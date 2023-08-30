Три религии – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «Три религии» в Иерусалиме на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иерусалим трёх религий
15 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим трёх религий: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в историю трёх мировых религий с эксклюзивной экскурсией по Иерусалиму. Исследуйте святыни, поговорите о возникновении верований
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
21 июля в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Пешая
2 часа
Квест
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Начало: Jaffa St 107 - Полицейский участок
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Один день в Иерусалиме
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    30 августа 2023
    Ваш Иерусалим за 3 часа
    Светлана - замечательный, эрудированный гид!!! Мы провели чудесные время и узнали много познавательной информации!!! В следующий раз обязательно закажем Светлану и будем рекомендовать нашим друзьям!!!
  • О
    Оксана
    14 июня 2023
    Ваш Иерусалим за 3 часа
    На этой экскурсии (гид Светлана) провела нас такими тропами, куда с группой вы никогда не попадёте. Пройдёте по крышам, посидите
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    в закрытых двориках, покажет все знаковые места и остановки пути Иисуса. Можно скорректировать план экскурсии (мы пожелали побывать в Храме Успения Божьей Матери). Если вы расширите этот план, то вам придётся доплатить, но вы не пожалеете. Ходили много пешком, и по жаре, но совершенно не устали, даже успели попить кофе в уютном кафе

  • Л
    Лилия
    12 мая 2023
    Иерусалим трёх религий
    Экскурсия заняла около 9 часов, Григорий нас забирал из Тель Авива. День прошел быстро, не надоело. Григорий, слава Богу, рассказывал
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    все не "по заученому", а от себя и по делу, на все вопросы были даны ответы. В храмы заходили быстро, без очередей, что позволило максимально много осмотреть. Ездили на комфортном автомобиле, что не мало важно. Григорий- професиональный гид, пунктуальный, комуникабельный, тактичный, чуствует, что интересно туристу, обладает чуством юмора, кучей знаний, короче, не зануда? (а учебных зануд видели и слышали) Резюме- рекомендую?Тот случай, когда заплатил деньги и не пожалел об этом потом.

  • А
    Алексей
    11 мая 2023
    Иерусалим трёх религий
    С огромным удовольствием пишу свой положительный отзыв о гиде Григории, который сопровождал нашу семью в течение 4 дней во время
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    нашего путешествия по Израилю. Григорий продемонстрировал себя как профессионал своего дела, предоставляя нам высококачественный и индивидуальный сервис. Очень понравилось, что Григорий внимательно отнесся к нашим интересам и потребностям, и давал ответ на любой наш вопрос. Он очень хорошо знал историю и культуру всего. Наша семья из 6 человек чувствовала себя очень комфортно в его удобном и просторном автомобиле. Нам также не пришлось беспокоиться о том, куда ехать, поскольку Григорий забирал нас из отеля каждое утро и возвращал вечером. Мы были на различных экскурсиях по Иерусалиму, Галилее, Вифлеему и Назарету, и наслаждались множеством красивых и интересных мест. Но, что было еще более важно, мы чувствовали, что мы путешествуем в безопасности и с человеком, который по-настоящему заботится о нашем благополучии.

  • А
    Александр
    1 мая 2023
    Иерусалим трёх религий
    Наша группа из четырех человек из Техаса сделала очень удачный выбор когда мы попросили Григория Ткач провести экскурсию по Иерусалиму.
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    Во время нашей стоянки в порту Ашдод. Мы посетили Храм Рождества,Старый город, Храм Гроба Господня –главная святыня Христианства и Стену Плача - Еврейская Святыня. Григорий Ткач - один из самых профессиональных и лучших гидов, которых мы когда-либо встречали. Благодаря Григорию его знаниям и любви к этой стране, проникаешься величием древности, святостью этих мест, богатством Израиля. Григорий - очень спокойный, тактичный, приятный в общении человек и прекрасный рассказчик с чувством юмора. настоящий профессионал и знающий историк. экскурсия в Иерусалим произвела на нас огромное впечатление. Очень рекомендуем Григория, если вы прибываете на круизном корабле, то он встретить вас прямо у трапа у и проведет с вами незабываемый денькоторый оставит незабываемая впечатления на всю жизнь, Алекс, Лана Техас USA.

  • И
    Игорь
    10 мая 2022
    Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
    Очень профессионально, познавательно и интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Три религии»

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  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июле 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Три религии" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 600. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Три религии», 15 ⭐ отзывов, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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