Озеро Тонлесап известно не только своими плавучими деревнями, но и уникальной экосистемой, которая привлекает сотни видов птиц. На лодке мы отправимся в заповедник Прэк Тоал — один из важнейших орнитологических центров Юго-Восточной Азии. По пути увидим жизнь на воде, дома на сваях и затопленные леса. А затем понаблюдаем за редкими аистами, пеликанами, ибисами и другими обитателями заповедника.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Плавучие деревни Тонлесапа — вы увидите деревни, где дома установлены на высоких сваях над водой. Местные жители передвигаются на лодках — это их транспорт, рынок и мастерская.

В деревнях есть школы, понтонные кафе, магазины, мастерские по ремонту лодок и даже полицейские участки. Отдельно встречаются плавучие конструкции — понтоны и «плавающие огороды», которые действительно держатся на поплавках и меняют своё положение вместе с уровнем воды.

По пути можно наблюдать за повседневной жизнью местных жителей: дети плывут в школу, лодки доставляют товары, а домашние животные отдыхают в тени свай.

Переход в Прэк Тоал — пересадка на экскурсионную лодку и переход по просторам озера (около 90 минут).

По пути открываются виды на затопленные леса, островки растительности и стаи птиц, сопровождающие путешественников на протяжении маршрута.

Птичий заповедник Прэк Тоал — охраняемая природная территория, включённая в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь зарегистрировано более 150 видов птиц, включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды. Во время прогулки по наблюдательным платформам и обзорным вышкам можно увидеть:

малого и большого аистов-адъютантов;

молочных аистов;

пятнистоклювых пеликанов;

черноголовых ибисов;

восточных дартеров;

сероголовых рыбных орланов;

многочисленных цапель, коршунов и других водоплавающих и прибрежных птиц.

Возвращение в Чонг Книес

Обратный путь проходит по тому же маршруту. Экскурсия завершится у причала Чонг Книес, после чего будет организован трансфер в отель.

Темы

Жизнь на воде и устройство плавучих деревень озера Тонлесап

Сезонные изменения крупнейшего пресноводного озера Юго-Восточной Азии

Птицы заповедника Prek Toal и экосистема затопленных лесов

Быт, традиции и хозяйство местных жителей

Природное значение Тонлесапа для Камбоджи

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено: услуги англоговорящего гида, трансфер от места вашего проживания в черте города, прогулка на лодке по плавучей деревне, спасжилеты для безопасности, бинокль(для наблюдения за птицами).

Дополнительно оплачиваются: