не прогадаете)
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Это было наше первое знакомство с Иерусалимом и основной целью была ознакомительная прогулка по старому городу. Однако Светлана, как настоящий профессионал, моментально подстроилась под наши ожидания и уровень знаний и читать дальшеуменьшить
провела чрезвычайно интересную и познавательную экскурсию. Редко встретишь такое сочетание спокойствия и уверенности, глубокого знания предмета и чувства юмора. Помимо прекрасного повествования, создавшего единую, стройную картину истории города, предложенный Светланой маршрут, был выше всяческих похвал. Наша прогулка по Иерусалиму оставила очень сильные эмоциональные впечатления, которые останутся в нашей памяти надолго. Если вы впервые в Иерусалиме и имеете весьма общее представление о том, что происходило в этих местах в течение многих тысячелетий, совсем не ориентируетесь в этом городе, то отправляйтесь со Светланой на обзорную экскурсию. Уверен, вам эта прогулка понравится.
Вам был полезен этот отзыв?
Diana
Огромная благодарность Светлане за знакомство с Иерусалимом. Не только за глубочайшие библейские знания, но и за человеческое отношение, начиная с брони экскурсии, заканчивая неожиданными сюрпризами по окончании встречи.