6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Израиль
  2. Экскурсии

  3. У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем

Увидеть своими глазами места, где разворачивались события Библии

ORNA
Задать вопрос
ORNA – ваш гид
Предлагаю увидеть своими глазами места, где разворачивались события Библии.

Я расскажу истории, которым 4000, 3000, 2000 лет, покажу где что происходило и отвечу на ваши вопросы.

До места из центра города доберемся на общественном транспорте.
220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча У вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
5
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем

В живописной долине, среди Иерусалимских гор есть деревня Эйн-Карем. В переводе с иврита её название означает Виноградный источник. И это всё, что о ней знали 4000 лет назад. 3000 лет назад её завоевал царь Саул, согласно Ветхому завету, основавший объединённое Израильское царство. А 2000 лет назад здесь жили Захария и Елизавета (Элишева) и родился Иоанн Креститель (Иоханан). Дева Мария гостила в их доме до тех пор, пока за ней не пришёл Иосиф и не увёз её в Вифлеем, где и родился Иисус.

В Вифлееме (ивр. Бейт-Лехем, букв. Дом хлеба) за тысячу лет до рождения Иисуса родился Давид, самый знаменитый из еврейских царей и, согласно Новому Завету, предок Христа. В Вифлееме также разворачивались события жизни библейской праведницы Руфи.

Все эти истории, а также многие другие я расскажу во время нашей экскурсии. Буду рада ответить на ваши вопросы по теме.

Маршрут

В Эйн-Кареме мы осмотрим источник Мириам, дом Захарии, Элишевы и Иоханана, где в XX веке была построена церковь Посещения. При желании посетим Горненский православный женский монастырь.

В Вифлееме посетим Храм Рождества Христова, который воздвигла императрица Елена, мать императора Константина. Это древнейшая церковь, которую не разрушали ни разу с IV века! Также нас ждут знаменитые паломнические места – Молочный грот и Пастушьи поля.

Также мы посетим паломнический центр, где вы сможете купить сувениры: свечи, масло и иконы, которые вы сможете освятить в святых местах. В Вифлееме нет общественного транспорта, поэтому вы либо сможете воспользоваться машиной, которую вам предложит магазин в случае покупки у них сувениров, либо заказать такси (цена 200 долларов).

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии в зависимости от маршрута – 6-8 часов.
  • Проезд на общественном транспорте оплачивается самостоятельно: билет в один конец стоит 7 шекелей/человек. Дорога в одну сторону займет около часа.
  • Для въезда в Вифлеем при себе необходимо иметь паспорта.
  • Рекомендую вкусно пообедать в ресторанах Эйн-Карем.
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ORNA
ORNA
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 марта 2019
Все супер
15 марта 2018
Орна - замечательный гид c университетским образованием. Маршрут был спланирован великолепно, знания и стиль изложения Орны выше всяких похвал. Рекомендую!
11 января 2017
Спасибо Орне за подробнейшую, захватывающую экскурсию! Наконец-то отрывочные сведения об истории страны сложились в единое целое. Мы искренно полюбили Израиль, и обязательно сюда вернёмся. Ведь здесь ещё столько неопознанного.
Марина
3 декабря 2015
Огромное спасибо Орне за замечательную экскурсию. Все было очень интересно, насыщенно. Орна замечательный человек, профессионал с большой буквы! Она смогла учесть все наши пожелания, несмотря на ограниченное количество времени.
29 марта 2015
Очень интересная экскурсия и, на мой взгляд, необходимая при посещении Израиля и святых мест. После экскурсии, проведенной Орной, остались самые хорошие впечатления от увиденного, а также от общения с гидом, который не один вопрос не оставляет без ответа. Буду рекомендовать эту экскурсию и гида своим друзьям и коллегам, которые планируют посетить Израиль.
Elena
24 февраля 2015
Orna — увлеченный, интересный и очень эрудированный человек, поэтому за экскурсию совершили ни одно открытие: и о древнем мире, и о современном Израиле в общем, и Иерусалиме в частности. Она ответила, наверное, на сотню вопросов, подробно все рассказывая и объясняя. Очень опытный, терпеливый гид, которая за 8 часов показала нам множество интересных мест! А еще ее везде узнают и приветствуют, что иногда помогает побыстрее проходить блок-посты или охрану ))
Рекомендую для всех гостей Иерусалима!

