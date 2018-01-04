Снорклинг (Snorkeling) - один из самых простых видов ныряния с целью наблюдения за обитателями подводного мира. Мы расскажем где лучше нырять и дадим советы по приобретению подводных атрибутов.

Снорклинг (Snorkeling) – один из самых простых и, главное, безопасных видов ныряния с целью наблюдения за обитателями подводного мира. Для занятий снорклингом вам понадобятся лишь ласты, трубка и маска. Снорклингом отлично заниматься в Таиланде и Египте, а вот Турция для этого дела совсем не подходит. В то же время, в турецких магазинах можно найти массу ласт, трубок и масок, которые раскупаются туристами как горячие пирожки. И это несмотря на то, что цены на эти атрибуты подводного плавания просто запредельные.

Зайдя в местные магазинчики, расположенные на побережье, у вас от таких цен глаза на лоб полезут. Обычный набор из трубки и маски, который продержится пару ныряний, обойдется вам в 10 лир. Наборы качеством получше продаются за 20-25 лир. Ну а чтобы трубка и маска радовали вас и на следующий отдых, придется выложить 45 лир.

Более дешевые варианты есть в больших турецких супермаркетах, таких как Карфур, Кипа, Тансаш, Мигрос (тот же российский Рамстор). В Мармарисе есть масса таких супермаркетов, и они пользуются безумной популярностью по причине близкого расположения к туристическим местам. До них можно дойти даже пешком. Возможно, лучше будет привести качественные подводные атрибуты из России, чтобы не тратиться в Турции.

Где можно понырять в Турции? Если вы хотите посмотреть на морских рыбок, выбирайте места с подводными камнями. С рыбами в Турции настоящая беда. По крайней мере, специально их точно не разводят.

Что касается камней, то их можно найти повсеместно. Меньше шансов найти камни в Аланье – здесь, по большей части, пляж песчаный. Рыбок же можно посмотреть в Сиде, в Анталье на пляже Лара (помню, как мне пришлось в срочном порядке ретироваться, когда после рассмотрения рыбок, рыбки решили рассмотреть и меня, это было пять лет назад, и сейчас на пляжах Лары гораздо больше туристов, чем прежде).

Возможно, вы найдете рыбок и в других местах, где достаточно подводных камней. К примеру, если говорить о средиземноморском побережье, то здесь снорклингом можно заниматься в Каше, Фаселисе (Кемер) и вплоть до Фетхие. А вот в Мармарисе не проверяла, какое-то там море, не внушающее особого доверия. И дальше до конца турецкого побережья – Датча, Бодрум. Кстати, для рыбалки Бодрум – замечательное место.

Здесь рыба даже не ловится, а сама прыгает вам на крючок. А вот лучшее, по моему мнению, место для наблюдения за рыбками – остров Бююкада (Buyukada), что в Стамбуле. Здесь же я хочу отметить, что на Бююкада под водой расположился своеобразный густонаселенный аквариум, наполненный как рыбками, так и водорослями, красивыми камушками и достаточным количеством медуз, которых я не очень-то жалую. Вообще, в Стамбуле довольно много медуз, а вот Средиземное море ими обделено. Видела одну мертвую медузу возле Кушадасы, что на Эгейском море, но не более.

Что можно увидеть под водой? Подводный мир в Турции очень и очень богат. Правда, наблюдать за ним нужно не в рамках снорклинга, а в рамках дайвинга. Снорклинг позволит полюбоваться на невзрачных серых рыбок вдоль пляжа. Я ныряла во многих местах, но за все время ныряния мне попалось лишь несколько красивых рыбок.

Одна была сине-зеленого цвета, другая – типичная, но интересная камбала, ну и парочка рыб-одиночек интересных форм и размеров. В сравнении с дайвингом – маловато будет! Кстати, однажды в Акьяка на пляже Инджикум посчастливилось попасть в настоящую стаю молодых блестящих рыбок по 10 сантиметров каждая. Стая внушительная такая, метров на пять. Страшно, но безумно интересно. На дне можно найти множество морских ежей и красивых раковин.

Внимание: на дне также обнаруживаются подводные сороконожки, которых именуют «губоногие». Википедия их подробно описывает. Живут на камнях, редко идут на глубину. Если их потревожить, могут ужалить, вызвать онемение, в худшем случае – временный паралич.

Поэтому, если вы собрались покупаться среди камней вдали от цивилизации, босиком это делать не рекомендуется. Обувь для плавания или обычные ласты вас защитят. Разумеется, на таких популярных курортах, как пляж Коьяалты в Анталье или Кемер, губоногих вы не увидите.

Отдыхайте активно — тогда ваша поездка станет незабываемой и полна новых впечатлений!