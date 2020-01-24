15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Храм Гроба Господня, гора Сион, Стена Плача и прочее: главное достояние города на обзорной прогулке

ORNA
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ORNA – ваш гид
На нашей прогулке вы сможете посетить всемирно известные исторические и религиозные объекты города, услышать истории о их основании и значении и проникнуться атмосферой духовности.
220 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Cтарый город эконом-классом
Cтарый город эконом-классом

Что вас ожидает

  • Мы встретимся у Яффских ворот и зайдем в Храм Гроба Господня. Увидим место распятия Христа — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой.
  • Посетим Кувуклию — часовню, где Иисус провел три дня.
  • Затем погуляем по еврейскому кварталу старого города, посетим этнографический музей в доме, которому 800 лет, и увидим исторические предметы быта.
  • Далее мы отправимся на гору Сион, где находятся горница тайной вечери, храм успения Богородицы, гробница царя Давида и могила Оскара Шиндлера, и прикоснемся к священной для всех верующих Стене плача.
  • А также по возможности, если будет открыто, мы зайдем в дом евангелиста Марка, друга и соратника апостола Павла (он же Шауль из Тарсиса), где увидим древнейшую в мире рукописную икону от евангелиста Луки.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музей.

Cтарый город эконом-классом
Cтарый город эконом-классом
Cтарый город эконом-классом
Cтарый город эконом-классом
Cтарый город эконом-классом
Cтарый город эконом-классом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ORNA
ORNA
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 января 2020
Посещение старого города в Иерусалиме оставило у нас незабываемые позитивные эмоции. Я могу заверить, что Орну можно отнести к лучшему гиду компании. Информацию, которую мы получили, была очень глубокой и интересной. Орна с огромным профессионализмом относится к своему делу, которое очень любит. Она очень организованна и к тому же быстро и находчиво может сориентироваться в ситуациях, где без поддержки знающего человека не обойтись (очереди в храмы, к святым местам, иконам и т.д.). Мы обязательно будем рекомендовать Орну нашим знакомым и друзьям.
22 ноября 2019
Индивидуальной экскурсией с Орной по Иерусалиму мы остались очень довольны. Экскурсия была насыщена информацией как по истории Иерусалима, так и истории региона в целом, о быте и нравах местных жителей (об особенностях внешнего вида), включая и настоящее время. Орна отвечала на все наши вопросы, в том числе, и не относящиеся к теме экскурсии. Мы опасались, что за 8 часов устанем, но этого не произошло, время пролетело быстро, мы делали достаточное количество остановок. Спасибо Орна! Желаем Вам не утратить интерес к Вашей работе и реализовать все задумки!
24 октября 2019
Мы остались очень довольны экскурсией. Орна подает материал не только на слух, но и с визуальными материалами, что очень помогаем тем, кто лучше воспринимает информацию именно таким образом. Отдельное спасибо за то, что наша группа избегала шумных улиц и толпы, а вместо этого, неторопливо бродила узкими тенистыми улочками Старого города, внимая рассказам гида. Прикоснулись к богатейшей истории, было очень интересно и познавательно. Спасибо большое, Орна! Удачи вам!
20 октября 2019
Отличная экскурсия!
Орна великолепный гид, нас поразили её потрясающее знание Иерусалима, её харизма и тонкий юмор.
Остались очень довольны экскурсией, 8 часов пролетели незаметно.
На следующий день бродили по тому же маршруту и вспоминали о чем говорила Орна.
Всем рекомендуем!!!
12 марта 2019
Экскурсия очень понравилась мне и моим подругам. Огромное количество интересной информации, но не сухие исторические выкладки, а увлекательный рассказ о быте и нравах людей, о пересечениях религий, о политике. Орна имеет отличное чувство юмора, с ней просто приятно находиться рядом. Очень рекомендуем Орну как гида!
8 января 2019
Экскурсия старый город Иерусалим эконом классом с Орной просто супер!!!!!
31 октября 2018
Были в Израиле впервые.
Замечательная экскурсия, замечательная Орна. Обошли, кажется, всё, что можно обойти в Старом Иерусалиме, с исключительно интересном рассказе экскурсовода об истории народа и города, событиях библейской, иудейской, христианской, мусульманской культур.
Ноги к вечеру едва держали, но оно того стоило.
Спасибо, Орна. Будем рекомендовать вас как экскурсовода хорошим людям.
1 мая 2018
Первый раз были Иерусалиме. Невозможно не влюбиться в этот город,а вместе с Орной он открывается перед тобой как волшебная книга. Орна замечательный, эрудированный экскурсовод. Проведённая ей экскурсия стала драгоценной жемчужиной в нашей поездке. Спасибо огромное ещё раз!!!!
28 марта 2018
:Many thanks for wonderful excursions. Orna has done great job, speaking English and Russian simultaneously. We were happy to see many place during short period. We would definitely recommend Orna and her programs.
15 марта 2018
Замечательный гид. Поражает объем знаний Орны и доступность их изложения. Всем рекомендую!
Ещё 5 отзывов

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