15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Cтарый город эконом-классом

Прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Голгофа, еврейский квартал и многое другое. Уникальная возможность прикоснуться к истории и духовности
На экскурсии по Старому городу Иерусалима можно увидеть Храм Гроба Господня, Голгофу и Кувуклию. Прогулка включает посещение еврейского квартала и этнографического музея.

Также запланировано посещение горы Сион с её историческими местами, включая Горницу Тайной Вечери и гробницу царя Давида.

Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой одного из древнейших городов мира
5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Посещение знаковых мест
  • 📜 Исторические факты
  • 🎨 Этнографический музей
  • 🕌 Духовное обогащение
Cтарый город эконом-классом
Cтарый город эконом-классом
Cтарый город эконом-классом

Что можно увидеть

  • Храм Гроба Господня
  • Голгофа
  • Кувуклия
  • Еврейский квартал
  • Гора Сион
  • Горница Тайной Вечери
  • Гробница царя Давида
  • Стена плача

Описание экскурсии

  • Мы встретимся у Яффских ворот и зайдем в Храм Гроба Господня. Увидим место распятия Христа — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой.
  • Посетим Кувуклию — часовню, где Иисус провел три дня.
  • Затем погуляем по еврейскому кварталу старого города, посетим этнографический музей в доме, которому 800 лет, и увидим исторические предметы быта.
  • Далее мы отправимся на гору Сион, где находятся Горница Тайной Вечери, храм Успения Богородицы, гробница царя Давида и могила Оскара Шиндлера, и прикоснемся к священной для всех верующих Стене Плача.
  • А также по возможности, если будет открыто, мы зайдем в дом евангелиста Марка, друга и соратника апостола Павла (он же Шауль из Тарсиса), где увидим древнейшую в мире рукописную икону от евангелиста Луки.

Организационные детали

  • С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей.
  • Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
  • Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
  • Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
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известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года. Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
А
Индивидуальной экскурсией с Орной по Иерусалиму мы остались очень довольны. Экскурсия была насыщена информацией как по истории Иерусалима, так и истории региона в целом, о быте и нравах местных жителей
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(об особенностях внешнего вида), включая и настоящее время. Орна отвечала на все наши вопросы, в том числе, и не относящиеся к теме экскурсии. Мы опасались, что за 8 часов устанем, но этого не произошло, время пролетело быстро, мы делали достаточное количество остановок. Спасибо Орна! Желаем Вам не утратить интерес к Вашей работе и реализовать все задумки!

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К
Мы несколько изменили содержание и прошли в основном по новозаветным сюжетам. От Масличной горы до Голгофы, включая Гефсиманский сад, церковь Успения и вознесения Богородицы, русские православные миссии, 14 остановок крестного
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пути. Это потрясающая и очень ссодержательная экскурсия, по-своему даже поломническая. Очень эмоциональная. Орна прекрасно знает Библию, комментарии к историческим местам были очень уместны. В Храме молитвы Отче наш - прочитала нам ее и на арамейской, и на иврите, - это было потрясающе!! Будем долго вспоминать с большой благодарностью.

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N
Посещение старого города в Иерусалиме оставило у нас незабываемые позитивные эмоции. Я могу заверить, что Орну можно отнести к лучшему гиду компании. Информацию, которую мы получили, была очень глубокой и
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интересной. Орна с огромным профессионализмом относится к своему делу, которое очень любит. Она очень организованна и к тому же быстро и находчиво может сориентироваться в ситуациях, где без поддержки знающего человека не обойтись (очереди в храмы, к святым местам, иконам и т. д.). Мы обязательно будем рекомендовать Орну нашим знакомым и друзьям.

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О
Мы остались очень довольны экскурсией. Орна подает материал не только на слух, но и с визуальными материалами, что очень помогаем тем, кто лучше воспринимает информацию именно таким образом. Отдельное спасибо
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за то, что наша группа избегала шумных улиц и толпы, а вместо этого, неторопливо бродила узкими тенистыми улочками Старого города, внимая рассказам гида. Прикоснулись к богатейшей истории, было очень интересно и познавательно. Спасибо большое, Орна! Удачи вам!

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С
Мне очень понравилась экскурсия. Орна подробно рассказала о старом городе и показала все важные исторические места в Иерусалиме. Гид очень хорошо знает историю Израиля, Иерусалима и видно, что любит свой
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город. Отвечает на все вопросы. Свободно ориентируется как в вопросах истории иудаизма так и в вопросах истории христианства. После таких экскурсий есть желание еще раз вернуться в Иерусалим. Спасибо за интересную и познавательную экскурсию и общение.

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Андрей
Были в Израиле впервые.
Замечательная экскурсия, замечательная Орна. Обошли, кажется, всё, что можно обойти в Старом Иерусалиме, с исключительно интересном рассказе экскурсовода об истории народа и города, событиях библейской, иудейской, христианской, мусульманской культур.
Ноги к вечеру едва держали, но оно того стоило.
Спасибо, Орна. Будем рекомендовать вас как экскурсовода хорошим людям.
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