ORNA проводит ещё 21 экскурсию

Иерусалим «без ступенек» за 3 часаИерусалим «без ступенек» за 3 часаИерусалим «без ступенек» за 3 часа
135 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Исследовать кварталы Старого города, услышать древние легенды и посетить храм Гроба Господня
Иерусалим — «город окружённый горами», — так описал свою столицу царь Давид в книге псалмов. С тех пор исчезли древние империи и неоднократно сменились правители и только горы, как и прежде, внушают трепет. Я проведу вас узкими улочками древних кварталов, расскажу об истории Иерусалима — со времен царя Давида и султана Сулеймана Великолепного до наших дней, а также покажу главные памятники прошлого. Вы увидите стену плача, зайдете в храм Гроба Господня и пройдете по следам Иисуса Христа.
Тоннели у западной стеныТоннели у западной стеныТоннели у западной стены
85 за экскурсию
2 часа
23 отзыва
Что скрывается под главной улицей города — необычное путешествие в подземелье
Когда вы смотрите на молящихся у Стены плача, то видите только малую ее часть. Большая часть стены скрыта под зданиями мусульманского квартала, построенного в средние века на руинах главной улицы города. Приглашаю спуститься со мной под землю и познакомиться с историческими древностями, скрытыми от глаз обычных прохожих.
Cтарый город эконом-классомCтарый город эконом-классомCтарый город эконом-классом
220 за экскурсию
8 часов
15 отзывов
Храм Гроба Господня, гора Сион, Стена Плача и прочее: главное достояние города на обзорной прогулке
На нашей прогулке вы сможете посетить всемирно известные исторические и религиозные объекты города, услышать истории о их основании и значении и проникнуться атмосферой духовности.
Рынок «Махане Иегуда»Рынок «Махане Иегуда»Рынок «Махане Иегуда»
110 за экскурсию
3 часа
Национальные продукты, первый небоскреб Израиля, солнечные часы, уникальное кладбище и многое другое
Дорогие туристы и жители Израиля, приглашаю вас на самый знаменитый рынок Израиля. Чтобы узнать, что происходит в городе, достаточно посетить это место. Сюда жители приходят за едой, одеждой, обувью и украшениями, а израильские политики — за голосами избирателей. Здесь вы увидите, узнаете и попробуете много интересного. А еще здесь стоит первый израильский небоскреб, функционируют солнечные часы, уникальное кладбище, благотворительные столовые и элитные заведения.
Не хлебом единымНе хлебом единымНе хлебом единым
150 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
История и роль хлеба в жизни горожан — экскурсия по интересным пекарням города с дегустацией
Во время экскурсии мы посетим несколько городских пекарен. Вы узнаете об истории хлеба и его роли в жизни различных общин Иерусалима, увидите процесс его изготовления и сможете попробовать свежую выпечку.
От катастрофы к государствуОт катастрофы к государствуОт катастрофы к государству
220 за экскурсию
7.5 часов
Теодор Герцель, Сионисткое движение, Британская оккупация, героическая борьба за свободу и Холокост
Теодор Герцель и Сионисткое движение, Британская оккупация и героическая борьба за свободу, уничтожение шести миллионов евреев в годы Второй Мировой войны. Об этом и многом другом вы узнаете на нашей экскурсии.
2 дня на Мертвом море2 дня на Мертвом море2 дня на Мертвом море
250 за экскурсию
13 часов
1 отзыв
Древние города, синагоги и крепости, река Иордан и Кумран — тур по местам культурного наследия
Приглашаю вас в увлекательное путешествие на Мертвое море, во время которого мы посетим древние архитектурные и религиозные памятники, а также насладимся природой здешних места.
Храмовая гораХрамовая гораХрамовая гора
65 за экскурсию
1.5 часа
10 отзывов
Узнать значение горы для трех религий и понять, как ее события повлияли на жизнь современных людей
Храмовая гора — уникальное место, которое является священным для иудеев, христиан и мусульман. На экскурсии со мной вы увидите наследие трех религий и узнаете, какое значение гора имеет для этих конфессий. Я расскажу, какие исторические события происходили здесь и как они отразились на современных устоях и образе жизни людей во всем мире.
Иерусалим — столица Еврейского царства в эпоху расцветаИерусалим — столица Еврейского царства в эпоху расцветаИерусалим — столица Еврейского царства в эпоху расцвета
220 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
О городе пророков и царей 2000-3000 лет назад на прогулке по историческим памятникам
Я приглашаю вас своими глазами увидеть места, где разворачивались события Ветхого и Старого Заветов. Узнать, как выглядел город пророков и царей 2000-3000 лет назад и как в те времена была устроена жизнь.
Забытые уголки Старого городаЗабытые уголки Старого городаЗабытые уголки Старого города
180 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
О жизни, быте, традициях и общинах евреев на протяжении 3000 лет
Дорогие гости и жители страны, если вы были здесь уже тысячу раз, приезжая сюда навестить родственников и знакомых, и уверены, что знаете тут каждый камень, эта экскурсия для вас. Во время прогулки я покажу и расскажу, как жили евреи на протяжении 3000 лет.
Две святыни в один деньДве святыни в один деньДве святыни в один день
220 за экскурсию
7 часов
26 отзывов
