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Развлечения в Сиеме-Реапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от $140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
Багги
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
Исследовать кхмерскую архитектуру: от панно храма Бантей Срей до грандиозных башен Байона
15 июн в 08:30
16 июн в 08:30
$235 за всё до 7 чел.
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
На лодке
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
Увидеть дома и храмы на воде, посетить крокодиловую ферму и встретить закат среди лотосовых полей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
15 июн в 08:00
от $140 за человека
Из Сиемреапа в сердце озера Тонлесап - заповедник Прек Тоал
На лодке
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сиемреапа в сердце озера Тонлесап - заповедник Прек Тоал
Увидеть редких птиц Юго-Восточной Азии и познакомиться с жизнью на воде
Начало: У отеля
Завтра в 12:00
15 июн в 12:00
$200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
Все было неплохо! Большое спасибо! Багги не самый сильный момент конечно) но моей маленькой дочке понравилось! Все было довольно неплохо!
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Андрей
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
Здравствуйте!
Моё субъектовное мнение - Андрейпрекрасный,эрудированный,с чувством юмора и знанием своего дела на твердую 5-ку гид и приятный, добродушный,интеллектуальный человек!
Поездка на
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багги - просто море положительных, экстремальных эмоций!
Организация на высоте, Андрей скоординировал передвижения между храмами Ангкора таким образом,что мы везде были одни или присутствовало мало туристов, так как он в курсе как передвигаются другие группы и мы двигались в "противоход"!
Багги разные, есть с механикой,есть с "автоматом", об этом сообщается сразу, всё в хорошем состоянии,есть специфика вождения,ведь это не "Лексус",а вездеход, это экстрим,а не "расслабон";), сразу был произведен инструктаж,объяснены всё нюансы вождения,а дальше одно удовольствие!
Посетители Ангкора смотрели с завистью и восхищением за нашими покатушками на этих чудо- машинах!
Учитывайте,что при бронировании пропуска в храмовый комплекс нужно предупредить Андрея, на сколько дней хотите оформить, по мне лучше сразу на неделю, так как цена получается как за 2 дня, если брать по отдельности.
Спасибо огромное Андрею,за то что привез в восхитительный ресторан, на обед,где я ел вкуснейший Амок-фиш и показал, где делают прекрасный кофе с оттенками какао и орехов,как мне показалось, пожалуй лучший кофе, который я пил в Камбодже, купил с собой пачку.
Андрей договорился с продавцами шарфов, футболок и сувениров,даже не пришлось торговаться;),купил всё за смешные деньги, как то неудобно стало перед местными продавцами, всё принесли прямо в багги;), вопрос с сувенирами и подарками был закрыт сразу и больше я на него время не тратил,а наслаждался отдыхом.
У Андрея брал ещё скутер покататься на несколько дней,Honda PCX в хорошем состоянии,за небольшие деньги и сгонял на нём на пирамиду Кох-Кер,ну и храмовый комплекс конечно же там посмотрел, потом обехал несколько храмов Ангкора уже один,сгонял на озеро Тонлесап и обьехал весь СиемРиеп.
Андрей, кстати, подсказывал куда лучше съездить,в какой ресторан сходить,в какое время, куда ехать и вообще много рекомендаций и подсказок было получено мной от него!
Спасибо, Андрей за экскурсию,помощь, поддержку,советы и невероятные приключения в чудесной стране, всё было супер, мне очень понравилось!

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D
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
Могу рекомендовать Андрея, как человека, который очень хорошо знает и любит Камбоджу. У него глубокие исторические знания, которыми он с удовольствием делится с туристами. Мы остались очень довольны проведенной экскурсией!
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С
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
Владимир провёл отличную, нескучную и, неожиданно, понравившуюся экскурсию. Мы от неё многого не ожидали. Мы получили от него огромное количество информации о Камбодже. Мне кажется, мы увидели значительно больше чем в описании. Еще раз, спасибо Владимиру!
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О
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
Владимир очень старался и показал для нас все заявленное в программе. Хороший и интересный маршрут + Владимир отвечал на все вопросы по Камбодже. Спасибо большое!
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В
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
Рекомендуем экскурсию на багги - сочетание высокой культурной составляющей и драйва.
Андрей 17 лет живет в Камбодже, знает об этой стране
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всё… на любой вопрос ответит, рассказ сопровождается юмором, информация воспринимается легко. Экскурсия проходит по очень значимым для мировой истории культурным местам. Маршрут, исходя из опыта, строит так, что на локациях мы оказывались с минимальным количеством туристов (несмотря на огромную популярность) и при идеальном свете для фотографий. Кроме того, в зависимости от предпочтений и желаний, может корректировать локации, составляющие экскурсию. Плюс Андрей умеет очень красиво фотографировать и всегда готов помочь, подсказать, решить возникающий в Камбодже вопрос. Рекомендуем гида и экскурсию!)
Андрей, благодарим!)

