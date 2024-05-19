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Индивидуальная
8 часов
Сокровища Ангкора
Посетить главную достопримечательность Камбоджи и раскрыть тайны древних храмов
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
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280€238 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!
Начало: Лобби отеля
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€188 за всё до 4 чел.
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8 часов
Плато Кулен - святость и дикость
Собрать недостающие пазлы в понимании истории загадочной цивилизации
Завтра в 12:00
11 июня в 08:00
€187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Узнать об исторической роли водоема и познакомиться с аутентичным бытом жителей озерных деревень
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Познакомиться с сокровищами Кхмерской империи и увидеть самое большое сакральное здание в мире
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€190 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра19 мая 2024Познавательная экскурсия, очень интересная, потрясающе красивая и подробная. Рекомендуем!
- ВВячеслав13 мая 2024Проехали с Сашей более 45 км на велосипеде по Анкор-Вату и окрестностям, все очень понравилось
- ААнна10 мая 2024Наша экскурсия с Александром выпала на небывалую жару, но это совершенно не помешало нам насладиться ею! Александр большой профессионал своего
- ААнастасия2 мая 2024Заказывали с подругой экскурсию во время кхмерского нового года, мы понимали что может быть очень много людей. Как ни странно,
- EEvgeny30 апреля 2024Экскурсию по Ангкору была содержательная, продуманная и интересная. Спасибо!
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Огромное спасибо Анне и местному гиду (к сожалению имени не помню) за прекрасно проведенную экскурсию по большому кругу Ангкора (храмы
- ЕЕлена6 апреля 2024экскурсия была отличная и дорога комфортная. Отдельное спасибо гиду - хорошо говорит, знает и любит свою страну, поэтому рассказывает очень интересно
- ИИгорь15 марта 2024Отличная экскурсия для понимания образа жизни кхмеров на озере. Проводил ее Борен, муж Анастасии и это даже интересно, потому что
- ИИгорь15 марта 2024На самом деде у Андрея не одна эта экскурсия, а очень много. Поскольку основные храмы мы посмотрели ранее, он перестроил
- ссергей20 февраля 2024Были в Камбодже 16-18 февраля. Андрей провел нас по Ангкору, завез в буддистский монастырь, показал озеро тонле сап. Не буду
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Можно с детьми»
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