ORNA проводит ещё 21 экскурсию

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Дом на улице Пророков

Улица Пророков в Иерусалиме скрывает богатую историю. Прогуляйтесь по тихим районам и узнайте о жизни знаменитых личностей
Параллельно улице Яффо находятся районы, богатые историей.

Прогулка по улице Пророков открывает перед вами шикарные сады и особняки, гостиницу, где останавливался Теодор Герцль, англиканские школу и больницу.

Здесь же можно увидеть дом
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поэтессы Рахель и первой женщины-врача Елены Каган, а также дом-музей доктора Тихо. Погрузитесь в атмосферу 19 века и посетите Русское Подворье и дом раввина Авраама Кука. Возможен визит в музей-тюрьму узников подполья

5
2 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные сады и особняки
  • 🏨 Гостиница Теодора Герцля
  • 🏫 Англиканская школа и больница
  • 🏠 Дом поэтессы Рахель
  • 🎨 Дом художника Уильяма Ханта
  • ⛪ Эфиопская церковь
  • 🏛️ Русское Подворье
Дом на улице Пророков
Дом на улице Пророков
Дом на улице Пророков

Что можно увидеть

  • Сады и особняки
  • Гостиница Теодора Герцля
  • Англиканская школа
  • Англиканская больница
  • Дом Рахель
  • Дом Елены Каган
  • Дом Уильяма Ханта
  • Дом Элиэзера Бен-Йехуды
  • Эфиопская церковь
  • Дом-музей доктора Тихо
  • Русское Подворье
  • Дом Авраама Кука
  • Итальянская больница
  • Гостиница для эфиопских паломников
  • Музей-тюрьма узников подполья

Описание экскурсии

Программа

Мы увидим:

  • шикарные сады, окружающие громадные особняки;
  • гостиницу, где останавливался основоположник современного сионизма Теодор Герцль;
  • англиканские школу и больницу;
  • дом знаменитой поэтессы Рахель и первой женщины-врача на ближнем востоке Елены Каган;
  • дома британского художника Уильяма Ханта и отца современного иврита Элиэзера Бен-Йехуды;
  • эфиопскую церковь;
  • дом-музей доктора Тихо и его жены, художницы Aнны;
  • Русское Подворье;
  • дом главного раввина Авраама Кука;
  • и погрузимся в жизнь Иерусалима в 19 веке;
  • итальянскую больницу, построенную знаменитым архитектором Антонио Барлуцци, и гостиницу для эфиопских паломников;
  • и по желанию зайдем в музей-тюрьму узников подполья 1920-1947.

Организационные детали

  • С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
  • Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
  • Вход в музей узников подполья: взрослый — 15 шек, ребенок — 10 шек (2-3 euro).
  • Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
  • Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
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известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года. Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Экскурсия очень понравилась!

Район очень красивый и интересный, а Орна - замечательная рассказчица, я получила огромное удовольствие от экскурсии. Очень рекомендую экскурсовода и маршрут.

Отдельная благодарность Орне за доброжелательность и помощь с двумя капризными детьми.
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נינה
Прекрасная нетрадиционная экскурсия. Орна, экскурсовод с которым не хочется расставаться. Замечательная подача материала. Спасибо большое! Встретимся в следующий раз.
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