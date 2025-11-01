Ангкор - это мир загадок и открытий.Древние храмы, такие как Та Пром с его изящной резьбой и деревьями, проросшими сквозь стены, и Бантей Срей из розового песчаника, ждут вас. Храм

Прей Руп предлагает панорамные виды, а Ангкор-Тхом поражает величием. Баупхон и Байон с гигантскими лицами впечатляют своей историей. Путешествие на багги делает экскурсию доступной и безопасной для всех, кто хочет прикоснуться к истории Камбоджи

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии на багги по храмам Ангкора - это ноябрь, декабрь, январь и февраль. В это время в Сиемреапе стоит сухая и прохладная погода, что делает поездку комфортной и приятной. В мае, июне и сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к возможным дождям и повышенной влажности. В оставшиеся месяцы года, несмотря на жару и влажность, экскурсия всё равно остаётся доступной, хотя и требует большей подготовки.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.