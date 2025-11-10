Путешествие в парк «Сафари» в Тель-Авиве - это возможность увидеть сотни диких животных в их естественной среде.Начав с африканской саванны, вы сможете наблюдать за животными вблизи, а затем посетить зоопарк

с 1600 видами млекопитающих, птиц и рептилий. Это место является важным центром для размножения редких видов и участвует в научных проектах по их защите. Поездка станет ярким моментом вашего путешествия, оставив незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Сначала проедем по африканской саванне, которую создали биологи и дизайнеры. В любой точке можно остановиться, чтобы рассмотреть местных жителей — разных животных.

Затем отправимся в огромный зоопарк, где живут около 1600 представителей млекопитающих, птиц и рептилий со всего мира. Это место — центр размножения редких и исчезающих видов и научно-исследовательский комплекс, который участвует в проектах по защите и возвращении животных в естественную среду обитания.

