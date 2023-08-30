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нашего путешествия по Израилю. Григорий продемонстрировал себя как профессионал своего дела, предоставляя нам высококачественный и индивидуальный сервис. Очень понравилось, что Григорий внимательно отнесся к нашим интересам и потребностям, и давал ответ на любой наш вопрос. Он очень хорошо знал историю и культуру всего. Наша семья из 6 человек чувствовала себя очень комфортно в его удобном и просторном автомобиле. Нам также не пришлось беспокоиться о том, куда ехать, поскольку Григорий забирал нас из отеля каждое утро и возвращал вечером. Мы были на различных экскурсиях по Иерусалиму, Галилее, Вифлеему и Назарету, и наслаждались множеством красивых и интересных мест. Но, что было еще более важно, мы чувствовали, что мы путешествуем в безопасности и с человеком, который по-настоящему заботится о нашем благополучии.