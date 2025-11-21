Мои заказы

Дальние храмы: Бенг Мелеа и храмовый комплекс Кох Кер

Однодневное путешествие к забытым храмам джунглей Камбоджи. Вас ждут мистические истории, древние пирамиды и уникальные пейзажи
Экскурсия к храмам Бенг Мелеа и Кох Кер предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Кхмерской империи.

Бенг Мелеа, оплетённый джунглями, напоминает о былом величии, а Кох Кер с его пирамидой Пранг поражает своей мистической атмосферой. Здесь вы узнаете о религиозных нормах древних кхмеров и насладитесь красотой тропического леса. Это путешествие подарит незабываемые впечатления любителям истории и приключений

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в историю Кхмерской империи
  • 🏛️ Посещение уникальных храмов
  • 🌳 Прогулка по джунглям
  • 🗿 Узнать мистические легенды
  • 📸 Великолепные фотомоменты

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В марте и апреле становится жарче, но храмы всё ещё доступны для посещения. В мае и июне начинается сезон дождей, что может затруднить путешествие, но придаёт джунглям особую атмосферу. В остальные месяцы можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к повышенной влажности.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Дальние храмы: Бенг Мелеа и храмовый комплекс Кох Кер© Александр
Что можно увидеть

  • Храм Бенг Мелеа
  • Храмовый комплекс Кох Кер
  • Пирамида Пранг

Описание экскурсии

Храм Бенг Мелеа. Он создан в архитектурном стиле комплекса Ангкор-Ват. Строение когда-то служило усыпальницей для правителей древней Камбоджи. Его давно оплели джунгли, и корни деревьев проникли в священные руины.

Город Кох Кер (Лингапура). Тысячу лет назад он был столицей Кхмерской империи. Сейчас это место считают самым мистическим из всех построек времён Ангкора. В его стенах родилось множество легенд и историй.

Храмовый комплекс Кох Кер. Вы увидите храм Прасат Том — комплекс строений, главным в котором является 35-метровая пирамида Пранг. В её центре находится шахта — по легенде, портал в мир демонов. Помимо Прасат Тома, мы рассмотрим целую группу храмовых построек, возведённых в поразительно короткий срок — 25 лет.

В поездке я расскажу:

  • Об особенностях Кхмерского государства
  • Религиозных нормах, которые подчиняли себе все сферы жизни древнего общества
  • Природе тропического редколесья с экзотическими птицами и растениями-гигантами

Примерный тайминг маршрута:

8:00 — выезд из отеля
9:00–10:15 — храм Бенг Мелеа
11:00 — кофейная пауза (по желанию)
11:45 — плантация душистого перца
12:30 — храм Прасат Прам
13:15 — храм Прасат Дамрей
14:00 — храм Прасат Кра Сап
14:40 — храм Прасат Линга и обед в кафе (в меню есть мясо дикой свиньи)
15:00–16:30 — храм Прасат Том и пирамида Пранг
18:30–19:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Hyundai Starex
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Бенг Мелеа — $7 за чел., Кох Кер — $10 за чел., обед — по желанию
  • На экскурсии нужны одежда, закрывающая плечи и колени, головной убор и удобная закрытая обувь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Александр
Александр — ваш гид в Сиеме-Реапе
Я частный гид в Камбодже и Лаосе. Провожу экскурсии с 2010 года. Организую как однодневные, так и многодневные туры и экскурсии. Предлагаю отличный сервис, интересные рассказы и неклассические маршруты.

