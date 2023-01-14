Экскурсии по Тель-Авиву на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €69. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Две винодельни и пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Винный тур по Тель-Авиву: Дегустация и пикник с видом на закат
Погрузитесь в мир виноделия с эксклюзивным туром по винодельням Тель-Авива. Дегустация вин, завтрак и пикник на закате ждут вас
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 1 250 за всё до 20 чел.
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Погружение в евангельские времена: Назарет, Капернаум, Иордан
Путешествие по долине Армагеддон в горы Назарета. Посетите места чудес Христовых и узнайте удивительные истории и предания древних поселений
Начало: по договоренности
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
340 за всё до 3 чел.
Надёжный трансфер в Тель-Авиве
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Комфортный трансфер в Тель-Авиве: встреча в аэропорту и доставка
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Тель-Авива и отвезёт по нужному адресу. Удобный трансфер с багажом и интересными рассказами о городе
Завтра в 09:00
10 июня в 00:00
69 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    14 января 2023
    Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
    Наша экскурсия с Ириной началась в 8 утра от дверей нашего отеля в Тель-Авиве и закончилась только в 17 часов
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    у дверей нашей квартиры в Хайфа. За все это время мы посетили очень много интересных мест, о которых до этого даже и не слышали. У Ирины составлен отличный маршрут, мы успели посетить все места до их закрытия, и главное в наименее загруженное и красивое время. Весь путь Ирина интересно рассказывала про историю мест и людей Израиля, про их взаимоотношения как в древности, так и сейчас. Рассказ был интересен не только взрослым, но и детям! Спасибо Ирина!

  • Н
    Наталья
    8 ноября 2022
    Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
    Получили огромное удовольствие от экскурсии с Ириной. Очень знающая и внимательная. Огромное спасибо за проведённый день!
  • Э
    Эльвира.Эдуард
    14 сентября 2022
    Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
    Наша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного и услышанного! Глубокие знания истории,
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    интересные рассказы, ощущение погружения в те времена- это подарок нам от Израиля через Ирину! Спасибо огромное! С Ириной не хотелось расставаться, а это значит, что мы приедем сюда ещё. И думаем не раз))

    Наша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного иНаша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного иНаша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного иНаша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного и
  • Е
    Екатерина
    12 октября 2019
    Две винодельни и пикник
    Очень клёвая экскурсия! Целый день на одном дыхании, в сопровождении с очень вкусной едой местного характера и интересной экскурсией по самим винодельням! Рекомендую!
  • П
    Павел
    26 мая 2019
    Две винодельни и пикник
    Саша - очень классный! С ним я провел целый день в Израиле, и это было очень интересно. Саша - отличный
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    собеседник: это когда настолько интересная беседа, что постоянно перебиваешь друг друга, говоришь одновременно, обсуждаешь абсолютно разные темы (технологии, воспитание детей, культура, вино, отношения и пр.). Утро началось с того, что мы заехали на тихую поляну в сосновом лесу с видом на поросшие зеленью горы, и Саша приготовил на походной горелке прекрасную шакшуку на завтрак (еврейское блюдо из яиц с овощами и сыром). Потом мы посетили 3 винодельни - две бутиковые Agur и Sternbach, где хозяева этих виноделен, дедушки в возрасте, рассказывали нам, как они создавали свои вина, и давали их пробовать. А потом заехали на винодельню Sphera, где в этот день был праздник вина с живой музыкой и большим количеством людей. Девочки подливали по нашему желанию все виды выпускаемого вина, а потом можно было приобрести понравившееся. После дегустаций мы заехали на гору, покрытую сосновым лесом, с видом на Иерусалим, где Саша приготовил великолепный обед - это были сочные антрекоты из говядины, приготовленные на углях, нежнейшие тающие во рту стейки из молодого ягненка (Саша сказал, что это наш десерт:)), и все это в сопровождении овощей гриль, свежего салата и домашнего хумуса с хлебными лепешками. В Тель-Авив вернулись уже после заката. Это был очень классный и запоминающийся день. Саша, спасибо!!!

  • В
    Валерия
    9 октября 2018
    Две винодельни и пикник
    Спасибо, отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 1 250. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Тель-Авиве (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на машине, 14 ⭐ отзывов, цены от €69. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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