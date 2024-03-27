Описание

Что вас ожидает: Территориально парк разделен на две части: сначала экскурсанты двигаются в своих автомобилях по настоящей африканской саванне, воссозданной биологами и дизайнерами. В любом месте маршрута у Вас есть возможность задержаться и рассмотреть в подробностях повадки понравившегося животного. Вторая часть — это огромный зоопарк, количество жителей которого возрастает с каждым годом самым чудесным образом! «Сафари» считается центром размножения в неволе редких и исчезающих биологических видов. Как научно-исследовательский комплекс он участвует во многих международных проектах по защите и возвращению животных в их привычную среду обитания. А над этой проблемой не работает, пожалуй, ни один из зоопарков мира. По внутренней части зоопарка между клетками и вольерами можно передвигаться либо пешком, либо на специальном электромобиле, что делает прогулку доступной для всех без исключения. Важная информация: Для пешеходных маршрутов: удобная обувь, запасы воды для питья, в жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение.