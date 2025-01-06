6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность посетить библейские места
- 🕍 Погружение в историю христианства
- 🚌 Удобный проезд на общественном транспорте
- 🛍️ Возможность приобрести освященные сувениры
- 📜 Интересные рассказы и факты от опытного гида
Что можно увидеть
- Источник Мириам
- Дом Захарии и Елизаветы
- Церковь Посещения
- Храм Рождества Христова
- Молочный грот
- Пастушьи поля
Описание экскурсии
В живописной долине, среди Иерусалимских гор есть деревня Эйн-Карем. В переводе с иврита её название означает Виноградный источник. И это всё, что о ней знали 4000 лет назад. 3000 лет назад её завоевал царь Саул, согласно Ветхому завету, основавший объединённое Израильское царство. А 2000 лет назад здесь жили Захария и Елизавета (Элишева) и родился Иоанн Креститель (Иоханан). Дева Мария гостила в их доме до тех пор, пока за ней не пришёл Иосиф и не увёз её в Вифлеем, где и родился Иисус.
В Вифлееме (ивр. Бейт-Лехем, букв. Дом хлеба) за тысячу лет до рождения Иисуса родился Давид, самый знаменитый из еврейских царей и, согласно Новому Завету, предок Христа. В Вифлееме также разворачивались события жизни библейской праведницы Руфи.
Все эти истории, а также многие другие я расскажу во время нашей экскурсии. Буду рада ответить на ваши вопросы по теме.
Маршрут
В Эйн-Кареме мы осмотрим источник Мириам, дом Захарии, Элишевы и Иоханана, где в XX веке была построена церковь Посещения. При желании посетим Горненский православный женский монастырь, где вы сможете прогуляться по живописным местам.
В Вифлееме посетим Храм Рождества Христова, который воздвигла императрица Елена, мать императора Константина. Это древнейшая церковь, которую не разрушали ни разу с IV века! Также нас ждут знаменитые паломнические места – Молочный грот и Пастушьи поля.
Также мы посетим паломнический центр, где вы сможете купить сувениры: свечи, масло и иконы, которые вы сможете освятить в святых местах. В Вифлееме нет общественного транспорта, поэтому вы либо сможете воспользоваться машиной, которую вам предложит магазин в случае покупки у них сувениров, либо заказать такси (цена – $200).
Организационные детали
- С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
- Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
- Продолжительность экскурсии в зависимости от маршрута – 6-8 часов
- Проезд на общественном транспорте оплачивается самостоятельно: билет в один конец стоит 7 шекелей/человек. Дорога в одну сторону займет около часа.
- Для въезда в Вифлеем при себе необходимо иметь паспорта
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рада знакомству! Орна приятный и очень отзывчивый человек