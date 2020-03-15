25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная прогулка по северной или южной части города с погружением в его древнюю историю

Svetlana
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Svetlana – ваш гид
В Старом городе Иерусалима сосредоточен настолько фундаментальный пласт мировой культуры, что исследовать его кварталы можно не один день.

Но даже за три часа нашей прогулки вы успеете погрузиться в историю «Колыбели трех религий» и осмотреть наиболее значимые места города — от Храма Гроба Господня до станций Крестного пути и горы Сион.

Я постараюсь сделать так, чтобы даже короткое путешествие по Иерусалиму стало для вас особенным духовным опытом.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — Яффские ворота
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У этой экскурсии25 отзывов
4.88
Узнать Иерусалим за 3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа

Что вас ожидает

Ключевые места Старого города
На прогулке мы охватим главные достопримечательности Старого города: вы услышите историю Храма Гроба Господня, увидите Стену Плача и Храмовую гору, а также пройдете через самобытные мусульманский, христианский, еврейский и армянский кварталы. Именно здесь лучше всего говорить о судьбе Иерусалима, ставшего «колыбелью трех религий». А дальше мы проложим маршрут так, чтобы захватить святыни древнего города, которые будут интересны именно вам.

Первый маршрут: прогулка по северному Иерусалиму
Если вы решите исследовать северную часть города, мы пройдем по станциям Крестного пути (Виа Долороса), а также рассмотрим знаковые достопримечательности христианского и мусульманского кварталов. Остановимся у церкви Александра Невского и базилики Святой Анны, построенной крестоносцами в честь матери Девы Марии. Кроме того, вы пройдете через Львиные и Дамасские ворота, встретите на пути православную церковь Дом Рождества Богородицы, и сможете заглянуть в загадочную пещеру слезы царя Хизкияху, с которой связана легенда о последнем иудейском царе. А после окажетесь у Садовой могилы, которую некоторые христиане рассматривают как истинное место погребения Иисуса Христа.

Второй маршрут: святыни южной части города
Прогулка по южному Иерусалиму приведет нас на гору Сион, где вы увидите одни из наиболее почитаемых мест города — Горницу Тайной Вечери и Гробницу царя Давида. Мы пройдем по еврейскому и армянскому кварталам, минуем Яффские ворота, а с панорамной площадки на крышах вам откроется действительно впечатляющий вид на Иерусалим. По пути, если захотите, мы зайдем в башню Давила, посетим древние сефардские синагоги или свернем на улицу Кардо, где вы погрузитесь в иерусалимскую жизнь римской эпохи.

Организационные детали

  • По вашему желанию можно скорректировать детали маршрута, а также время и место встречи. Всегда есть возможность расставить акценты на ваше усмотрение, убрать одни объекты и дополнить программу другими.
  • Входные билеты в объекты с платным посещением не входят в стоимость экскурсии
Узнать Иерусалим за 3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Яффские ворота.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Svetlana
Svetlana
«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать» И. Бунин. Приветствую вас на Святой Земле! Я дипломированный гид и счастливый человек: люблю свою работу, люблю Израиль, люблю людей, путешествую и помогаю вам путешествовать и открывать новое! Каждый день я благодарю Бога за радость общения с людьми в столь благодатном месте – Израиле! Если вы ищите индивидуальный подход, неординарность и дружескую атмосферу, то вы по адресу!
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Отличный экскурсовод, быстро ориентируется по запросу заказчиков. Рассказывает интересно, увдекательно. На все вопросы получаешь исчерпывающие ответы!
22 февраля 2020
Потрясающая экскурсия.Огромное спасибо Светлане . Светлана супер тактичный, великолепный рассказчик с тонким чувством юмора!!!Посмотрели гораздо больше чем заявлено в экскурсии.
Отвечала на все наши вопросы, даже самые дурацкие)) Интересно и логично выстроен рассказ, прекрасно запоминаются подробности))
Получили большое удовольствие от красоты и исторической значимости Старого города!!! Если и идти на экскурсию по Старому городу, то однозначно с индивидуальным гидом и точно со Светланой!!!!!!
25 января 2020
Экскурсия была очень интересная и очень эффективная. Т.к были некоторые проблемы с передвижением ( моя мама ходит с палочкой)- Светлана смогла настолько правильно составить маршрут- что мы смогли не только увидеть все основные достопримечательности но и при этом не сильно устать.
9 января 2020
эта экскурсия отлично подойдет людям, желающими за столь краткое время познакомиться с историей города.
6 января 2020
Светла провела очень интересную и насыщенную экскурсию по Старому городу.
Она показала мне маршруты, по которым не водят туристические группы. Запомнился маленький зеленый дворик с лимонным деревьями и цветущими розами, откуда открывался великолепный вид на Масличную гору. Светлана рассказывала об истории города, временах Давида и Соломона, об Ироде Великом, крестовых походах. .... Ее рассказ был очень интересен. Я узнала много нового.
отдельная тема - храм гроба Господня, последние дни земной жизни Иисуса Христа, последний путь на Голгофу. ... Светлана показала "остановки" виа долороса, рассказала, что происходило здесь, согласно христианской традиции. Потрясающий рассказ был в самом храме!
Светлана ответила на все вопросы, рассказала, на что обратить внимание при следующих посещениях Иерусалима.
Спасибо за экскурсию!
25 декабря 2019
Мы много раз были в Иерусалиме на разных экскурсиях. В этот раз нам его показали совершенно с другой стороны. Очень понравилось.
13 декабря 2019
Ирина профессионал своего дела. И этим всё сказано. Не буду рассыпаться в благодарностях. Просто скажу : благодарю за информацию которой вы поделились с нами. Нам очень понравилось время проведенное с вами. Наталья. Сергей.
30 ноября 2019
Спасибо большое Светлане! Все понравлюсь! Было легко и интересно! Рекомендую всем!
30 ноября 2019
За три часа успели все самое главное, как нам кажется. Спасибо!.
29 августа 2019
Отличная экскурсия. Вечный Иерусалим. Благодарим Светлану. Содержательно, интересно и динамично. Тактично и внимательно. Очень довольны нашим знакомством. Уверенно рекомендуем.
Ещё 15 отзывов

Svetlana проводит ещё 2 экскурсии

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