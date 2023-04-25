Экскурсии в Вифлеем из Иерусалима

Найдено 3 экскурсии в категории «Вифлеем» в Иерусалиме на русском языке, цены от €270. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Две святыни в один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Иерусалим: Две святыни - Храм Рождества и Гроб Господень за один день
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив две ключевые святыни христианства за один день. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 10 чел.
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
Предлагаем увидеть места, где разворачивались события Библии. Узнайте истории, которым тысячи лет, и посетите святые места Иерусалима
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
300 за всё до 10 чел.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 апреля 2023
    Две святыни в один день
    Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества Христова в Вифлееме, и
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    Храм Гроба Господня в Иерусалиме, и даже попасть к самому гробу, плюс прогулка по колоритным кварталам старого города. Несмотря на то, что проход к Стене Плача оказался закрыт из-за подготовки ко Дню Памяти, благодаря Орне удалось побывать в тоннелях и увидеть хотя бы через стекло часть стены и попасть к маленькой Стене плача, где я оставила свою записку. Очень активный был день, полный впечатлений, большое спасибо.

    Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества
  • А
    Анастасия
    13 февраля 2023
    Две святыни в один день
    Я хочу сказать Вам СПАСИБО, Орна, за потрясающую экскурсию и Вашу готовность помочь во всём. У Вас невероятное чувство такта,
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    воспитанность и Вы знаете столько всего интересного, и научного, и политического и религиозного. У Вас очень классное, интеллигентное и доброе чувство юмора! Очень рада была знакомству и отлично понимаю теперь восторженные отзывы о Вас на Трипстере. П. с. Это была лучшая моя экскурсия за последний год!

  • С
    Сергей
    23 сентября 2022
    Две святыни в один день
    Много интересного узнал. Смело рекомендую Орну. У меня только оперативная память быстро заполнилась от фактов из Библии, которые в Иерусалиме на каждом шагу, но это моя проблема))
  • М
    Марина
    20 марта 2019
    У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
    Все супер
  • П
    Петр
    15 марта 2018
    У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
    Орна - замечательный гид c университетским образованием. Маршрут был спланирован великолепно, знания и стиль изложения Орны выше всяких похвал. Рекомендую!
  • М
    Мария
    8 января 2018
    Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
    Замечательная экскурсия!!! Все очень интересно, захватывающе и незабываемо!!! Огромное спасибо гиду Ольге за прекрасную организацию и потрясающие экскурсии, впечатлений море, всем рекомендуем сделать себе такой подарок в виде экскурсии!!!!!!
  • М
    Марина
    25 декабря 2017
    Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
    Огромная благодарность Ольге за экскурсию и за все, все. Получили много приятных эмоций от данной экскурсии. Ольга - образованный, знающий,
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    культурный гид. Она - находка для нашего путешествия по городу. Мы узнали очень много нового для себя. Будем рекомендовать нашим друзьям. Спасибо, Оля, так держать!

  • И
    Ирина
    13 января 2017
    Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
    Сердечно благодарю гида Ольгу. Ольга прекрасный рассказчик, превосходно владеющий материалом, которая легким и понятным языком передает слушателю информацию, замечательный собеседник, профессионал своего дела. Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям и близким.
  • О
    Ольга
    11 января 2017
    У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
    Спасибо Орне за подробнейшую, захватывающую экскурсию! Наконец-то отрывочные сведения об истории страны сложились в единое целое. Мы искренно полюбили Израиль, и обязательно сюда вернёмся. Ведь здесь ещё столько неопознанного.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Вифлеем»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
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  1. Две святыни в один день
  2. У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
  3. Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Вифлеем" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Вифлеем», 38 ⭐ отзывов, цены от €270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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