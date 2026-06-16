На лодке мы отправимся в заповедник Прэк Тоал — один из важнейших орнитологических центров Юго-Восточной Азии. По пути увидим жизнь на воде, дома на сваях и затопленные леса. А затем понаблюдаем за редкими аистами, пеликанами, ибисами и другими обитателями заповедника.
Описание экскурсии
- Плавучие деревни Тонлесапа — вы увидите деревни, где дома установлены на высоких сваях над водой. Местные жители передвигаются на лодках — это их транспорт, рынок и мастерская.
В деревнях есть школы, понтонные кафе, магазины, мастерские по ремонту лодок и даже полицейские участки. Отдельно встречаются плавучие конструкции — понтоны и «плавающие огороды», которые действительно держатся на поплавках и меняют своё положение вместе с уровнем воды.
По пути можно наблюдать за повседневной жизнью местных жителей: дети плывут в школу, лодки доставляют товары, а домашние животные отдыхают в тени свай.
- Переход в Прэк Тоал — пересадка на экскурсионную лодку и переход по просторам озера (около 90 минут).
По пути открываются виды на затопленные леса, островки растительности и стаи птиц, сопровождающие путешественников на протяжении маршрута.
- Птичий заповедник Прэк Тоал — охраняемая природная территория, включённая в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь зарегистрировано более 150 видов птиц, включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды. Во время прогулки по наблюдательным платформам и обзорным вышкам можно увидеть:
- малого и большого аистов-адъютантов;
- молочных аистов;
- пятнистоклювых пеликанов;
- черноголовых ибисов;
- восточных дартеров;
- сероголовых рыбных орланов;
- многочисленных цапель, коршунов и других водоплавающих и прибрежных птиц.
- Возвращение в Чонг Книес
Обратный путь проходит по тому же маршруту. Экскурсия завершится у причала Чонг Книес, после чего будет организован трансфер в отель.
Темы
- Жизнь на воде и устройство плавучих деревень озера Тонлесап
- Сезонные изменения крупнейшего пресноводного озера Юго-Восточной Азии
- Птицы заповедника Prek Toal и экосистема затопленных лесов
- Быт, традиции и хозяйство местных жителей
- Природное значение Тонлесапа для Камбоджи
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено: услуги англоговорящего гида, трансфер от места вашего проживания в черте города, прогулка на лодке по плавучей деревне, спасжилеты для безопасности, бинокль(для наблюдения за птицами).
Дополнительно оплачиваются:
- лодка до парка с птицами — $130
- мангровая роща (только в сезон дождей) — $10 за чел.
- питание(по желанию)