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Иерусалим Иисуса Христа и его апостолов. От Ветхого Завета к Евангелиям.

Олег С.
Олег С. – Гид из Тель-Авива
Иерусалим Иисуса Христа и его апостолов.

От Ветхого Завета к Евангелиям.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $550 за экскурсию

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Иерусалим Иисуса Христа и его апостолов. От Ветхого Завета к Евангелиям.
Иерусалим Иисуса Христа и его апостолов. От Ветхого Завета к Евангелиям.

Что вы увидите

  • Гефсиманский сад, Могила Богородицы на Масличной горе, Порог Судных Врат, Рынок в Старом городе, Стена Плача, Улица Кардо в Иерусалиме, Храм Гроба Господня, Церковь Всех Наций.
Экскурсия начинается в любое удобное для вас время. Возможен вариант вечерней экскурсии 🧭, в таком случае выезд из центра страны планируется в 14:00.
Вас ждет увлекательная поездка от “Ворот Святой Земли” – города-порта Яффо до конечной и наиважнейшей цели христианских паломников всех времен и народов – Золотого Иерусалима.
Остановка в загадочном монастыре молчальников Латрун. Покупка монастырского вина, изготовленного по старинным французским рецептам (по желанию экскурсантов).
Храм Воскресения или Храм Гроба Господнего. Пять последних остановок скорбного пути Спасителя. От Голгофы до чудесного Воскресения и выхода из могилы. Освещение икон, крестов и других важных для паломника предметов на камне миропомазания. Обжигание свечей от благодатного огня. Прогулка 👣 по старому городу. Погружение вглубь веков. История 📖 еврейского Храма. Западная стена Храма или Стена Плача, исполняющая заветные желания.
Обед в лучшем туристическом ресторане еврейского квартала с видом на Храмовую Гору и Стену Плача. Знакомство с еврейской кухней. (закрыто в субботу).
Путешествие по Иерусалиму мы продолжим на востоке. Прогулка над долиной Кедрона на Масличную или Елеонскую гору, откуда сам Христос каждый раз спускался для входа в Город 🏙️ Золотой и Храм Господен. Десятки евангелических и церковных историй связаны именно с этой возвышенностью. Несколько важнейших мест Масличной горы ⛰️ мы с Вами обязательно посетим. И начнем с Могилы Богородицы (или могилы Святого Семейства). Поклониться этому месту в первую очередь святая обязанность каждого паломника, ибо с Марии и начинается чудесная история Спасителя. Многие ключевые моменты страстной недели проходили именно в Гефсиманском саду. Вы сможете представить последнюю ночь Иисуса перед распятием, среди тех самых оливковых деревьев, того самого сада…
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Комфортный транспорт
Что не входит
  • Питание
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договоренности.
Иерусалим Иисуса Христа и его апостолов. От Ветхого Завета к Евангелиям.
Иерусалим Иисуса Христа и его апостолов. От Ветхого Завета к Евангелиям.
Иерусалим Иисуса Христа и его апостолов. От Ветхого Завета к Евангелиям.
Иерусалим Иисуса Христа и его апостолов. От Ветхого Завета к Евангелиям.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег С.
Олег С.
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Олег С. проводит ещё 3 экскурсии

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