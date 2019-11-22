15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии по Старому городу Иерусалима можно увидеть Храм Гроба Господня, Голгофу и Кувуклию. Прогулка включает посещение еврейского квартала и этнографического музея.
Также запланировано посещение горы Сион с её историческими местами, включая Горницу Тайной Вечери и гробницу царя Давида.
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой одного из древнейших городов мира
Также запланировано посещение горы Сион с её историческими местами, включая Горницу Тайной Вечери и гробницу царя Давида.
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой одного из древнейших городов мира
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 📜 Исторические факты
- 🎨 Этнографический музей
- 🕌 Духовное обогащение
Что можно увидеть
- Храм Гроба Господня
- Голгофа
- Кувуклия
- Еврейский квартал
- Гора Сион
- Горница Тайной Вечери
- Гробница царя Давида
- Стена плача
Описание экскурсии
- Мы встретимся у Яффских ворот и зайдем в Храм Гроба Господня. Увидим место распятия Христа — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой.
- Посетим Кувуклию — часовню, где Иисус провел три дня.
- Затем погуляем по еврейскому кварталу старого города, посетим этнографический музей в доме, которому 800 лет, и увидим исторические предметы быта.
- Далее мы отправимся на гору Сион, где находятся Горница Тайной Вечери, храм Успения Богородицы, гробница царя Давида и могила Оскара Шиндлера, и прикоснемся к священной для всех верующих Стене Плача.
- А также по возможности, если будет открыто, мы зайдем в дом евангелиста Марка, друга и соратника апостола Павла (он же Шауль из Тарсиса), где увидим древнейшую в мире рукописную икону от евангелиста Луки.
Организационные детали
- С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей.
- Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
- Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
- Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Индивидуальной экскурсией с Орной по Иерусалиму мы остались очень довольны. Экскурсия была насыщена информацией как по истории Иерусалима, так и истории региона в целом, о быте и нравах местных жителей
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К
Мы несколько изменили содержание и прошли в основном по новозаветным сюжетам. От Масличной горы до Голгофы, включая Гефсиманский сад, церковь Успения и вознесения Богородицы, русские православные миссии, 14 остановок крестного
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N
Посещение старого города в Иерусалиме оставило у нас незабываемые позитивные эмоции. Я могу заверить, что Орну можно отнести к лучшему гиду компании. Информацию, которую мы получили, была очень глубокой и
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О
Мы остались очень довольны экскурсией. Орна подает материал не только на слух, но и с визуальными материалами, что очень помогаем тем, кто лучше воспринимает информацию именно таким образом. Отдельное спасибо
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С
Мне очень понравилась экскурсия. Орна подробно рассказала о старом городе и показала все важные исторические места в Иерусалиме. Гид очень хорошо знает историю Израиля, Иерусалима и видно, что любит свой
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Были в Израиле впервые.
Замечательная экскурсия, замечательная Орна. Обошли, кажется, всё, что можно обойти в Старом Иерусалиме, с исключительно интересном рассказе экскурсовода об истории народа и города, событиях библейской, иудейской, христианской, мусульманской культур.
Ноги к вечеру едва держали, но оно того стоило.
Спасибо, Орна. Будем рекомендовать вас как экскурсовода хорошим людям.
Замечательная экскурсия, замечательная Орна. Обошли, кажется, всё, что можно обойти в Старом Иерусалиме, с исключительно интересном рассказе экскурсовода об истории народа и города, событиях библейской, иудейской, христианской, мусульманской культур.
Ноги к вечеру едва держали, но оно того стоило.
Спасибо, Орна. Будем рекомендовать вас как экскурсовода хорошим людям.
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