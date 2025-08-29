Погрузитесь в историю и культуру трех религий на Храмовой горе. Узнайте о событиях, которые изменили мир, и посетите знаковые места Иерусалима
Храмовая гора в Иерусалиме - это уникальное место, священное для иудеев, христиан и мусульман.
На этой экскурсии можно увидеть наследие трех религий и узнать, какое значение гора имеет для каждой из
них.
Путешествие включает посещение армянского и еврейского кварталов, древнеримской улицы кардо, городских стен царя Хизкияху и Золотого Купола. Участники узнают о событиях, происходивших на горе, и их влиянии на современные религиозные устои. Экскурсия проходит в пешеходном формате, с возможностью использования общественного транспорта
По дороге на гору вы познакомитесь с потомками первых христиан, которые до сих пор разговаривают и молятся на арамейском языке и проживают в армянском квартале.
А в еврейском квартале мы увидим древнеримскую улицу кардо, городские стены царя Хизкияху 8 века до н. э. и золотую менору — светильник — копию той, что унесли римляне.
Я покажу вам Золотой Купол над Краеугольным Камнем, с которого, согласно библейскому преданию, начался мир; мечеть Эль-Акца — третью по значимости после мечетей в Мекке и Медине; оставшиеся фрагменты Иерусалимского Храма, разрушение которого в народе оплакивается по сегодняшний день. Вы увидите политическую обстановку на Ближнем Востоке и памятники мамлюкской (военное сословие в средневековом Египте) архитектуры.
Я расскажу о событиях, происходивших на горе в разные времена, о еврейских, христианских и мусульманских догматах о сотворении мира. Вы узнаете, где Бог создал Адама и где Авраам был готов принести в жертву своего сына Исаака; где стоял еврейский Храм и как был основан орден Тамплиеров.
Таким образом, вы поймете, какое значение имеет гора в религиозном мире, как связывает три разные конфессии и из каких событий, происходивших здесь, сложились религиозные устои и традиции, известные в наши дни.
Организационные детали
С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
Время начала экскурсии напрямую зависит от часов открытия Храмовой горы для посещения: В летнее время: 6:00-6:30 утра и 11:00-10:30 утра В зимнее время: 7:00-7:30 и 10:00 утра
Вы должны быть в скромной длинной одежде с длинными рукавами. Запрещено иметь при себе предметы не мусульманского культа: кресты, свечи, иконы, библию, Танах или Маген Давид.
Если вы мусульманин, вас пустят внутрь мечетей, если нет — экскурсия снаружи
В дни мусульманских, христианских и еврейских религиозных праздников экскурсии на Храмовой горе не проводятся
Не мусульманам молиться на Храмовой горе запрещено
Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно)
Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте
Экскурсию можно закончить у Стены Плача или у Львиных ворот
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Провела экскурсии для 1548 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года.
Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
inessa
29 авг 2025
Было очень интересно. спасибо за с пользой проведенное время.
В
Владимир
4 окт 2023
Экскурсия очень понравилась.
По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного.
Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.
Светлана
29 мар 2023
Спасибо огромное Орне!! Великолепная экскурсия!! Очень содержательная и познавательная!! Узнали много интересной информации, окунулись в историю Иерусалима и еврейского народа, прогулялись по знаковым местам города.. Время пролетело с Орной легко и непринуждённо. Она всеобъемлюще владеет информацией, и на любой наш вопрос у неё нашёлся ответ. . Спасибо большое за чудесно проведённое время!!
Pavel
26 фев 2023
Орна, как коренной местный житель способна показать самобытную культуру современого жителя Иерусалима во всем ее многообразии. И все это в дополнение к основной информации экскурсии. Информация насыщена деталями, которые вы не найдете в интернете. Сложилось ощущение что посетили сразу 2 экскурсии. Отдельное спасибо за такую редкую возможность посетить Храмовую гору, куда хотели попасть 10 лет.
