Экскурсия начинается в любое удобное для вас время. Возможен вариант вечерней экскурсии 🧭, в таком случае выезд из центра страны планируется в 14:00.

Вас ждет увлекательная поездка от “Ворот Святой Земли” – города-порта Яффо до конечной и наиважнейшей цели христианских паломников всех времен и народов – Золотого Иерусалима.

Остановка в загадочном монастыре молчальников Латрун. Покупка монастырского вина, изготовленного по старинным французским рецептам (по желанию экскурсантов).

Храм Воскресения или Храм Гроба Господнего. Пять последних остановок скорбного пути Спасителя. От Голгофы до чудесного Воскресения и выхода из могилы. Освещение икон, крестов и других важных для паломника предметов на камне миропомазания. Обжигание свечей от благодатного огня. Прогулка 👣 по старому городу. Погружение вглубь веков. История 📖 еврейского Храма. Западная стена Храма или Стена Плача, исполняющая заветные желания.

Обед в лучшем туристическом ресторане еврейского квартала с видом на Храмовую Гору и Стену Плача. Знакомство с еврейской кухней. (закрыто в субботу).

Путешествие по Иерусалиму мы продолжим на востоке. Прогулка над долиной Кедрона на Масличную или Елеонскую гору, откуда сам Христос каждый раз спускался для входа в Город 🏙️ Золотой и Храм Господен. Десятки евангелических и церковных историй связаны именно с этой возвышенностью. Несколько важнейших мест Масличной горы ⛰️ мы с Вами обязательно посетим. И начнем с Могилы Богородицы (или могилы Святого Семейства). Поклониться этому месту в первую очередь святая обязанность каждого паломника, ибо с Марии и начинается чудесная история Спасителя. Многие ключевые моменты страстной недели проходили именно в Гефсиманском саду. Вы сможете представить последнюю ночь Иисуса перед распятием, среди тех самых оливковых деревьев, того самого сада…