Экскурсии в Храм Гроба Господня в Иерусалиме

Найдено 19 экскурсий в категории «Храм Гроба Господня» в Иерусалиме на русском языке, цены от €200, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
153 отзыва
Святые места Иерусалима: путешествие через историю трех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории трех мировых религий и древние традиции
Начало: Яффские ворота
«Вы также посетите одну из главнейших христианских святынь — Храм Гроба Господня»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
200 за всё до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
«На прогулке мы охватим главные достопримечательности Старого города: вы услышите историю Храма Гроба Господня, увидите Стену Плача и Храмовую гору, а также пройдете через самобытные мусульманский, христианский, еврейский и армянский кварталы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Знакомство с Иерусалимом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Знакомство с Иерусалимом: путешествие по святым местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, посетив его священные места и узкие улочки. Незабываемое путешествие ждет вас
«Храм Гроба Господня — вы посетите главную христианскую святыню в мире»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
225 за всё до 6 чел.
Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Иерусалим «почти без ступенек»: историческое путешествие за 4 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. Откройте для себя древние кварталы и священные места без лишних усилий
Начало: у Яффских ворот
«Мы частично пройдемся по улице Виа Долороза, по которой, согласно христианской традиции, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия, и зайдем в храм Гроба Господня»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Открыть Иерусалим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Погружение в историю Иерусалима: Уникальный тур для одного
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где история каждого камня рассказывает о сосуществовании разных культур и религий
Начало: У Яффских ворот Старого города
«Конечно, в маршрут войдут Стена Плача и храм Гроба Господня, который вы рассмотрите изнутри»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
257 за всё до 10 чел.
Две святыни в один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Иерусалим: Две святыни - Храм Рождества и Гроб Господень за один день
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив две ключевые святыни христианства за один день. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: По договоренности
«Из Bифлеема мы вернемся в Иерусалим, зайдем в старый город через Яффскиe воротa и посетим Храм Гроба Господня»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 10 чел.
Весь Иерусалим пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
62 отзыва
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
«От Стены Плача пройдем через мусульманский квартал в Храм Гроба Господнего»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
321 за всё до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
«Пройдем по стопам Христа по Крестному пути, войдем в Храм гроба Господня, где желающие смогут освятить на камне миропомазания»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
300 за всё до 10 чел.
Вечерний Иерусалим
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Вечерний Иерусалим
Прогуляйтесь по вечернему Иерусалиму, посетите святые места и насладитесь световыми шоу. Узнайте историю города и ощутите его уникальную атмосферу
Начало: У Яффских ворот
«Мы встретимся у Яффских ворот и зайдем в Храм Гроба Господня»
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
200 за всё до 35 чел.
Иерусалим - город трех религий
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Иерусалим: путешествие по святым местам трех мировых религий
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, где каждый камень рассказывает историю. Вас ждет путешествие по святым местам, наполненное глубокими переживаниями
Начало: Иерусалим
«Мы посмотрим на расписные двери еврейских синагог, а также посетим самое главное место для христиан всего мира: храм Гроба Господня»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
240 за всё до 10 чел.
Последняя неделя жизни Христа
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Последняя неделя жизни Христа: экскурсия по святым местам Иерусалима
Пройдите по Виа Долороса, исследуя ключевые моменты последней недели жизни Иисуса Христа в компании опытного гида
«Завершение: территория Храма Гроба Господня»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
350298 за всё до 5 чел.
Cтарый город эконом-классом
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Старый город Иерусалима: путешествие по святыням эконом-классом
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его знаковые святыни и исторические уголки в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Мы встретимся у Яффских ворот и зайдем в Храм Гроба Господня»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 10 чел.
Иерусалим - город мира
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
«Вид на Храмовую гору, Сионскую гору, Кедронскую долину, Храм Гроба Господня, западный город»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
«Вид на Храмовую и Сионскую гору, Храм Гроба Господня, Долину Страшного Суда, Старый Город»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим трёх религий
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Иерусалим трёх религий: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в историю трёх мировых религий с эксклюзивной экскурсией по Иерусалиму. Исследуйте святыни, поговорите о возникновении верований
Начало: По договоренности
«Затем, зайдя через Яффские Ворота, являющиеся главными для Христианского квартала, мы с вами держим путь к самой большой святыне Христианского мира —Храму Гроба Господня, где мы поговорим о пяти последних остановках Крёстного Пути»
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Иерусалим Христианский с выбором программы
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
«Храм Гроба Господня, Воскресения Господня в Иерусалиме»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $550 за человека
Христианские Святыни Иудеи
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
«Вид на Храмовую гору, Сионскую гору, Кедронскую долину, Храм Гроба Господня, западный город»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Один день в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
«Посетим Храм Гроба Господня, построенный над Голгофой и Могилой, где Иисус был похоронен и через три дня воскрес»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
В поисках сакрального
Индивидуальная
7 часов
В поисках сакрального: уникальное путешествие по святым местам Иерусалима
Загадки древних религий, тайны Храмовой горы и Храма Гроба Господня ждут вас в увлекательной экскурсии по Иерусалиму
Начало: По договоренности
«Это гора Мория (Храмовая гора) и Храм Гроба Господня, под крышей которого расположена гора Голгофа — место распятия Христа или место Жертвоприношения Сына Господня»
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марк
    6 июня 2024
    Знакомство с Иерусалимом
    Очень компетентный экскурсовод, хорошо построила маршрут, рассказала очень много неизвестной нам информации,подробно и что немаловажно хорошим грамотным русским языком.
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Весь Иерусалим пешком
    Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
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    диалога, а не радио. Особенно классно, что маршрут можно было построить с учетом заданного времени и пожеланий. Причем, про пожелания спросили не просто так, а с предложением вариантов - это очень ценно, когда есть нормальные подсказки, если вдруг растерялся и в голову сразу не пришло ничего! Спасибо за экскурсию, спасибо за одну исполненную мечту - попробовать настоящий местный стрит-фуд и успехов в организации новых туров!