Владислав
14 июн 2022
Очень понравилась экскурсия с гидом Орной. Очень интересно рассказывает. Подробно отвечает на вопросы. Знающая свою работу. Компетентная. Рекомендую всем.
Г
Геннадий
19 мар 2022
Даже для туристов бывавших в Иерусалиме не один и не два раза, была очень интересная, увлекательная и отлично организованная экскурсия. Спасибо большое Орне.
А
Александра
4 ноя 2021
За 26 лет в Израиле я была в Иерусалиме (в старом городе) не меньше 26 раз. А старый город, как мне казалось, уже меня не удивит. Именно поэтому я попросила
Орну провести экскурсию только по Храмовой горе, от чего она отказалась, мотивируя тем, что я не пожалею. К моему удивлению, мы прошли по местам, где я ни разу не была, узнала много нового. Экскурсия прошла на одном дыхании, Орна оказалась очень легкой и приятой в общении. Спасибо Орне и всем, кто участвует в организации таких экскурсий!
Виктория
21 окт 2021
Орна-прекрасный, просто великолепный гид!! Экскурсия невероятно интересная, насыщенная, информативная. Вся наша семья осталась в полном восторге. Мы до сих пор вспоминаем время, проведённое в Иерусалиме, и конечно же замечательного гида, благодаря которому мы узнали много нового. Рекомендуем экскурсии с Орной!!
Элла
3 окт 2021
Прекрасная экскурсия, получила очень много информации, гораздо больше, чем ожидала. До храмовой горы был очень познавательный рассказ об истории образования Иерусалима, интересно составлен сам маршрут. Огромная благодарность чудесному экскурсоводу Орне.
И
Инна
28 сен 2021
Орна прекрасный гид. экскурсия очень информативная. мы жители Израиля. много раз побывавшие в Иерусалиме. узнали многочисленные места. где не бывали никогда. Это было неожиданно и здорово! Обязательно порекомендуем друзьям! Большое спасибо. Орна!
И
Ирина
23 июл 2019
Мы очень благодарны Орне за потрясающую экскурсию по городу Давида и подземному водопроводному тоннелю. Мы заказывали Храмовую гору, но она была закрыта в связи Parade of Pride. Орна оперативно предложила
замену и мы не пожалели ни минуты, Орна исключительно образованна, с прекрасным русским языком, очень легко с юмором и, в тоже время, не упуская исторических фактов передала нам любовь и гордость за Иерусалим. Немало важно, Орна использует наушники, которые очень помогают во время тура. Мы рекомендовали Орну всем нашим друзьям.
Лариса
24 июн 2019
Хочу выразить искреннюю благодарность Вам, Орна за интересную, эмоциональную, наполненную фактами и подробностями экскурсию. От экскурсии по Храмовой горе остались самые благоприятные впечатления, она надолго запомнится. Время с Вами пролетело незаметно! Мы узнали много новых подробностей, которые вряд ли узнаем в учебниках! Спасибо огромное за отличную подачу материала, интеллигентность и информативность!
Миля
3 ноя 2018
Выражаем огромную благодарность Орне за замечательную экскурсию, мечтали побывать на Храмовой горе и эта мечта осуществилась вместе с Орной. Часы вместе с ней пролетели как одно мгновение, многое из рассказанного
ей, слышали и видели впервые. Особенно было откровением, что есть ещё малая Стена Плача и побывать у ней было неожиданностью, спасибо огромное Орне от казахстанских гостей. Очень советуем экскурсии с Орной!
Эвелина
14 мар 2018
Большое спасибо Орне. Экскурсия была познавательна и интересна
о
ольга
27 дек 2017
Большое спасибо Орне!! Сами работаем в турагенстве, поэтому можем оценить работу гида с точки зрения работника турфирмы. Профессиональный гид, с хорошим чувством юмора, очень хорошо владеет материалом, получили огромное удовольствие. После экскурсии дала полезные советы что посмотреть в городе,, как разобраться с общественным транспортом. С уверенностью будем рекомендовать друзьям и клиентам.