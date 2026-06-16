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Из Сиемреапа в сердце озера Тонлесап - заповедник Прек Тоал

Увидеть редких птиц Юго-Восточной Азии и познакомиться с жизнью на воде
Озеро Тонлесап известно не только своими плавучими деревнями, но и уникальной экосистемой, которая привлекает сотни видов птиц.

На лодке мы отправимся в заповедник Прэк Тоал — один из важнейших орнитологических центров Юго-Восточной Азии. По пути увидим жизнь на воде, дома на сваях и затопленные леса. А затем понаблюдаем за редкими аистами, пеликанами, ибисами и другими обитателями заповедника.
Из Сиемреапа в сердце озера Тонлесап - заповедник Прек Тоал
Из Сиемреапа в сердце озера Тонлесап - заповедник Прек Тоал
Из Сиемреапа в сердце озера Тонлесап - заповедник Прек Тоал

Описание экскурсии

  • Плавучие деревни Тонлесапа — вы увидите деревни, где дома установлены на высоких сваях над водой. Местные жители передвигаются на лодках — это их транспорт, рынок и мастерская.

В деревнях есть школы, понтонные кафе, магазины, мастерские по ремонту лодок и даже полицейские участки. Отдельно встречаются плавучие конструкции — понтоны и «плавающие огороды», которые действительно держатся на поплавках и меняют своё положение вместе с уровнем воды.

По пути можно наблюдать за повседневной жизнью местных жителей: дети плывут в школу, лодки доставляют товары, а домашние животные отдыхают в тени свай.

  • Переход в Прэк Тоал — пересадка на экскурсионную лодку и переход по просторам озера (около 90 минут).

По пути открываются виды на затопленные леса, островки растительности и стаи птиц, сопровождающие путешественников на протяжении маршрута.

  • Птичий заповедник Прэк Тоал — охраняемая природная территория, включённая в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь зарегистрировано более 150 видов птиц, включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды. Во время прогулки по наблюдательным платформам и обзорным вышкам можно увидеть:

  • малого и большого аистов-адъютантов;
  • молочных аистов;
  • пятнистоклювых пеликанов;
  • черноголовых ибисов;
  • восточных дартеров;
  • сероголовых рыбных орланов;
  • многочисленных цапель, коршунов и других водоплавающих и прибрежных птиц.
  • Возвращение в Чонг Книес

Обратный путь проходит по тому же маршруту. Экскурсия завершится у причала Чонг Книес, после чего будет организован трансфер в отель.

Темы

  • Жизнь на воде и устройство плавучих деревень озера Тонлесап
  • Сезонные изменения крупнейшего пресноводного озера Юго-Восточной Азии
  • Птицы заповедника Prek Toal и экосистема затопленных лесов
  • Быт, традиции и хозяйство местных жителей
  • Природное значение Тонлесапа для Камбоджи

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено: услуги англоговорящего гида, трансфер от места вашего проживания в черте города, прогулка на лодке по плавучей деревне, спасжилеты для безопасности, бинокль(для наблюдения за птицами).

Дополнительно оплачиваются:

  • лодка до парка с птицами — $130
  • мангровая роща (только в сезон дождей) — $10 за чел.
  • питание(по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Сиеме-Реапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 2205 туристов
Мы с командой гидов готовы помочь вам выбрать качественный и доступный отдых в Сочи, Грузии и Абхазии. Любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому клиенту. Внимательно изучаем ваши запросы и предлагаем варианты, которые обязательно порадуют и оставят только приятные и яркие впечатления.

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