  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Очень понравилась гид Ирина, хорошая речь, знание истории и просто очень приятная девушка. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
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    самому младшему 7 лет, так и самому старшему 70 лет) Иерусалим без гида это неполноценная картина одного из самых древних и завораживающих своей историей города. Светлану рекомендую👍

  • В
    Владимир
    13 апреля 2024
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Великолепная экскурсовод. Содержательная, эмоциональная экскурсия. Много раз бывал старым городе и, несмотря на это, узнал много нового. С у довольствием буду рекомендовать эту экскурсию и экскурсовода Ирину
  • Т
    Таня
    10 апреля 2024
    Знакомство с Иерусалимом
    Прекрасная Нина! Очень хорошо построен маршрут, все интересные места пройдены, все вопросы получили ответы, моей семье очень понравилось. Темп очень комфортный, не быстро, чтобы все можно рассмотреть. Рекомендую!
  • М
    Матвей
    8 апреля 2024
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Ирина замечательный человек и экскурсовод! Нашла подход к целой семье так, что даже маленькому ребенку было все интересно. У нас остались самые замечательные впечатления и незабываемые воспоминания от старого города Иерусалима! Узнали много всего интересного и тайного, благодаря Ирине! Еще раз спасибо вам)
    Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!
  • Р
    Раиса
    2 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
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    специалиста. Хотелось погрузиться в атмосферу этого волнующего места, задать вопросы о том, как и где всё случилось в этом вечном городе. Посчастливилось попасть на экскурсию к Светлане! Прошло 2 недели после прогулки, а впечатления ярки до сих пор. Прежде всего запомнилось, что Светлана очень глубоко и подробно знает историю еврейского народа, историю иудаизма и христианства, Ветхий и Новый Завет. Это значит, что любые вопросы о библейских сюжетах не останутся без ответа. Что, например, Башня Давида может рассказать об Ироде, что Царица Савская без спроса взяла у Царя Соломона и как за это поплатилась, как связаны Котель и Девятое ава, почему и зачем на фасаде Храма Гроба Господнего много столетий стоит деревянная лестница, как и для чего у подножья Голгофы оказался череп Адама, что находится сегодня на месте суда, где был осуждён Христос и как туда пройти. Светлана провела нас малолюдными улицами старого города (да, есть и такие), показала тайное подземелье и секретную смотровую площадку, где нет никого кроме захватывающего дух вида на святые места. Остаётся стоять, смотреть и не верить своим глазам… С нами были дети непоседливые дети 7 и 9 лет, слушали Светлану с огромным интересом, особенно понравилось им пролазить сквозь "игольное ушко" (Светлана рассказывала и об этом). В общем - ВОСТОРГ!

  • Т
    Татьяна
    21 марта 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
  • Л
    Лина
    13 марта 2024
    Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
    Восхитительный день в Иерусалиме с Орной: продуманный маршрут, необычные видовые точки, много исторических рассказов и современных реалий. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Храм Гроба Господня»

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  2. Узнать Иерусалим за 3 часа
  3. Знакомство с Иерусалимом
  4. Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
  5. Открыть Иерусалим
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
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