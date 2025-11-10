Путешествие в парк «Сафари» в Тель-Авиве - это возможность увидеть сотни диких животных в их естественной среде.
Начав с африканской саванны, вы сможете наблюдать за животными вблизи, а затем посетить зоопарк
5 причин купить эту экскурсию
- 🦓 Увидеть животных в естественной среде
- 🦒 Посетить уникальный зоопарк
- 🐘 Узнать о редких видах
- 🚗 Комфортное путешествие на минивэне
- 🌿 Поддержка научных проектов
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Африканская саванна
- Зоопарк
Описание экскурсии
Сначала проедем по африканской саванне, которую создали биологи и дизайнеры. В любой точке можно остановиться, чтобы рассмотреть местных жителей — разных животных.
Затем отправимся в огромный зоопарк, где живут около 1600 представителей млекопитающих, птиц и рептилий со всего мира. Это место — центр размножения редких и исчезающих видов и научно-исследовательский комплекс, который участвует в проектах по защите и возвращении животных в естественную среду обитания.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входной билет — 116 шекелей за чел., дети до 2 лет проходят бесплатно
- Едем на минивэне Kia Carnival
- По зоопарку между клетками и вольерами можно передвигаться пешком или на электромобиле
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Тель-Авиве
Шалом Алейхем! Мир вам! Я — дипломированный экскурсовод Министерства туризма Израиля с лицензионным туристическим автотранспортом. А если менее официально, то я просто русский израильтянин, который влюблён в нашу маленькую, но невероятно богатую чудесными историями и историческими фактами страну. Друзья, приглашаю вас в маленький, но такой необъятный и великолепный Израиль! Всегда к вашим услугам, Олег.Задать вопрос
