Интересные факты о Тайланде от бывалых путешественников, то есть нас 😜! Подробно и често о Тае, о его климате, о тайской кухне 🥧, о валюте (бат) которая понадобится туристу, о местных традициях, о вкусной и не вкусной тайской кухне 🥧, о столице Бангкок, о тайском языке, религии и местных праздниках

Таиланд, остров Краби

Известный своими ослепительными пляжами и потрясающей архитектурой, Таиланд остается мечтой путешественника. Пышные тропические джунгли, теплое море и увлекательные культурные достопримечательности, интригуют и манят туристов со всего мира в Таиланд. Возможно только в Таиланде многовековые дворцы и храмы, могут так удивительно гармонировать со стоящими рядом небоскребами и переливающимися рекламными вывесками. Таиланд привлекателен в качестве отдыха и туристических возможностей, вас ждет незабываемый отдых в комплексе с развлечениями на морском побережье, отдых наедине с природой, знаменитый тайский массаж, а также незабываемые экскурсии и самые раскованные шоу.

Красочные и уникальные фестивали, невероятная еда и интересна культура, это лишь малый список того, чем славиться это уникальная страна

Золотые статуи Будды в Таиланде

Общая информация

Географическое положение

Таиланд(Королевство Таиланд) - расположено в Юго-Восточной Азии, по площади занимает 514 000 км² и занимает 50-е место в мире по площади занимаемой территории. Территория Таиланда простирается с севера на юг на 1860 км, за счет чего славится своим разнообразным климатом, а соответственно туристический сезон один из немногих в мире круглогодичный.

Столица

Бангкок является столицей, а так же крупнейшим городом Таиланда

Климат

Есть два слова которые в значительной степени могут описать климат Таиланда, он жаркий и влажный. Страна известная своими тропическими лесами и многочисленными пляжами, имеет два сезона - сухой и влажный. Но как считают многие, есть все таки между ними пограничный сезон, с очень высокой температурой. Так вот, жаркий сезон (туристический сезон) с температурой +30 длится с ноября по март, очень жаркий сезон +35 (повышенная температура) с апреля по июнь и сезон дождей длится с июля по октябрь.

Но если вы не прочь попасть под дождь, то можете отправляться в Таиланд в период межсезонья, в это время туры как правило намного дешевле.

Население

В Таиланде проживает около 70-ти миллионов человек. Основная часть - тайцы и лаосцы, а также малайцы, кхемеры, вьетнамцы и хмонги.

Язык

Официальный язык - тайский. Популярным считается бирманский, а также многие жители говорят на английском языке.

Тайка в национальной одежде

Форма правления

Конституционная монархия. Глава государства - король. Глава правительства - премьер министр.

Религия

Большая часть тайцев проповедуют - буддизм (96,4%)

Валюта

Национальная валюта Таиланда - тайский бат.

В одном бате - 100 сангов.

В настоящее время встречаются монеты Таиланда 25 и 50 сатангов, 1, 2, 5, 10 бат.

Купюры Таиланда - 20, 50, 100, 500 и 1000 бат.

Где обменять деньги?

Обменять рубли на местную валюту, вы можете как и в любой другой стране в аэропорту (международный аэропорт Бангкока).

Но лучше всего, если вы сделаете это в обменниках или филиалах банка (курс будет выгоднее).

Есть так же вариант обменять валюту в гостиницах (но это на самый крайний случай, так как курс тут будет самый грабительный).

Банкомат, это еще один вариант обмена валют (но придется заплатить небольшую комиссию).

Тайский бат

Телефонный код

+66

Телефоны экстренных служб

Полиция - 123, 1644

Скорая помощь - 191

Пожарная охрана - 199

Туристическая полиция - 1155

Консульство России в Бангкоке

Консульский отдел посольства РФ в Бангкоке - (66 2) 234 98

Посольство России в Таиланде

Адрес: 78, Sap Rd., Surawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand – вход с Soi Santiphap (по стрелке Visa Section)

Телефон: +(66 2) 234-20-12

Часы работы: 09:00-15:00 вт, чт, пт, 09:00-16:00 пн

Почетное Консульство России в Таиланде(в Чонбури и Районг)

Адрес: 353, Pra Tamnuk, Pattaya, Chonburi 20150, Thailand – отель «Royal Cliff Beach Resort», корпус «Royal Cliff Grand», 1-й этаж

Телефон: +(66 38) 25-04-21

Почетное Консульство России в Таиланде (Пхукет, Краби и Пханг Нга)

Адрес: Malisa Villa Resort 40/36, Kata Rd., Kata Beach, Phuket 83100, Thailand

Телефон: +(66 7) 628-4767

Посольство РФ в Таиланде

Традиционная кухня

Запомните самое главное, в Таиланде вы никогда не останетесь голодным. Куда бы вы не пошли, будь то оживленная улица или небольшой переулочек, вы обязательно найдете, чем перекусить. Бангкок и Чиангмай - являются фаворитами Таиланда по близости точек питания и разнообразию еды. Тайцы едят все виды пищи, причем они могут кушать в любое время суток. Гуляя по улицам, через каждые сто метров вы обязательно наткнетесь на уличный киоск или стенд с фруктовыми коктейлями, установленный прямо на подъездной площадке. Часто, еда вас найдет сама (даже если вы ее не ждали) в Таиланде популярные передвижные кухни, которые называются "рот-кхен", они предлагают жаренные колбаски, нарезные фрукты или мороженное.

Что касается завтрака, обеда и ужина, тут дело обстоит немного по другому. Да, вы конечно можете найти яйца или тосты, но местные жители не склонны есть блюда, которые считаются продуктами для завтрака. Часто завтрак состоит из тех продуктов, которые они едят в течении всего дня. Например, свинина на палочке с рисом, это может быть завтрак или перекус для школьников во время перемены. Не редкость, что на завтрак тайцы едят рисовый суп или суп из лапши, даже жаренная рыба это вполне нормальная еда с самого утра. Обед обычно выглядит, как разнообразие блюд на одной большой тарелке, кусочки курицы приготовленные на гриле, рис, лапша обжаренная с соевым соусом или же суп из лапши. Ужин включает в себя также разнообразие блюд, в том числе сочетание ароматов и текстур (например, жаренное блюдо, овощное блюдо, суп и рыба.