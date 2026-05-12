Индивидуальная
до 7 чел.
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
Исследовать кхмерскую архитектуру: от панно храма Бантей Срей до грандиозных башен Байона
15 июн в 08:30
16 июн в 08:30
$235 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
Увидеть дома и храмы на воде, посетить крокодиловую ферму и встретить закат среди лотосовых полей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
15 июн в 08:00
от $140 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сиемреапа в сердце озера Тонлесап - заповедник Прек Тоал
Увидеть редких птиц Юго-Восточной Азии и познакомиться с жизнью на воде
Начало: У отеля
Завтра в 12:00
15 июн в 12:00
$200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Все было неплохо! Большое спасибо! Багги не самый сильный момент конечно) но моей маленькой дочке понравилось! Все было довольно неплохо!
Вам был полезен этот отзыв?
Здравствуйте!
Моё субъектовное мнение - Андрейпрекрасный,эрудированный,с чувством юмора и знанием своего дела на твердую 5-ку гид и приятный, добродушный,интеллектуальный человек!
Поездка на
Моё субъектовное мнение - Андрейпрекрасный,эрудированный,с чувством юмора и знанием своего дела на твердую 5-ку гид и приятный, добродушный,интеллектуальный человек!
Поездка на
Вам был полезен этот отзыв?
D
Могу рекомендовать Андрея, как человека, который очень хорошо знает и любит Камбоджу. У него глубокие исторические знания, которыми он с удовольствием делится с туристами. Мы остались очень довольны проведенной экскурсией!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Владимир провёл отличную, нескучную и, неожиданно, понравившуюся экскурсию. Мы от неё многого не ожидали. Мы получили от него огромное количество информации о Камбодже. Мне кажется, мы увидели значительно больше чем в описании. Еще раз, спасибо Владимиру!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Владимир очень старался и показал для нас все заявленное в программе. Хороший и интересный маршрут + Владимир отвечал на все вопросы по Камбодже. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Рекомендуем экскурсию на багги - сочетание высокой культурной составляющей и драйва.
Андрей 17 лет живет в Камбодже, знает об этой стране
Андрей 17 лет живет в Камбодже, знает об этой стране
Вам был полезен этот отзыв?
В
Благодарим Владимира за интереснейшую, познавательную и позитивную экскурсию! Владимир - очень интересный, разносторонний гид; рассказ сопровождается юмором, информация воспринимается очень
Вам был полезен этот отзыв?
Были на экскурсии,,на баги по храмам Ангкор-Ват" с Андреем. От экскурсии получили потрясающие впечатления! Около 8 часов пролетело на одном
Вам был полезен этот отзыв?
А
Невероятная экскурсия с Владимиром, всячески рекомендуем.
Даже не ожидали, что будет так интересно и насыщенно. Владимир - замечательный гид, очень хорошо знающий местные реалии, продвинутый и по-человечески очень приятный.
5 звезд с плюсом!
Даже не ожидали, что будет так интересно и насыщенно. Владимир - замечательный гид, очень хорошо знающий местные реалии, продвинутый и по-человечески очень приятный.
5 звезд с плюсом!
Вам был полезен этот отзыв?
о
Если исследовать Камбоджу, то только с Андреем! Увлеченный рассказчик, сумел заинтересовать и взрослых, и детей. Провел экскурсию так, что от
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 13 отзывов в Сиеме-Реапе в категории "Развлечения"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиеме-Реапе
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Сиеме-Реапе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в июне 2026
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 235. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиеме-Реапе (Камбоджа 🇰🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 13 ⭐ отзывов, цены от $140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Камбоджи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август