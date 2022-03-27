Что вы можете увидеть 🤩

Побывать в Тель Авиве и не заглянуть на шумный рынок Кармель?

Запахи, вкусы, ароматы… Кафе, рестораны, закусочные, продуктовые лавки… Шум, музыка, крики продавцов и зазывал… Настоящий восточный рынок! А ведь 100 лет назад он назывался… «русским». Почему? Расскажем на экскурсии!

Самые популярные, знаменитые и интересные места, где можно перекусить. Что купить? Что попробовать? Еврейская кухня и совсем немного о кашруте. Иракская, марокканская, йеменская, турецкая и другие кухни. Кулинарно-исторический квест познакомит вас с аутентичной стороной города, «который никогда не спит!», на прогулке по рынку Кармель и кварталу Керем Тейманим.

Квартал «Керем А Тейманим» — один из первых кварталов Тель Авива, города «родившегося» из ракушек. Удивительная история квартала, ветхие дома которого — одни из самых дорогих в Израиле.

Экскурсия-квест — собери свою команду и участвуйте в настоящем квесте: задания на геолокацию, поиск артефактов и разгадывание интереснейших загадок! Приз победителям установите сами. После квеста обязательно вернитесь на рынок, что бы пообедать!

Или используйте наше приложение, как мобильный путеводитель-экскурсию по интересным местам!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).