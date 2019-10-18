Каждый год, ранней осенью за месяц до еврейского Нового года и Иом Киппура (Судного дня), евреи занимаются самобичеванием, самоанализом и вымаливают прощение у Всевышнего за грехи прошедшего года.
Ночью они встают на особую, покаянную молитву слихот… На этой экскурсии вы узнаете все об еврейских обрядах и праздниках, услышите еврейскую религиозную музыку в самом неожиданном исполнении.
Ночью они встают на особую, покаянную молитву слихот… На этой экскурсии вы узнаете все об еврейских обрядах и праздниках, услышите еврейскую религиозную музыку в самом неожиданном исполнении.
Описание экскурсии
Программа
- Bстреча у мельницы в Мишкенот Шеананим.
- Зайдем в музей Менахема Бегина и увидим древние могилы 8-го века до н. э.
- Спустимся в Геенну Огненную, где вещали еврейские пророки против человеческих жертвоприношений идолам.
- И поднимемся на Сионскую гору, где посетим гробницу царя Давида.
- Зайдем в Старый Город через Сионские ворота и поднимемся на крыши еврейского квартала, откуда видна Храмовая Гора.
- Пройдем по темным улочкам Старого города, где соберутся тысячи верующих. Увидим молитву у Стены Плача.
- Стена царя Хизкиягу.
- Стены Султана Сулеймана.
- Древнеримская улица Кардо.
- Узнаем о жизни Рабби Акивы и царя Давида, поступки которых до сих пор влияют на судьбы евреев всего мира.
Организационные детали
- С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
- Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
- Город Иерусалим находится в горах и известен своими перепадами температуры. Не смотря на жару днём, ночью будет холодно, поэтому захватите с собой тёплую одежду.
- В программе посещение святых мест — желательно выбрать для экскурсии скромную одежду (не шорты и майки).
- Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
- Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
MISHKENOT SHAANANIM
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Нам очень понравилось: экскурсия уникальная, а Орна неординарная личность и профессионал своего дела. Это был наш заключительный вечер в Иерусалиме, и Орна одновременно провела нас своими заповедными тропами и показала
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I
Экскурсия отличная. Очень интересно, глубоко и объемно. История Израиля бездонна, бесконечна для познания. Но благодаря Орне мы взяли с собой частицу этой истории. Здорово, когда экскурсовод настолько профессионал. Нам все очень понравилось
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А
Конечно, Иерусалим требует длительного погружения, но даже ввиду ограниченного времени и неблагоприятной погоды, благодаря Орне удалось заглянуть в местную культуру изнутри. Могу порекомендовать ее как очень знающего человека, фактически Орна
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М
Все замечательно
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