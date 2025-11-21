Дальние храмы: Бенг Мелеа и храмовый комплекс Кох Кер
Однодневное путешествие к забытым храмам джунглей Камбоджи. Вас ждут мистические истории, древние пирамиды и уникальные пейзажи
Экскурсия к храмам Бенг Мелеа и Кох Кер предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Кхмерской империи.
Бенг Мелеа, оплетённый джунглями, напоминает о былом величии, а Кох Кер с его пирамидой Пранг поражает своей мистической атмосферой. Здесь вы узнаете о религиозных нормах древних кхмеров и насладитесь красотой тропического леса. Это путешествие подарит незабываемые впечатления любителям истории и приключений
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Погружение в историю Кхмерской империи
🏛️ Посещение уникальных храмов
🌳 Прогулка по джунглям
🗿 Узнать мистические легенды
📸 Великолепные фотомоменты
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В марте и апреле становится жарче, но храмы всё ещё доступны для посещения. В мае и июне начинается сезон дождей, что может затруднить путешествие, но придаёт джунглям особую атмосферу. В остальные месяцы можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к повышенной влажности.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Бенг Мелеа
Храмовый комплекс Кох Кер
Пирамида Пранг
Описание экскурсии
Храм Бенг Мелеа. Он создан в архитектурном стиле комплекса Ангкор-Ват. Строение когда-то служило усыпальницей для правителей древней Камбоджи. Его давно оплели джунгли, и корни деревьев проникли в священные руины.
Город Кох Кер (Лингапура). Тысячу лет назад он был столицей Кхмерской империи. Сейчас это место считают самым мистическим из всех построек времён Ангкора. В его стенах родилось множество легенд и историй.
Храмовый комплекс Кох Кер. Вы увидите храм Прасат Том — комплекс строений, главным в котором является 35-метровая пирамида Пранг. В её центре находится шахта — по легенде, портал в мир демонов. Помимо Прасат Тома, мы рассмотрим целую группу храмовых построек, возведённых в поразительно короткий срок — 25 лет.
В поездке я расскажу:
Об особенностях Кхмерского государства
Религиозных нормах, которые подчиняли себе все сферы жизни древнего общества
Природе тропического редколесья с экзотическими птицами и растениями-гигантами
Примерный тайминг маршрута:
8:00 — выезд из отеля 9:00–10:15 — храм Бенг Мелеа 11:00 — кофейная пауза (по желанию) 11:45 — плантация душистого перца 12:30 — храм Прасат Прам 13:15 — храм Прасат Дамрей 14:00 — храм Прасат Кра Сап 14:40 — храм Прасат Линга и обед в кафе (в меню есть мясо дикой свиньи) 15:00–16:30 — храм Прасат Том и пирамида Пранг 18:30–19:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на автомобиле Hyundai Starex
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Бенг Мелеа — $7 за чел., Кох Кер — $10 за чел., обед — по желанию
На экскурсии нужны одежда, закрывающая плечи и колени, головной убор и удобная закрытая обувь
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваш гид в Сиеме-Реапе
Я частный гид в Камбодже и Лаосе. Провожу экскурсии с 2010 года. Организую как однодневные, так и многодневные туры и экскурсии. Предлагаю отличный сервис, интересные рассказы и неклассические маршруты.