Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На мотоцикле Багги 8 часов Индивидуальная до 5 чел. На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа Исследовать кхмерскую архитектуру: от панно храма Бантей Срей до грандиозных башен Байона «Символизирует священную гору Меру, а с вершины открывается панорамный вид» $235 за всё до 5 чел. 2.5 часа Водная прогулка Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню Откройте для себя жизнь на воде в плавучей деревне Чонг Книс. Насладитесь природой, узнайте о местных традициях и посетите крокодиловую ферму Начало: В вашем отеле в Сиемреапе «Путешествие туда откроет дверь в удивительный мир, где люди живут в гармонии с природой, занимаясь рыболовством и сельским хозяйством» $90 за всё до 6 чел. На машине На микроавтобусе 7 часов Водная прогулка Священная гора Кулен - колыбель Кхмерской империи Пном Кулен - это не просто гора, а колыбель Кхмерской империи. Откройте для себя её тайны, почувствуйте дух древности и насладитесь природной красотой Начало: В вашем отеле «Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет, готовым к пешим прогулкам, подъёмам по лестницам и спуску к водопаду» $190 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Сиема-Реапа Последние отзывы на экскурсии Г Галина Национальный парк Пном Кулен Красивые виды, у водопада приятно провести время в середине дня, потрясающий храм, откуда совсем не хочется уходить. Передвигались на удобном автомобиле, гид отвечал на все интересующие вопросы. В целом хорошая экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Природа и пейзажи»

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