Самые главные святые места христиан и история 2000 лет на экскурсии в Вифлееме и Иерусалиме
При общении с туристами, приезжающими в Израиль из разных стран, и жителями этой страны, к которым приехали друзья или родственники, часто встречается проблема — нехватка времени. Именно для таких людей разработана данная однодневная экскурсия. В течении 5-6 часов вы посетите Храм Рождества Христового, Храм Гроба Господня и Стену Плача. Увидите самые святые места для каждого христианина и прикоснетесь к древним камням, которые помнят события 2000-летней давности.
Из Иерусалима на север с Новым ЗаветомИз Иерусалима на север с Новым ЗаветомИз Иерусалима на север с Новым Заветом
250 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Тверия, Мигдаль, Капернаум, Назарет — путешествие по стопам раннего христианства и главных святых
Вас ждет увлекательное путешествие из Иерусалима на север Израиля по священным стопам Иисуса, Марии Магдалены и святого Петра. Вы увидите главные места событий, описанных в Новом Завете, и подробно ознакомитесь с их историей.
Слихот — дни скорби, трепета и покаянияСлихот — дни скорби, трепета и покаянияСлихот — дни скорби, трепета и покаяния
30 за человека
3.5 часа
4 отзыва
Еврейские обряды и праздники — вечерне-ночная прогулка по Иерусалиму в дни ежегодных молитв
Каждый год, ранней осенью за месяц до еврейского Нового года и Иом Киппура (Судного дня), евреи занимаются самобичеванием, самоанализом и вымаливают прощение у Всевышнего за грехи прошедшего года. Ночью они встают на особую, покаянную молитву слихот... На этой экскурсии вы узнаете все об еврейских обрядах и праздниках, услышите еврейскую религиозную музыку в самом неожиданном исполнении.
Некрополис ИерусалимаНекрополис ИерусалимаНекрополис Иерусалима
160 за экскурсию
5.5 часов
1 отзыв
Увлекательное путешествие в древний город
Приглашаю вас на экскурсию в древний город Иерусалима, во время которой вы сможете прикоснуться к таинству ритуалов наших предков.
Дом на улице ПророковДом на улице ПророковДом на улице Пророков
150 за экскурсию
3 часа
Знакомство с историей города и его знаменитых жителей, которая таится в тихих районах Иерусалима
Параллельно центральной городской улице Яффо расположены тихие районы, в которые обычно не заглядывают туристы. Не заглядывают, потому что не знают, что эти места богаты историей. С ней я и хочу вас познакомить.
Новые районы ИерусалимаНовые районы ИерусалимаНовые районы Иерусалима
160 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
История первых жилых районов за городскими стенами
В течении тысячелетий жители города жили внутри городских стен. В середине 19-го века в результате русско турецких войн и вмешательству европейских держав наступили перемены. Эта экскурсия посвящена истории первых жилых районов за городскими стенами.
Вперед, за стены!Вперед, за стены!Вперед, за стены!
150 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
История старинных зданий, построек и связанных с ними людей на прогулке по центу города
Вас ждет экскурсия по местам исторического и архитектурного наследия Иерусалима: в центре города вы увидите дома, сохранившиеся с прошлых веков, с времен правления Османской империи, и другие значимые постройки. Я расскажу историю этих мест и о людях, чьи судьбы связаны с ними.
5000 лет в 1 день5000 лет в 1 день5000 лет в 1 день
220 за экскурсию
8 часов
4 отзыва
О первых поселенцах, Британии, Ироде Великом и религии — экскурс в историю на обзорной прогулке
Если вы у нас впервые или живете здесь уже 20 лет и все равно путаете, кто был здесь раньше — римляне или греки — и причем здесь Британия, эта экскурсия для вас. Мы пройдемся по историческим и религиозным местам Иерусалима, и я проведу вам краткий и понятный экскурс в пятитысячелетнюю историю города.
От ворот поворотОт ворот поворотОт ворот поворот
160 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
О строительстве и преобразовании Иерусалиме на прогулке по историческим и архитектурным памятникам
Во время прогулки по историческим и архитектурным памятникам Старого города вы познакомитесь с историей постройки города и основными героями этого периода и увидите, как изменился Иерусалим под влиянием Русской империи и Французской республики.
Ханука: праздник светаХанука: праздник светаХанука: праздник света
25 за человека
2.5 часа
3 отзыва
Разобраться в древних еврейских традициях и проникнуться аутентичной атмосферой праздника
Во время вечерней ханукальной экскурсии мы прогуляемся по улочкам и достопримечательностям еврейского квартала Старого города. Все восемь дней священной Хануки район буквально утопает в свете! В каждом окне вы увидите горящие свечи — я расскажу об этой традиции, которой уже тысячи лет и продолжение которой современные иудеи считают свои долгом.
По следам Иисуса Христа в ИерусалимеПо следам Иисуса Христа в ИерусалимеПо следам Иисуса Христа в Иерусалиме
240 за экскурсию
9 часов
16 отзывов
От места рождения до распятия и воскрешения — экскурсия по священным памятникам христианской религии
Цель данной экскурсии — воссоздать в ваших глазах древний Иерусалим — таким, каким он был во времена Иисуса. С помощью Библии, трудов Иосифа Флавия и других древних авторов.

