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Еврейские святыни Иерусалима

Евгений С.
Евгений С. – Гид из Тель-Авива
Я отвезу вас на комфортабельном автомобиле 🚘 в Иерусалим, где мы увидим самые главные иудейские святыни.

Мы начнём с посещения Стены Плача, вы узнаете о её тысячелетней многострадальной истории 📖, о традициях и неисчерпаемой духовности, которую она несёт.

В индивидуальном порядке мы увидим другую малоизвестную сторону Старого города, погруженную в лабиринт древних еврейских кварталов.

Я покажу Малую стену Плача, а также различные синагоги, каждая из которых имеет совершенно уникальную историю.
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Еврейские святыни Иерусалима
Еврейские святыни Иерусалима

Что вы увидите

  • Иерусалим
Еврейские святыни Иерусалима. Мы начнём нашу индивидуальную экскурсию ⛳ у главной святыни евреев всего мира- Стены плача. Я расскажу вам о её тысячелетней многострадальной истории 📖, о традициях и неисчерпаемой духовности, которую она несёт. Погрузившись в лабиринты улиц древнего Иерусалима, мы увидим то, что скрыто от глаз массовых туристов. Это Малая стена Плача. Та же классическая Стена плача, только… Мой рассказ впереди. А наш дальнейший путь лежит к важнейшим синагогам Старого города. Прежде всего мы подойдём к «Развалине», именно так называется самая большая синагога Старого города-»Хурва». Это, казалось бы, новодел… Но какую долгую и замысловатую историю он имеет! От этой огромной синагоги пройдём кмаленькой и «невзрачной». Но зато к самой древней в Иерусалиме. Это синагога Рамбана, величайшего каббалиста XIII века, которая и стоит здесь с тех пор, впитывая в себя драматическую еврейскую историю. От самой большой и самой древней проследуем к самой…красивой! Она так и называется «Тиферет Исраэль« — «Краса Израиля». Вы узнаете, как забавно связано имя властителя Австро-Венгерской империи Франца-Иосифа с этой синагогой и наверняка согласитесь, что название это ей вполне подходит.
На комфортабельном автомобиле 🚘 мы переедем в другую часть Иерусалима- на гору Памяти в национальный мемориал Катастрофы (Холокоста). Здесь увековечена память о евреях-жертвах нацизма, борцов против фашизма и праведников мира, спасавших евреев, рискуя собственной жизнью. Нет на планете человека, которого могло бы оставить равнодушным посещение этого места.
Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Еврейские святыни Иерусалима
Еврейские святыни Иерусалима
Еврейские святыни Иерусалима
Еврейские святыни Иерусалима

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгений С.
Евгений С.
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