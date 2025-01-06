6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас в путешествие по святым местам, где разворачивались события Библии. В Эйн-Кареме вы увидите дом Захарии и Елизаветы, а также церковь Посещения. В Вифлееме вас ждут Храм Рождества Христова и другие значимые места. Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, с возможностью приобрести освященные сувениры. Важно помнить о паспортах для въезда в Вифлеем

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В живописной долине, среди Иерусалимских гор есть деревня Эйн-Карем. В переводе с иврита её название означает Виноградный источник. И это всё, что о ней знали 4000 лет назад. 3000 лет назад её завоевал царь Саул, согласно Ветхому завету, основавший объединённое Израильское царство. А 2000 лет назад здесь жили Захария и Елизавета (Элишева) и родился Иоанн Креститель (Иоханан). Дева Мария гостила в их доме до тех пор, пока за ней не пришёл Иосиф и не увёз её в Вифлеем, где и родился Иисус.

В Вифлееме (ивр. Бейт-Лехем, букв. Дом хлеба) за тысячу лет до рождения Иисуса родился Давид, самый знаменитый из еврейских царей и, согласно Новому Завету, предок Христа. В Вифлееме также разворачивались события жизни библейской праведницы Руфи.

Все эти истории, а также многие другие я расскажу во время нашей экскурсии. Буду рада ответить на ваши вопросы по теме.

Маршрут

В Эйн-Кареме мы осмотрим источник Мириам, дом Захарии, Элишевы и Иоханана, где в XX веке была построена церковь Посещения. При желании посетим Горненский православный женский монастырь, где вы сможете прогуляться по живописным местам.

В Вифлееме посетим Храм Рождества Христова, который воздвигла императрица Елена, мать императора Константина. Это древнейшая церковь, которую не разрушали ни разу с IV века! Также нас ждут знаменитые паломнические места – Молочный грот и Пастушьи поля.

Также мы посетим паломнический центр, где вы сможете купить сувениры: свечи, масло и иконы, которые вы сможете освятить в святых местах. В Вифлееме нет общественного транспорта, поэтому вы либо сможете воспользоваться машиной, которую вам предложит магазин в случае покупки у них сувениров, либо заказать такси (цена – $200).

Организационные детали