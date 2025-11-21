Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В марте и апреле становится жарче, но храмы всё ещё доступны для посещения. В мае и июне начинается сезон дождей, что может затруднить путешествие, но придаёт джунглям особую атмосферу. В остальные месяцы можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к повышенной влажности.

Экскурсия к храмам Бенг Мелеа и Кох Кер предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Кхмерской империи. Бенг Мелеа, оплетённый джунглями, напоминает о былом величии, а Кох Кер с его пирамидой Пранг поражает своей мистической атмосферой. Здесь вы узнаете о религиозных нормах древних кхмеров и насладитесь красотой тропического леса. Это путешествие подарит незабываемые впечатления любителям истории и приключений

Храм Бенг Мелеа. Он создан в архитектурном стиле комплекса Ангкор-Ват. Строение когда-то служило усыпальницей для правителей древней Камбоджи. Его давно оплели джунгли, и корни деревьев проникли в священные руины.

Город Кох Кер (Лингапура). Тысячу лет назад он был столицей Кхмерской империи. Сейчас это место считают самым мистическим из всех построек времён Ангкора. В его стенах родилось множество легенд и историй.

Храмовый комплекс Кох Кер. Вы увидите храм Прасат Том — комплекс строений, главным в котором является 35-метровая пирамида Пранг. В её центре находится шахта — по легенде, портал в мир демонов. Помимо Прасат Тома, мы рассмотрим целую группу храмовых построек, возведённых в поразительно короткий срок — 25 лет.

В поездке я расскажу:

Об особенностях Кхмерского государства

Религиозных нормах, которые подчиняли себе все сферы жизни древнего общества

Природе тропического редколесья с экзотическими птицами и растениями-гигантами

Примерный тайминг маршрута:

8:00 — выезд из отеля

9:00–10:15 — храм Бенг Мелеа

11:00 — кофейная пауза (по желанию)

11:45 — плантация душистого перца

12:30 — храм Прасат Прам

13:15 — храм Прасат Дамрей

14:00 — храм Прасат Кра Сап

14:40 — храм Прасат Линга и обед в кафе (в меню есть мясо дикой свиньи)

15:00–16:30 — храм Прасат Том и пирамида Пранг

18:30–19:00 — возвращение в отель

Организационные детали