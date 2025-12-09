Эта деревня стоит на высоких сваях посреди водного леса, который частично скрывается в сезон дождей. Вы увидите быт жителей, что поколениями занимаются рыболовством и выращиванием риса.
Прочувствуете спокойный ритм их жизни и прикоснётесь к культуре, сохранившейся здесь с прошлых веков. А ещё прокатитесь на каноэ через природные тоннели мангровых зарослей.
Прочувствуете спокойный ритм их жизни и прикоснётесь к культуре, сохранившейся здесь с прошлых веков. А ещё прокатитесь на каноэ через природные тоннели мангровых зарослей.
Описание экскурсии
Немного о Кампонг Плуке
Дома, школы и пагоды построены здесь на высоких сваях, чтобы выдерживать сезонные колебания уровня воды. В сезон дождей деревня будто нависает над озером, а в сухой период можно увидеть необычный «лес свай».
И о Тонлесапе
Это самое большое пресноводное озеро Юго-Восточной Азии. Во время дождей его площадь увеличивается в разы. Всё благодаря одноимённой реке, которая меняет направление течения.
На экскурсии:
- Вы узнаете, как местные жители существуют в гармонии с изменчивой природой: строят дома и храмы на сваях, передвигаются на лодках, ловят рыбу и выращивают рис
- Мы поговорим об истории озера Тонлесап, его экосистеме и важности для Камбоджи
- Прокатимся на традиционной лодке среди затопленных деревьев мангрового леса — впечатляющее зрелище, особенно в лучах заходящего солнца
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле
- Дополнительно оплачивается билет на лодку — $20 за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Сиеме-Реапе
Провели экскурсии для 24 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, которые знают и по-настоящему любят Камбоджу. Наши экскурсии — это не просто маршруты, а путешествия за пределы привычного. Мы покажем Камбоджу вне туристических шаблонов: скрытые храмы,
Входит в следующие категории Сиема-Реапа
Похожие экскурсии из Сиема-Реапа
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап: индивидуальная экскурсия
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 11:00
10 дек в 08:00
$174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
Увидеть храмы Малого круга и познакомиться с культурным наследием кхмеров времён расцвета империи
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 дек в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
Путешествие на багги по Ангкору - это уникальная возможность увидеть древние храмы и насладиться захватывающими видами. Присоединяйтесь к приключению
Завтра в 11:00
10 дек в 08:30
$235 за всё до 5 чел.