1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
«Кроме того, вы пройдете через Львиные и Дамасские ворота, встретите на пути православную церковь Дом Рождества Богородицы, и сможете заглянуть в загадочную пещеру слезы царя Хизкияху, с которой связана легенда о последнем иудейском царе»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иерусалим: Две святыни - Храм Рождества и Гроб Господень за один день
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив две ключевые святыни христианства за один день. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: По договоренности
«В Вифлееме мы посетим Храм Рождества Христова, который воздвигла императрица Елена, мать императора Константина»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
Предлагаем увидеть места, где разворачивались события Библии. Узнайте истории, которым тысячи лет, и посетите святые места Иерусалима
Начало: У вашего отеля
«В Вифлееме посетим Храм Рождества Христова, который воздвигла императрица Елена, мать императора Константина»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
«Опираясь на слова Евангелия, я расскажу, как происходили Рождественские события, учитывая специфику политической ситуации, иудейских традиций, природы и климата Святой земли»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€500 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 апреля 2024Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
- РРаиса2 апреля 2024Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
- ТТатьяна21 марта 2024Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
- ООльга25 апреля 2023Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества Христова в Вифлееме, и
- ААнастасия13 февраля 2023Я хочу сказать Вам СПАСИБО, Орна, за потрясающую экскурсию и Вашу готовность помочь во всём. У Вас невероятное чувство такта,
- ССергей23 сентября 2022Много интересного узнал. Смело рекомендую Орну. У меня только оперативная память быстро заполнилась от фактов из Библии, которые в Иерусалиме на каждом шагу, но это моя проблема))
- ММарина20 марта 2019Все супер
- ППетр15 марта 2018Орна - замечательный гид c университетским образованием. Маршрут был спланирован великолепно, знания и стиль изложения Орны выше всяких похвал. Рекомендую!
- ММария8 января 2018Замечательная экскурсия!!! Все очень интересно, захватывающе и незабываемо!!! Огромное спасибо гиду Ольге за прекрасную организацию и потрясающие экскурсии, впечатлений море, всем рекомендуем сделать себе такой подарок в виде экскурсии!!!!!!
- ММарина25 декабря 2017Огромная благодарность Ольге за экскурсию и за все, все. Получили много приятных эмоций от данной экскурсии. Ольга - образованный, знающий,
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Зимние»
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