1 чел.
По популярности
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим трёх религий: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в историю трёх мировых религий с эксклюзивной экскурсией по Иерусалиму. Исследуйте святыни, поговорите о возникновении верований
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
21 июля в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
2 часа
Квест
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Начало: Jaffa St 107 - Полицейский участок
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia30 августа 2023Ваш Иерусалим за 3 часаСветлана - замечательный, эрудированный гид!!! Мы провели чудесные время и узнали много познавательной информации!!! В следующий раз обязательно закажем Светлану и будем рекомендовать нашим друзьям!!!
- ООксана14 июня 2023Ваш Иерусалим за 3 часаНа этой экскурсии (гид Светлана) провела нас такими тропами, куда с группой вы никогда не попадёте. Пройдёте по крышам, посидите
- ЛЛилия12 мая 2023Экскурсия заняла около 9 часов, Григорий нас забирал из Тель Авива. День прошел быстро, не надоело. Григорий, слава Богу, рассказывал
- ААлексей11 мая 2023С огромным удовольствием пишу свой положительный отзыв о гиде Григории, который сопровождал нашу семью в течение 4 дней во время
- ААлександр1 мая 2023Наша группа из четырех человек из Техаса сделала очень удачный выбор когда мы попросили Григория Ткач провести экскурсию по Иерусалиму.
- ИИгорь10 мая 2022Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)Очень профессионально, познавательно и интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Три религии»
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