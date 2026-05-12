читать дальше уменьшить

багги - просто море положительных, экстремальных эмоций!

Организация на высоте, Андрей скоординировал передвижения между храмами Ангкора таким образом,что мы везде были одни или присутствовало мало туристов, так как он в курсе как передвигаются другие группы и мы двигались в "противоход"!

Багги разные, есть с механикой,есть с "автоматом", об этом сообщается сразу, всё в хорошем состоянии,есть специфика вождения,ведь это не "Лексус",а вездеход, это экстрим,а не "расслабон";), сразу был произведен инструктаж,объяснены всё нюансы вождения,а дальше одно удовольствие!

Посетители Ангкора смотрели с завистью и восхищением за нашими покатушками на этих чудо- машинах!

Учитывайте,что при бронировании пропуска в храмовый комплекс нужно предупредить Андрея, на сколько дней хотите оформить, по мне лучше сразу на неделю, так как цена получается как за 2 дня, если брать по отдельности.

Спасибо огромное Андрею,за то что привез в восхитительный ресторан, на обед,где я ел вкуснейший Амок-фиш и показал, где делают прекрасный кофе с оттенками какао и орехов,как мне показалось, пожалуй лучший кофе, который я пил в Камбодже, купил с собой пачку.

Андрей договорился с продавцами шарфов, футболок и сувениров,даже не пришлось торговаться;),купил всё за смешные деньги, как то неудобно стало перед местными продавцами, всё принесли прямо в багги;), вопрос с сувенирами и подарками был закрыт сразу и больше я на него время не тратил,а наслаждался отдыхом.

У Андрея брал ещё скутер покататься на несколько дней,Honda PCX в хорошем состоянии,за небольшие деньги и сгонял на нём на пирамиду Кох-Кер,ну и храмовый комплекс конечно же там посмотрел, потом обехал несколько храмов Ангкора уже один,сгонял на озеро Тонлесап и обьехал весь СиемРиеп.

Андрей, кстати, подсказывал куда лучше съездить,в какой ресторан сходить,в какое время, куда ехать и вообще много рекомендаций и подсказок было получено мной от него!

Спасибо, Андрей за экскурсию,помощь, поддержку,советы и невероятные приключения в чудесной стране, всё было супер, мне очень понравилось!