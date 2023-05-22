В Иерусалиме, древней столице Израиля, отсутствие полезных ископаемых и ограниченные возможности для сельского хозяйства не могли предрасполагать его к значимости, которую он приобрел на протяжении более 30 столетий. Тем не менее, этот город привлекал внимание и стал объектом борьбы между армиями различных народов. Загадка заключается в его духовной значимости и историческом наследии.