Экскурсии по пригородам Иерусалима

Из Иерусалима — на Мертвое море!Из Иерусалима — на Мертвое море!Из Иерусалима — на Мертвое море!
180 за экскурсию
5 часов
4 отзыва
Библейские святыни, космические пейзажи и один из самых удивительных водоемов планеты за один день
Вы увидите места, где крестили Иисуса и нашли 2000-летние свитки. Посетите «деревню первых христиан», греческий монастырь Герасима, узнаете о волшебных свойствах Мертвого моря и искупаетесь в его целебных водах.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная ГораХрам Рождества в Вифлееме и Масличная ГораХрам Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
285 за экскурсию
8 часов
3 отзыва
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
Во время автомобильно-пешеходной экскурсии я расскажу, какие церкви построила Императрица Елена на Святой Земле, и мы даже побываем в одной из них. Вы разберетесь в трактовках сюжета Евангелия, узнаете об иудейских традициях и поймете, как разные конфессии соседствуют на Святой Земле сегодня.
Иродион и Масада за один деньИродион и Масада за один деньИродион и Масада за один день
285 за экскурсию
8 часов
Автомобильное путешествие к древним иудейским крепостям
Что вы знаете о легендарном царе Ироде Великом, которому приписывается избиение вифлиемских младенцев? Героические крепости Иродион и Масада возникли именно благодаря этому правителю. Я расскажу вам о непростой судьбе Ирода и истории двух городов, а вы побываете в царском мавзолее, прокатитесь на фуникулёре и насладитесь пустынными пейзажами побережья Мёртвого моря.
Поход по Иудейской пустынеПоход по Иудейской пустынеПоход по Иудейской пустыне
350 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
От римского акведука до дворцов царя Ирода
Приглашаю вас присоединиться к походу по одному из самых красивых и интересных ущелий Израиля — Вади Кельт. По этому каньону можно гулять бесконечно — он таит в себе множество загадок и тайн, следов чьей-то чужой, уже далекой жизни, оазисы, древний акведук, заброшенные отшельнические кельи и действующие монастыри, детей пустыни и гор и, главное, обладает идеальным соотношением красоты и истории, археологии и спортивности.

Выбирайте и другие экскурсии в Иерусалиме

Необычные маршрутыЗимойХрам Гроба ГосподняНа автобусеСтарый городИстория и архитектураСтена ПлачаВсеОбзорныеМертвое мореГрупповыеИндивидуальныеГастрономическиеВифлеемСвятые местаНа автомобилеЗа городомПодземный ИерусалимМасадаПешком