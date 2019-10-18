Мои заказы

Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур

Еврейские обряды и праздники - вечерне-ночная прогулка по Иерусалиму в дни ежегодных молитв
Каждый год, ранней осенью за месяц до еврейского Нового года и Иом Киппура (Судного дня), евреи занимаются самобичеванием, самоанализом и вымаливают прощение у Всевышнего за грехи прошедшего года.

Ночью они встают на особую, покаянную молитву слихот… На этой экскурсии вы узнаете все об еврейских обрядах и праздниках, услышите еврейскую религиозную музыку в самом неожиданном исполнении.
Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур
Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур
Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур

Описание экскурсии

Программа

  • Bстреча у мельницы в Мишкенот Шеананим.
  • Зайдем в музей Менахема Бегина и увидим древние могилы 8-го века до н. э.
  • Спустимся в Геенну Огненную, где вещали еврейские пророки против человеческих жертвоприношений идолам.
  • И поднимемся на Сионскую гору, где посетим гробницу царя Давида.
  • Зайдем в Старый Город через Сионские ворота и поднимемся на крыши еврейского квартала, откуда видна Храмовая Гора.
  • Пройдем по темным улочкам Старого города, где соберутся тысячи верующих. Увидим молитву у Стены Плача.
  • Стена царя Хизкиягу.
  • Стены Султана Сулеймана.
  • Древнеримская улица Кардо.
  • Узнаем о жизни Рабби Акивы и царя Давида, поступки которых до сих пор влияют на судьбы евреев всего мира.

Организационные детали

  • С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
  • Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
  • Город Иерусалим находится в горах и известен своими перепадами температуры. Не смотря на жару днём, ночью будет холодно, поэтому захватите с собой тёплую одежду.
  • В программе посещение святых мест — желательно выбрать для экскурсии скромную одежду (не шорты и майки).
  • Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
  • Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
MISHKENOT SHAANANIM
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
читать дальшеуменьшить

известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года. Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
М
Нам очень понравилось: экскурсия уникальная, а Орна неординарная личность и профессионал своего дела. Это был наш заключительный вечер в Иерусалиме, и Орна одновременно провела нас своими заповедными тропами и показала
читать дальшеуменьшить

как израильтяне празднуют, да-да, именно празднуют(!) Слихот и в то же время ненавязчиво вплела в маршрут классические достопримечательности, так сказать, для закрепления материала:) Уверена, что другие маршруты с Орной не менее интересные!

Вам был полезен этот отзыв?
I
Экскурсия отличная. Очень интересно, глубоко и объемно. История Израиля бездонна, бесконечна для познания. Но благодаря Орне мы взяли с собой частицу этой истории. Здорово, когда экскурсовод настолько профессионал. Нам все очень понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
А
Конечно, Иерусалим требует длительного погружения, но даже ввиду ограниченного времени и неблагоприятной погоды, благодаря Орне удалось заглянуть в местную культуру изнутри. Могу порекомендовать ее как очень знающего человека, фактически Орна
читать дальшеуменьшить

сама представляет собой часть этой колоритной культуры, а потому общение с ней уже само по себе уникально. Спасибо за сладости по случаю Пурима, за посещение синагоги, за внимание к моим пожеланиям! Жалею только что взяла только одну экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?
М
Все замечательно
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Иерусалима

Похожие экскурсии на «Слихот: подготовка к Рош ха-Шана и дню искупления Йом Кипур»

Знакомство с Иерусалимом
Пешая
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Иерусалимом
Погуляйте по колоритным улочкам Иерусалима, посетите главные святыни и загадайте желание у Стены Плача. Раскройте все грани этого удивительного места
Завтра в 15:30
19 авг в 15:30
от €260 за всё до 6 чел.
Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
Пешая
3.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
Узнайте, как Иерусалим стал святым местом для трёх религий. Погрузитесь в историю, посетив ключевые достопримечательности города
Завтра в 11:00
19 авг в 11:00
от €230 за всё до 8 чел.
Иерусалим с еврейским акцентом
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим с еврейским акцентом
Откройте для себя археологические тайны Иерусалима. Прогулка по Еврейскому кварталу, сефардским синагогам и Храмовой горе. Узнайте больше за три часа
Начало: У Яффских ворот
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Некрополис Иерусалима
Пешая
5.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Некрополис Иерусалима
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя некрополис и его загадочные ритуалы. Уникальная возможность увидеть историю своими глазами
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иерусалиме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иерусалиме
€20 за человека