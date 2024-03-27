Экскурсия в парк Сафари: почувствуйте себя настоящим исследователем природы
Территориально парк разделен на две части: сначала экскурсанты двигаются в своих автомобилях по настоящей африканской саванне, вторая часть — это огромный зоопарк.
Всего в парке «Сафари» проживают около 1600 животных со всей планеты, в том числе 68 видов млекопитающих, 130 видов птиц и 25 видов рептилий.
Всего в парке «Сафари» проживают около 1600 животных со всей планеты, в том числе 68 видов млекопитающих, 130 видов птиц и 25 видов рептилий.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Территориально парк разделен на две части: сначала экскурсанты двигаются в своих автомобилях по настоящей африканской саванне, воссозданной биологами и дизайнерами. В любом месте маршрута у Вас есть возможность задержаться и рассмотреть в подробностях повадки понравившегося животного. Вторая часть — это огромный зоопарк, количество жителей которого возрастает с каждым годом самым чудесным образом! «Сафари» считается центром размножения в неволе редких и исчезающих биологических видов. Как научно-исследовательский комплекс он участвует во многих международных проектах по защите и возвращению животных в их привычную среду обитания. А над этой проблемой не работает, пожалуй, ни один из зоопарков мира. По внутренней части зоопарка между клетками и вольерами можно передвигаться либо пешком, либо на специальном электромобиле, что делает прогулку доступной для всех без исключения. Важная информация: Для пешеходных маршрутов: удобная обувь, запасы воды для питья, в жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- "Услуги гида"
- Что не входит
- "Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр.)"
- "Аренда электрокара и входные билеты (электрокар не обязателен). Электромобилем может управлять человек с действующими водительскими правами. Входной билет 99 шекелей для всех без исключения с двухлетнего возраста."
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Для пешеходных маршрутов: удобная обувь
- Запасы воды для питья
- В жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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