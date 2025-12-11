Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
Уникальная экскурсия по Иерусалиму, охватывающая ключевые достопримечательности. Подходит для семей, пожилых и тех, кто ценит комфорт
Начало: у Яффских ворот
26 дек в 08:00
27 дек в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Две святыни в один день
Однодневная экскурсия по Иерусалиму и Вифлеему позволит вам посетить важнейшие христианские святыни, включая Храм Рождества и Гроба Господня
Начало: По договоренности
26 дек в 08:00
9 янв в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тоннели у западной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя скрытые подземные тоннели и исторические артефакты, которые не видны обычным прохожим
26 дек в 08:00
9 янв в 08:00
€85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Иерусалиму
Откройте для себя археологические тайны Иерусалима. Прогулка по Еврейскому кварталу, сефардским синагогам и Храмовой горе. Узнайте больше за три часа
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
Откройте для себя места, где зарождалась христианская история. Путешествие в прошлое через Эйн-Карем и Вифлеем, полное удивительных открытий
Начало: У вашего отеля
26 дек в 09:00
9 янв в 09:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Иерусалима на север с Новым Заветом
Увлекательное путешествие по священным местам Израиля. Узнайте больше о жизни Иисуса, посетив знаковые места Нового Завета
20 янв в 07:00
27 янв в 07:00
€350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по вечернему Иерусалиму
Откройте для себя магию вечернего Иерусалима. Прогулка по старому городу, посещение святых мест и захватывающее световое шоу ждут вас
Начало: У Яффских ворот
18 янв в 16:00
20 янв в 16:00
€200 за всё до 35 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в декабре 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Для иностранцев" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 85 до 350. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год для иностранцев, 115 ⭐ отзывов, цены от €85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль