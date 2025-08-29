Храмовая гора в Иерусалиме - это уникальное место, священное для иудеев, христиан и мусульман.На этой экскурсии можно увидеть наследие трех религий и узнать, какое значение гора имеет для каждой из

них. Путешествие включает посещение армянского и еврейского кварталов, древнеримской улицы кардо, городских стен царя Хизкияху и Золотого Купола. Участники узнают о событиях, происходивших на горе, и их влиянии на современные религиозные устои. Экскурсия проходит в пешеходном формате, с возможностью использования общественного транспорта

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Программа

По дороге на гору вы познакомитесь с потомками первых христиан, которые до сих пор разговаривают и молятся на арамейском языке и проживают в армянском квартале.

А в еврейском квартале мы увидим древнеримскую улицу кардо, городские стены царя Хизкияху 8 века до н. э. и золотую менору — светильник — копию той, что унесли римляне.

Я покажу вам Золотой Купол над Краеугольным Камнем, с которого, согласно библейскому преданию, начался мир; мечеть Эль-Акца — третью по значимости после мечетей в Мекке и Медине; оставшиеся фрагменты Иерусалимского Храма, разрушение которого в народе оплакивается по сегодняшний день. Вы увидите политическую обстановку на Ближнем Востоке и памятники мамлюкской (военное сословие в средневековом Египте) архитектуры.

Я расскажу о событиях, происходивших на горе в разные времена, о еврейских, христианских и мусульманских догматах о сотворении мира. Вы узнаете, где Бог создал Адама и где Авраам был готов принести в жертву своего сына Исаака; где стоял еврейский Храм и как был основан орден Тамплиеров.

Таким образом, вы поймете, какое значение имеет гора в религиозном мире, как связывает три разные конфессии и из каких событий, происходивших здесь, сложились религиозные устои и традиции, известные в наши дни.

Организационные детали