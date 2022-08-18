ORNA проводит ещё 21 экскурсию

Параллельно улице Яффо находятся районы, богатые историей.
Прогулка по улице Пророков открывает перед вами шикарные сады и особняки, гостиницу, где останавливался Теодор Герцль, англиканские школу и больницу.
Здесь же можно увидеть дом
Прогулка по улице Пророков открывает перед вами шикарные сады и особняки, гостиницу, где останавливался Теодор Герцль, англиканские школу и больницу.
Здесь же можно увидеть дом
7 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные сады и особняки
- 🏨 Гостиница Теодора Герцля
- 🏫 Англиканская школа и больница
- 🏠 Дом поэтессы Рахель
- 🎨 Дом художника Уильяма Ханта
- ⛪ Эфиопская церковь
- 🏛️ Русское Подворье
Что можно увидеть
- Сады и особняки
- Гостиница Теодора Герцля
- Англиканская школа
- Англиканская больница
- Дом Рахель
- Дом Елены Каган
- Дом Уильяма Ханта
- Дом Элиэзера Бен-Йехуды
- Эфиопская церковь
- Дом-музей доктора Тихо
- Русское Подворье
- Дом Авраама Кука
- Итальянская больница
- Гостиница для эфиопских паломников
- Музей-тюрьма узников подполья
Описание экскурсии
Программа
Мы увидим:
- шикарные сады, окружающие громадные особняки;
- гостиницу, где останавливался основоположник современного сионизма Теодор Герцль;
- англиканские школу и больницу;
- дом знаменитой поэтессы Рахель и первой женщины-врача на ближнем востоке Елены Каган;
- дома британского художника Уильяма Ханта и отца современного иврита Элиэзера Бен-Йехуды;
- эфиопскую церковь;
- дом-музей доктора Тихо и его жены, художницы Aнны;
- Русское Подворье;
- дом главного раввина Авраама Кука;
- и погрузимся в жизнь Иерусалима в 19 веке;
- итальянскую больницу, построенную знаменитым архитектором Антонио Барлуцци, и гостиницу для эфиопских паломников;
- и по желанию зайдем в музей-тюрьму узников подполья 1920-1947.
Организационные детали
- С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
- Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
- Вход в музей узников подполья: взрослый — 15 шек, ребенок — 10 шек (2-3 euro).
- Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
- Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия очень понравилась!
Район очень красивый и интересный, а Орна - замечательная рассказчица, я получила огромное удовольствие от экскурсии. Очень рекомендую экскурсовода и маршрут.
Отдельная благодарность Орне за доброжелательность и помощь с двумя капризными детьми.
Район очень красивый и интересный, а Орна - замечательная рассказчица, я получила огромное удовольствие от экскурсии. Очень рекомендую экскурсовода и маршрут.
Отдельная благодарность Орне за доброжелательность и помощь с двумя капризными детьми.
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Прекрасная нетрадиционная экскурсия. Орна, экскурсовод с которым не хочется расставаться. Замечательная подача материала. Спасибо большое! Встретимся в следующий раз.
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