15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рынок «Махане Иегуда»
Национальные продукты, первый небоскреб Израиля, солнечные часы, уникальное кладбище и многое другое
Дорогие туристы и жители Израиля, приглашаю вас на самый знаменитый рынок Израиля. Чтобы узнать, что происходит в городе, достаточно посетить это место. Сюда жители приходят за едой, одеждой, обувью и украшениями, а израильские политики — за голосами избирателей. Здесь вы увидите, узнаете и попробуете много интересного. А еще здесь стоит первый израильский небоскреб, функционируют солнечные часы, уникальное кладбище, благотворительные столовые и элитные заведения.