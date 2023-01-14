1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Винный тур по Тель-Авиву: Дегустация и пикник с видом на закат
Погрузитесь в мир виноделия с эксклюзивным туром по винодельням Тель-Авива. Дегустация вин, завтрак и пикник на закате ждут вас
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от €1 250 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Погружение в евангельские времена: Назарет, Капернаум, Иордан
Путешествие по долине Армагеддон в горы Назарета. Посетите места чудес Христовых и узнайте удивительные истории и предания древних поселений
Начало: по договоренности
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Комфортный трансфер в Тель-Авиве: встреча в аэропорту и доставка
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Тель-Авива и отвезёт по нужному адресу. Удобный трансфер с багажом и интересными рассказами о городе
Завтра в 09:00
10 июня в 00:00
€69 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван14 января 2023Наша экскурсия с Ириной началась в 8 утра от дверей нашего отеля в Тель-Авиве и закончилась только в 17 часов
- ННаталья8 ноября 2022Получили огромное удовольствие от экскурсии с Ириной. Очень знающая и внимательная. Огромное спасибо за проведённый день!
- ЭЭльвира.Эдуард14 сентября 2022Наша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного и услышанного! Глубокие знания истории,
- ЕЕкатерина12 октября 2019Очень клёвая экскурсия! Целый день на одном дыхании, в сопровождении с очень вкусной едой местного характера и интересной экскурсией по самим винодельням! Рекомендую!
- ППавел26 мая 2019Саша - очень классный! С ним я провел целый день в Израиле, и это было очень интересно. Саша - отличный
- ВВалерия9 октября 2018Спасибо, отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «На машине»
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