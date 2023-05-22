В Иерусалиме, древней столице Израиля, отсутствие полезных ископаемых и ограниченные возможности для сельского хозяйства не могли предрасполагать его к значимости, которую он приобрел на протяжении более 30 столетий. Тем не менее, этот город привлекал внимание и стал объектом борьбы между армиями различных народов. Загадка заключается в его духовной значимости и историческом наследии.
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Описание
Что вас ожидает:
- Магия времени: Путешествие по святым местам Иерусалима.
- Приветствуем вас в самом сердце Иерусалима, где древние мощи и святые места пронизывают воздух магией веков. Наше путешествие начнется с обзорной экскурсии по узким улочкам Старого города, раскрывающих перед нами трехквартальную симфонию веры и культур.
- В христианском квартале нам откроются святыни, связанные с трагической и славной историей Иисуса Христа. Особое волнение охватит нас, когда мы достигнем Храма Гроба Господня, места, где, согласно вере, был погребен и воскрес Иисус.
- Продолжая наше путешествие, мы приблизимся к Восточной стене, где находится исторический символ веры евреев — Стена Плача. Предаваясь духовному восторгу, мы сможем наблюдать молитвы и песнопения верующих, которые приходят сюда, чтобы ощутить связь с историческим наследием своего народа и возложить свои молитвы и надежды в расселину камней.
- Представьте себе миг, когда вы стоите перед Стеной плача, закрываете глаза и слышите звуки тысячелетий — молитвы, песнопения и шепот мира. Именно здесь, среди святых камней и духовной энергии, мы можем обрести покой и вдохновение, почувствовать себя частью бесконечной истории и ощутить невидимые нити, связывающие нас с нашими предками и верующими со всех уголков мира.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду и головной убор.
По заказу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Транспортные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Яффские ворота, ИерусалимЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: По заказуЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду и головной убор
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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