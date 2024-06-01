Главные экскурсионные места в Тель-Авиве

Найдено 12 экскурсий в категории «Популярные места» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полюбить настоящий Тель-Авив
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Полюбить настоящий Тель-Авив: от богемного Неве-Цедек до динамичного рынка Кармель
Погрузитесь в атмосферу молодого и живого Тель-Авива, пройдитесь по его рынкам и кафе, узнайте, почему это пати-столица Ближнего Востока
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 129 за всё до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву
Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 10 чел.
Тайны старого Яффо
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
300 за всё до 10 чел.
«Холм весны», или Тель-Авив - приятно познакомиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
«Холм весны», или Тель-Авив - приятно познакомиться: уникальная экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тель-Авива, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Старая железнодорожная станция-ул Койфман
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 10 чел.
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим: квест в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива с аудиогидом: от вкусов рынка Кармель до истории Керем а-Тейманим
Начало: На площади Маген Давида
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 за человека
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
Начало: У часовой башни в яффо
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
270 за всё до 10 чел.
Тель-Авив с ветерком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Тель-Авив с ветерком: Индивидуальная велосипедная экскурсия по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива, катаясь на велосипеде по его тенистым бульварам, историческим улицам и морским набережным
Начало: У часовой башни в Яффо
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
257 за всё до 10 чел.
Город, который никогда не спит
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Тель-Авиву: от Яффо до Белого города
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в Тель-Авиве: от древнего Яффо до современных небоскребов и бурной ночной жизни
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву: индивидуальная экскурсия
Пешая прогулка по Тель-Авиву и Яффо - это возможность узнать их историю и секреты. Откройте для себя прошлое и настоящее Израиля
Начало: У церкви Апостола Петра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
257 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Петру из Тель Авива
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2 отзыва
Экскурсия в Петру из Тель-Авива
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Тель-Авива в Петру. Комфортный трансфер и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: Аэропорт Эйлат
Расписание: Пн,Ср
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
$380 за человека
Групповая экскурсия: Тель-Авив - Яффо
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо: путешествие в историю
Погрузитесь в мир истории и культуры с экскурсией по Тель-Авиву и Яффо. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: В Тель-Авиве
12 июня в 06:00
26 июня в 06:00
62 за человека
Знакомьтесь, Тель-Авив
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Тель-Авив: Историческое путешествие от Яффо до современности
Приглашаем на увлекательное путешествие по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: возле Часовой башни в Яффо
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
225 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    1 июня 2024
    От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
    Прекрасная экскурсия и клиентский сервис! Всё было удобно, комфортно, интересно. Наши пожелания, настроения, состояния, всё учитывалось! По ходу вкусно поели на набережной. По ходу экскурсии было много отсылок к Библии, что очень логично и важно для тех мест. 👌
  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Город, который никогда не спит
    Борис очень увлекательно рассказывает, узнали много интересных фактов и деталей. Понравилось и взрослым, и детям 11 и 16 лет
  • T
    Tatiana
    29 марта 2024
    Яффо - шкатулка с секретами
    Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.
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    Яффо раскрывается, как шкатулка с драгоценными сюрпризами: переулки, дворики, галереи, которые могли остаться незамеченными, если бы не рассказ Елены. Очень впечатлила галерея дизайнера Иланы Гур, это мини путешествие в фантастическую сказку.

  • М
    Марина
    29 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Прогулка понравилась, редкая возможность увидеть историю создания города, вплетенную в канву современного живого и многоликого мегаполиса. Экскурсия Леки строится с учетом интересов путешественников, мы прошли нетуристическими тропами, увидели изнанку города глазами местного жителя.
  • О
    Ольга
    26 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Я провела с Лёкой два чудесных дня в Тель-Авиве и осталась в полном восторге. Такт, грамотная речь, знание темы, легкая подача, позитивный настрой -все это только малая часть того, что я получила во время экскурсий. Мои наилучшие рекомендации.
  • О
    Ольга
    17 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Лёка- великолепный гид: отличное знание и подача материала,- как в историческом плане, так и про современность. Маршрут был выстроен оптимально, чтобы
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    ясно представить себе, с чего начинался город и как развивался. Много нового узнала о характере и менталитете местных жителей, а это, как мне кажется, - самое главное, чтобы хоть немного почувствовать, погрузиться в жизнь страны. Спасибо, Лёка! 🫶

  • Е
    Елена
    28 декабря 2023
    Яффо - шкатулка с секретами
    Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.
  • И
    Илья
    27 ноября 2023
    Тель-Авив с ветерком
    Тель авив очень молод по меркам святой земли, но мы окунулись с Константином вглубь истории создания первого государства эрец Израэль до последних этапов государствоустроения современного Израиля.
  • М
    Мария
    22 октября 2023
    От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
    Очень содержательная, интересная, живая экскурсия. Дети-подростки были увлечены, и мне тоже понравилось. Спасибо!
  • М
    Мария
    2 октября 2023
    От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
    Нам все понравилось, экскурсовод был пунктуален, приветлив. Интересно рассказывал о городе.

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Популярные места" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 30 до 380. Туристы уже оставили гидам 221 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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