Рекомендуем экскурсию на багги - сочетание высокой культурной составляющей и драйва.
Рекомендуем экскурсию на багги - сочетание высокой культурной составляющей и драйва.
Рекомендуем экскурсию на багги - сочетание высокой культурной составляющей и драйва.
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В
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
Благодарим Владимира за интереснейшую, познавательную и позитивную экскурсию! Владимир - очень интересный, разносторонний гид; рассказ сопровождается юмором, информация воспринимается очень
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легко. Как отметил Владимир в начале встречи, и мы убедились в конце, возникло желание снова возвращаться и изучать Камбоджу. С удовольствием посетили плавучую деревню, многое узнали о быте и традициях местных жителей; также на обратном пути заехали на живописное лотосовое и рисовое поле, где встретили закат; в конце Владимир провел краткую обзорную экскурсию по городу и дал рекомендации по ужину и другим интересующим локациям - все рекомендации оказались отличными. Помимо основной программы Владимир дал много интересной информации по абсолютно разным сферам жизни и истории Камбоджи. От души рекомендуем данную экскурсию и Владимира, как гида!)

Благодарим Владимира за интереснейшую, познавательную и позитивную экскурсию! Владимир - очень интересный, разносторонний гид; рассказ сопровождается
Благодарим Владимира за интереснейшую, познавательную и позитивную экскурсию! Владимир - очень интересный, разносторонний гид; рассказ сопровождается
Благодарим Владимира за интереснейшую, познавательную и позитивную экскурсию! Владимир - очень интересный, разносторонний гид; рассказ сопровождается
Благодарим Владимира за интереснейшую, познавательную и позитивную экскурсию! Владимир - очень интересный, разносторонний гид; рассказ сопровождается
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МАРИНА
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
Были на экскурсии,,на баги по храмам Ангкор-Ват" с Андреем. От экскурсии получили потрясающие впечатления! Около 8 часов пролетело на одном
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дыхании. Часы посещения каждого храма были продуманы Андреем таким образом, что мы на всех локациях практически не встречали толпы туристов, избежали очередей и пробок. Сделали классные фото достопримечательностей без посторонних туристов. А самостоятельное управление багги, это отдельное приключение и испытание себя - отличная задумка Андрея самим туристам рулить по дорогам Комбоджи! Ощущения от экскурсии превзошли ожидания!
Информацию о развитии культуры, религии и истории страны Андрей подает с массой интересных фактов, событий, гипотез,что очень запоминаемо!
Мы в восторге от видов и состояния храмов, от окружающей дикой природы и местных жителей! Андрей нас заинтриговал анонсом других своих исторических экскурсий, прийдётся приехать сюда ещё раз, чего и каждому желаем! Понравилась страна, природа, погода и люди, их отношение к туристам Настоятельно рекомендуем этого гида- не пожалеете!

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А
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
Невероятная экскурсия с Владимиром, всячески рекомендуем.

Даже не ожидали, что будет так интересно и насыщенно. Владимир - замечательный гид, очень хорошо знающий местные реалии, продвинутый и по-человечески очень приятный.

5 звезд с плюсом!
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о
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
Если исследовать Камбоджу, то только с Андреем! Увлеченный рассказчик, сумел заинтересовать и взрослых, и детей. Провел экскурсию так, что от
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его рассказов вставали как живые картинки в воображении! Багги - огонь! Не нужно сомневаться - справится любой водитель авто (хоть с небольшим опытом). Однозначно рекомендую!

Если исследовать Камбоджу, то только с Андреем! Увлеченный рассказчик, сумел заинтересовать и взрослых, и детей. Провел
Если исследовать Камбоджу, то только с Андреем! Увлеченный рассказчик, сумел заинтересовать и взрослых, и детей. Провел
Если исследовать Камбоджу, то только с Андреем! Увлеченный рассказчик, сумел заинтересовать и взрослых, и детей. Провел
Если исследовать Камбоджу, то только с Андреем! Увлеченный рассказчик, сумел заинтересовать и взрослых, и детей. Провел+1
Если исследовать Камбоджу, то только с Андреем! Увлеченный рассказчик, сумел заинтересовать и взрослых, и детей. Провел
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Всего 13 отзывов в Сиеме-Реапе в категории "Развлечения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиеме-Реапе
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа;
  2. Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап;
  3. Из Сиемреапа в сердце озера Тонлесап - заповедник Прек Тоал.
Какие места ещё посмотреть в Сиеме-Реапе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Ангкор-Ват;
  2. Храм Байон;
  3. Ангкор-Тхом;
  4. Храм Лежащего Будды.
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в июне 2026
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 235. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиеме-Реапе (Камбоджа 🇰🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 13 ⭐ отзывов, цены от $140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Камбоджи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август