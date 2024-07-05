Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Поездка в парк Сафари в Тель-Авиве
Парк Сафари в Тель-Авиве приглашает на увлекательную поездку. Вас ждут африканская саванна и зоопарк с редкими животными. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
««Сафари» считается центром размножения в неволе редких и исчезающих биологических видов»
Расписание: По договоренности
21 мар в 09:00
22 мар в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тель-Авив: путешествие в парк «Сафари»
Оказаться в мире африканской фауны, где заботятся о редких животных
«Израильский зоологический центр «Сафари» захватывающе интересен и для детей, и для взрослых»
21 мар в 09:00
22 мар в 09:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сафари-зоопарк в Тель-Авиве: незабываемое приключение
Вас ждет уникальное путешествие по зоологическому парку Сафари, где дикая природа встречается с комфортом для всей семьи
Начало: По договоренности
«Потому что вас ждет не обыкновенный зоопарк с дикими животными и птицами в клетках, а уникальный зоологический центр с полной свободой зверей, живущих на территории огромного сафари»
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$370 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июля 2024Большое спасибо гиду Олегу за организацию нашего маленького путешествия в мир дикой природы. Дружелюбная атмосфера, комфортный транспорт. Замечательная поездка получилась!
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Сафари»
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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в марте 2025
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 370. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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