Еврейские святыни Иерусалима. Мы начнём нашу индивидуальную экскурсию ⛳ у главной святыни евреев всего мира- Стены плача. Я расскажу вам о её тысячелетней многострадальной истории 📖, о традициях и неисчерпаемой духовности, которую она несёт. Погрузившись в лабиринты улиц древнего Иерусалима, мы увидим то, что скрыто от глаз массовых туристов. Это Малая стена Плача. Та же классическая Стена плача, только… Мой рассказ впереди. А наш дальнейший путь лежит к важнейшим синагогам Старого города. Прежде всего мы подойдём к «Развалине», именно так называется самая большая синагога Старого города-»Хурва». Это, казалось бы, новодел… Но какую долгую и замысловатую историю он имеет! От этой огромной синагоги пройдём кмаленькой и «невзрачной». Но зато к самой древней в Иерусалиме. Это синагога Рамбана, величайшего каббалиста XIII века, которая и стоит здесь с тех пор, впитывая в себя драматическую еврейскую историю. От самой большой и самой древней проследуем к самой…красивой! Она так и называется «Тиферет Исраэль« — «Краса Израиля». Вы узнаете, как забавно связано имя властителя Австро-Венгерской империи Франца-Иосифа с этой синагогой и наверняка согласитесь, что название это ей вполне подходит.

На комфортабельном автомобиле 🚘 мы переедем в другую часть Иерусалима- на гору Памяти в национальный мемориал Катастрофы (Холокоста). Здесь увековечена память о евреях-жертвах нацизма, борцов против фашизма и праведников мира, спасавших евреев, рискуя собственной жизнью. Нет на планете человека, которого могло бы оставить равнодушным посещение этого места.