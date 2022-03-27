Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении

Индивидуальная
Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении
Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении
Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении
Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении
Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении
Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении
Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении

Что вы можете увидеть 🤩

  • Площадь «Маген Давид»
  • «Русский» рынок Израиля
  • Знакомство с наиболее известными ресторанами, кафе и закусочными
  • Египетские цапли — жители рынка
  • Дом с ракушками
  • Керем Тейманим — блеск и нищета
  • Аутентичные кварталы самого старинного района Тель Авива
  • Первый избранный извозчик Эрец Исраэль
  • и многое многое другое…
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Побывать в Тель Авиве и не заглянуть на шумный рынок Кармель?
Запахи, вкусы, ароматы… Кафе, рестораны, закусочные, продуктовые лавки… Шум, музыка, крики продавцов и зазывал… Настоящий восточный рынок! А ведь 100 лет назад он назывался… «русским». Почему? Расскажем на экскурсии!
Самые популярные, знаменитые и интересные места, где можно перекусить. Что купить? Что попробовать? Еврейская кухня и совсем немного о кашруте. Иракская, марокканская, йеменская, турецкая и другие кухни. Кулинарно-исторический квест познакомит вас с аутентичной стороной города, «который никогда не спит!», на прогулке по рынку Кармель и кварталу Керем Тейманим.
Квартал «Керем А Тейманим» — один из первых кварталов Тель Авива, города «родившегося» из ракушек. Удивительная история квартала, ветхие дома которого — одни из самых дорогих в Израиле.
Экскурсия-квест — собери свою команду и участвуйте в настоящем квесте: задания на геолокацию, поиск артефактов и разгадывание интереснейших загадок! Приз победителям установите сами. После квеста обязательно вернитесь на рынок, что бы пообедать!
Или используйте наше приложение, как мобильный путеводитель-экскурсию по интересным местам!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации двух лучших ресторана из 10, выбранных Обществом тель-авивских гурманов
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Место начала и завершения?
Allenby St 60 - Площадь Маген Давид
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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