Индивидуальная
до 5 чел.
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
Исследовать кхмерскую архитектуру: от панно храма Бантей Срей до грандиозных башен Байона
«Символизирует священную гору Меру, а с вершины открывается панорамный вид»
1 июн в 08:30
2 июн в 08:30
$235 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню
Откройте для себя жизнь на воде в плавучей деревне Чонг Книс. Насладитесь природой, узнайте о местных традициях и посетите крокодиловую ферму
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
«Путешествие туда откроет дверь в удивительный мир, где люди живут в гармонии с природой, занимаясь рыболовством и сельским хозяйством»
Завтра в 08:00
8 мая в 08:00
$90 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Священная гора Кулен - колыбель Кхмерской империи
Пном Кулен - это не просто гора, а колыбель Кхмерской империи. Откройте для себя её тайны, почувствуйте дух древности и насладитесь природной красотой
Начало: В вашем отеле
«Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет, готовым к пешим прогулкам, подъёмам по лестницам и спуску к водопаду»
8 мая в 08:00
9 мая в 08:00
$190 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина18 января 2025Национальный парк Пном КуленКрасивые виды, у водопада приятно провести время в середине дня, потрясающий храм, откуда совсем не хочется уходить. Передвигались на удобном автомобиле, гид отвечал на все интересующие вопросы. В целом хорошая экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Природа и пейзажи»
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