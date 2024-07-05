Индивидуальная до 6 чел.

Сафари-зоопарк в Тель-Авиве: незабываемое приключение Вас ждет уникальное путешествие по зоологическому парку Сафари, где дикая природа встречается с комфортом для всей семьи Начало: По договоренности «Потому что вас ждет не обыкновенный зоопарк с дикими животными и птицами в клетках, а уникальный зоологический центр с полной свободой зверей, живущих на территории огромного сафари»

Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день