Тоннели у западной стены в Иерусалиме предлагают уникальную возможность познакомиться с древними сооружениями, скрытыми под современными зданиями.
Посетители смогут пройти по древней улице, увидеть водохранилища и ритуальные бассейны, а также дотронуться до камней, составляющих фундамент Храмовой горы. Это путешествие позволит узнать больше о значении этих мест и их исторической важности. Бронирование необходимо заранее, так как доступ ограничен
Посетители смогут пройти по древней улице, увидеть водохранилища и ритуальные бассейны, а также дотронуться до камней, составляющих фундамент Храмовой горы. Это путешествие позволит узнать больше о значении этих мест и их исторической важности. Бронирование необходимо заранее, так как доступ ограничен
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальный доступ к скрытым историческим местам
- 🏺 Погружение в атмосферу древнего Иерусалима
- 📚 Интересные исторические факты и рассказы
- 🗺 Возможность увидеть древние акведуки и улицы
- 👥 Индивидуальный подход и внимание к деталям
Что можно увидеть
- Древняя улица Иерусалима
- Хасмонейские акведуки
- Фундамент Храмовой горы
Описание экскурсии
Мы пройдем под домами мусульманского квартала и увидим древнюю улицу Иерусалима времен второго храма, которой более 2000 лет, а также подземные залы, водохранилища и ритуальные бассейны. Дотронемся до громадных камней в фундаменте Храмовой горы и Хасмонейских акведуков. Я расскажу вам историю и о значении этих мест.
Организационные детали
- С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
- В стоимость экскурсии (€65) включен только «классический маршрут». Если вы желаете пройти оба «классический» + маршрут «недавно открытые новые раскопки» — стоимость экскурсии составит €85.
Билеты оплачиваются дополнительно:
- Классический маршрут — 38 шек. (взрослый), 25 шек. (ребенок)
- Маршрут «недавно открытые новые раскопки» — 38 шек. (взрослый), 25 шек. (ребёнок)
Посещение тоннелей
- Просьба записываться на экскурсию заранее (вход в тоннели — только при наличии свободных мест)
- Раскопки находятся в частном владении религиозной организации, предпочтение отдают группам от 18 человек. Если вас меньше — заказ билетов возможен только за день до экскурсии на основании свободных мест.
- Часы открытия туннелей с 7:00 утра до 22:00
- Просьба соблюдать консервативный дресс-код (футболки с рукавом, длинные брюки, женщинам — юбки ниже колен, желательно без разрезов)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все было просто прекрасно- интересно,доступно. Очень рекомендую Орну!!
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А
Очень интересная и необычная экскурсия с замечательным гидом! Рассказ был полон подробностей об истории города. Орна — настоящий профессионал!
Орна
Ответ организатора:
Спасибо
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А
Не первый раз путешествуем с Орна. Получили море удовольствия, чувстуется, что Орна любит свою профессию, материал преподносит легко, без нагрузки, поэтому в памяти остаётся практически всё Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
В следующий раз прогулки по Иерусалиму только с Орной😊 Спасибо!
В следующий раз прогулки по Иерусалиму только с Орной😊 Спасибо!
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Ж
Отличная экскурсия у интересного гида. Было очень приятно и познавательно. Если вам нужен профессионал, любящий свою работу, то вам сюда.
Орна
Ответ организатора:
Спасибо
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Огромное спасибо гиду Орне за профессионализм и терпение! У нас было максимальное количество участников группы и в связи с этим мы жутко опоздали, но она дождалась всех и отстаивала права
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З
На экскурсии "Тоннели у западной стены" мы познакомились с Орной. Экскурсия была очень интересной и немного завораживающей. Западная стена, это и есть знаменитая Стена плача. Когда заказываешь эту экскурсию, то
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