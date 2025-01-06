6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем

Откройте для себя места, где зарождалась христианская история. Путешествие в прошлое через Эйн-Карем и Вифлеем, полное удивительных открытий
Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас в путешествие по святым местам, где разворачивались события Библии. В Эйн-Кареме вы увидите дом Захарии и Елизаветы, а также церковь Посещения. В Вифлееме вас ждут Храм Рождества Христова и другие значимые места. Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, с возможностью приобрести освященные сувениры. Важно помнить о паспортах для въезда в Вифлеем
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность посетить библейские места
  • 🕍 Погружение в историю христианства
  • 🚌 Удобный проезд на общественном транспорте
  • 🛍️ Возможность приобрести освященные сувениры
  • 📜 Интересные рассказы и факты от опытного гида
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем

Что можно увидеть

  • Источник Мириам
  • Дом Захарии и Елизаветы
  • Церковь Посещения
  • Храм Рождества Христова
  • Молочный грот
  • Пастушьи поля

Описание экскурсии

В живописной долине, среди Иерусалимских гор есть деревня Эйн-Карем. В переводе с иврита её название означает Виноградный источник. И это всё, что о ней знали 4000 лет назад. 3000 лет назад её завоевал царь Саул, согласно Ветхому завету, основавший объединённое Израильское царство. А 2000 лет назад здесь жили Захария и Елизавета (Элишева) и родился Иоанн Креститель (Иоханан). Дева Мария гостила в их доме до тех пор, пока за ней не пришёл Иосиф и не увёз её в Вифлеем, где и родился Иисус.

В Вифлееме (ивр. Бейт-Лехем, букв. Дом хлеба) за тысячу лет до рождения Иисуса родился Давид, самый знаменитый из еврейских царей и, согласно Новому Завету, предок Христа. В Вифлееме также разворачивались события жизни библейской праведницы Руфи.

Все эти истории, а также многие другие я расскажу во время нашей экскурсии. Буду рада ответить на ваши вопросы по теме.

Маршрут

В Эйн-Кареме мы осмотрим источник Мириам, дом Захарии, Элишевы и Иоханана, где в XX веке была построена церковь Посещения. При желании посетим Горненский православный женский монастырь, где вы сможете прогуляться по живописным местам.

В Вифлееме посетим Храм Рождества Христова, который воздвигла императрица Елена, мать императора Константина. Это древнейшая церковь, которую не разрушали ни разу с IV века! Также нас ждут знаменитые паломнические места – Молочный грот и Пастушьи поля.

Также мы посетим паломнический центр, где вы сможете купить сувениры: свечи, масло и иконы, которые вы сможете освятить в святых местах. В Вифлееме нет общественного транспорта, поэтому вы либо сможете воспользоваться машиной, которую вам предложит магазин в случае покупки у них сувениров, либо заказать такси (цена – $200).

Организационные детали

  • С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
  • Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
  • Продолжительность экскурсии в зависимости от маршрута – 6-8 часов
  • Проезд на общественном транспорте оплачивается самостоятельно: билет в один конец стоит 7 шекелей/человек. Дорога в одну сторону займет около часа.
  • Для въезда в Вифлеем при себе необходимо иметь паспорта

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
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известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года. Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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1
А
хочу ещё раз поблагодарить Орну за замечательную экскурсию в Вифлеем, которая без неё бы просто не состоялась. настоящее рождественское чудо: вне сезон и с полным отсутствием туристов мне удалось не только попасть в базилику Рождества Христова, но и послушать увлекательный рассказ Орны и рекомендации по всем моим туристическим вопросам.
рада знакомству! Орна приятный и очень отзывчивый человек
хочу ещё раз поблагодарить Орну за замечательную экскурсию в Вифлеем, которая без неё бы просто не
хочу ещё раз поблагодарить Орну за замечательную экскурсию в Вифлеем, которая без неё бы просто не
хочу ещё раз поблагодарить Орну за замечательную экскурсию в Вифлеем, которая без неё бы просто не
хочу ещё раз поблагодарить Орну за замечательную экскурсию в Вифлеем, которая без неё бы просто не
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Elena
Orna — увлеченный, интересный и очень эрудированный человек, поэтому за экскурсию совершили ни одно открытие: и о древнем мире, и о современном Израиле в общем, и Иерусалиме в частности. Она
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ответила, наверное, на сотню вопросов, подробно все рассказывая и объясняя. Очень опытный, терпеливый гид, которая за 8 часов показала нам множество интересных мест! А еще ее везде узнают и приветствуют, что иногда помогает побыстрее проходить блок-посты или охрану))
Рекомендую для всех гостей Иерусалима!

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С
Очень интересная экскурсия и, на мой взгляд, необходимая при посещении Израиля и святых мест. После экскурсии, проведенной Орной, остались самые хорошие впечатления от увиденного, а также от общения с гидом, который не один вопрос не оставляет без ответа. Буду рекомендовать эту экскурсию и гида своим друзьям и коллегам, которые планируют посетить Израиль.
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О
Спасибо Орне за подробнейшую, захватывающую экскурсию! Наконец-то отрывочные сведения об истории страны сложились в единое целое. Мы искренно полюбили Израиль, и обязательно сюда вернёмся. Ведь здесь ещё столько неопознанного.
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Марина
Огромное спасибо Орне за замечательную экскурсию. Все было очень интересно, насыщенно. Орна замечательный человек, профессионал с большой буквы! Она смогла учесть все наши пожелания, несмотря на ограниченное количество времени.
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П
Орна - замечательный гид c университетским образованием. Маршрут был спланирован великолепно, знания и стиль изложения Орны выше всяких похвал. Рекомендую!
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