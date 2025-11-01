Ангкор - это мир загадок и открытий.
Древние храмы, такие как Та Пром с его изящной резьбой и деревьями, проросшими сквозь стены, и Бантей Срей из розового песчаника, ждут вас. Храм
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Уникальные древние храмы
- 🚜 Захватывающее путешествие на багги
- 🌄 Панорамные виды с высоты
- 🗿 Исторические мифы и легенды
- 👥 Индивидуальный подход к каждому
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии на багги по храмам Ангкора - это ноябрь, декабрь, январь и февраль. В это время в Сиемреапе стоит сухая и прохладная погода, что делает поездку комфортной и приятной. В мае, июне и сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к возможным дождям и повышенной влажности. В оставшиеся месяцы года, несмотря на жару и влажность, экскурсия всё равно остаётся доступной, хотя и требует большей подготовки.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Храм Та Пром
- Храм Бантей Срей
- Храм Прей Руп
- Храм Баупхон
- Храм Байон
- Храм Ангкор-Ват
Описание экскурсии
- Храм Та Пром (конец 12 века). Кхмерский стиль с детальной резьбой и барельефами. Впечатление дополняют деревья, проросшие сквозь стены
- Храм Бантей Срей. Построен из розового песчаника в 10 веке в честь бога Шивы. Барельефы изображают мифологические сцены
- Храм Прей Руп. Символизирует священную гору Меру, а с вершины открывается панорамный вид
Ангкор-Тхом:
- Храм Баупхон (11 век) и статуя лежащего Будды
- Храм Байон с гигантскими каменными лицами
- Храм Ангкор-Ват (12 век). Самый крупный храм Камбоджи. Барельефы изображают сцены из мифологии и истории Кхмерской империи
Безопасность:
- Багги легко управляются, что делает их доступными для людей с разным опытом вождения
- За рулём может находиться только взрослый путешественник с водительскими правами (их обязательно взять с собой)
- Мы едем на двухместных багги с автоматической коробкой передач (3 багги)
Организационные детали
На территории храмов необходимо соблюдать дресс-код — прикрыть плечи и колени.
Дополнительные расходы
- Аренда багги на день — $35 за 1 багги
- Входные билеты — $37 на все локации с чел.
- Обед из блюд традиционной кхмерской кухни (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Сиеме-Реапе
Провёл экскурсии для 245 туристов
Живу в прекрасной стране — Королевство Камбоджа, работаю здесь с 2009 года. Говорю на кхмерском (локальном) языке. Не зря Камбоджу называют «Kingdom of Wonder» — королевство чудес. Как большая книга, она
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
о
ольга
1 ноя 2025
Если исследовать Камбоджу, то только с Андреем! Увлеченный рассказчик, сумел заинтересовать и взрослых, и детей. Провел экскурсию так, что от его рассказов вставали как живые картинки в воображении! Багги - огонь! Не нужно сомневаться - справится любой водитель авто (хоть с небольшим опытом). Однозначно рекомендую!
Я
Яна
9 окт 2025
Андрей профессионал своего дела и очень интересный человек. Видно, что любит то, чем занимается. Экскурсия была очень интересная, получили даже больше, чем планировали. Уже рекомендовали своим друзьям.
А
Анна
4 июл 2025
Андрей - высочайший профессионал своего дела, знаток Камбоджи, лучший гид. Мы провели 2,5 незабываемых дня в его компании и планируем вернуться.
