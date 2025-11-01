Мои заказы

На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа

Путешествие на багги по Ангкору - это уникальная возможность увидеть древние храмы и насладиться захватывающими видами. Присоединяйтесь к приключению
Ангкор - это мир загадок и открытий.

Древние храмы, такие как Та Пром с его изящной резьбой и деревьями, проросшими сквозь стены, и Бантей Срей из розового песчаника, ждут вас. Храм
читать дальше

Прей Руп предлагает панорамные виды, а Ангкор-Тхом поражает величием. Баупхон и Байон с гигантскими лицами впечатляют своей историей.

Путешествие на багги делает экскурсию доступной и безопасной для всех, кто хочет прикоснуться к истории Камбоджи

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Уникальные древние храмы
  • 🚜 Захватывающее путешествие на багги
  • 🌄 Панорамные виды с высоты
  • 🗿 Исторические мифы и легенды
  • 👥 Индивидуальный подход к каждому

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии на багги по храмам Ангкора - это ноябрь, декабрь, январь и февраль. В это время в Сиемреапе стоит сухая и прохладная погода, что делает поездку комфортной и приятной. В мае, июне и сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к возможным дождям и повышенной влажности. В оставшиеся месяцы года, несмотря на жару и влажность, экскурсия всё равно остаётся доступной, хотя и требует большей подготовки.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа© Андрей
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа© Андрей
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа© Андрей
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя23
ноя24
ноя30
ноя1
дек2
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Храм Та Пром
  • Храм Бантей Срей
  • Храм Прей Руп
  • Храм Баупхон
  • Храм Байон
  • Храм Ангкор-Ват

Описание экскурсии

  • Храм Та Пром (конец 12 века). Кхмерский стиль с детальной резьбой и барельефами. Впечатление дополняют деревья, проросшие сквозь стены
  • Храм Бантей Срей. Построен из розового песчаника в 10 веке в честь бога Шивы. Барельефы изображают мифологические сцены
  • Храм Прей Руп. Символизирует священную гору Меру, а с вершины открывается панорамный вид

Ангкор-Тхом:

  • Храм Баупхон (11 век) и статуя лежащего Будды
  • Храм Байон с гигантскими каменными лицами
  • Храм Ангкор-Ват (12 век). Самый крупный храм Камбоджи. Барельефы изображают сцены из мифологии и истории Кхмерской империи

Безопасность:

  • Багги легко управляются, что делает их доступными для людей с разным опытом вождения
  • За рулём может находиться только взрослый путешественник с водительскими правами (их обязательно взять с собой)
  • Мы едем на двухместных багги с автоматической коробкой передач (3 багги)

Организационные детали

На территории храмов необходимо соблюдать дресс-код — прикрыть плечи и колени.

Дополнительные расходы

  • Аренда багги на день — $35 за 1 багги
  • Входные билеты — $37 на все локации с чел.
  • Обед из блюд традиционной кхмерской кухни (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Сиеме-Реапе
Провёл экскурсии для 245 туристов
Живу в прекрасной стране — Королевство Камбоджа, работаю здесь с 2009 года. Говорю на кхмерском (локальном) языке. Не зря Камбоджу называют «Kingdom of Wonder» — королевство чудес. Как большая книга, она
читать дальше

открывает перед мной всё новые страницы своей красоты, истории и культуры. Ты влюбляешься в эту волшебную книгу и тебе хочется делиться любовью со всем окружающим миром. Приезжайте, и я поделюсь с вами.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
о
ольга
1 ноя 2025
Если исследовать Камбоджу, то только с Андреем! Увлеченный рассказчик, сумел заинтересовать и взрослых, и детей. Провел экскурсию так, что от его рассказов вставали как живые картинки в воображении! Багги - огонь! Не нужно сомневаться - справится любой водитель авто (хоть с небольшим опытом). Однозначно рекомендую!
Я
Яна
9 окт 2025
Андрей профессионал своего дела и очень интересный человек. Видно, что любит то, чем занимается. Экскурсия была очень интересная, получили даже больше, чем планировали. Уже рекомендовали своим друзьям.
А
Анна
4 июл 2025
Андрей - высочайший профессионал своего дела, знаток Камбоджи, лучший гид. Мы провели 2,5 незабываемых дня в его компании и планируем вернуться.

Входит в следующие категории Сиема-Реапа

