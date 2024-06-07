1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
Исследуйте Ангкор Ват, Ангкор Тхом, Байон и Та Пром с опытным гидом. Узнайте о символике, истории и тайнах этих величественных храмов
Начало: Лобби отеля
7 июля в 08:30
8 июля в 08:30
€188 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритная Азия на озере Тонлесап: индивидуальная экскурсия
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
156€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Индивидуальная экскурсия по древним храмам Ангкора и современным традициям Камбоджи. Погружение в историю и культуру
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
€190 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина7 июня 2024Огромное спасибо Александру за погружение в историю удивительного Ангкора. Саша - отличный рассказчик и увлечённый своим делом человек. Экскурсия полностью совпала
- ВВячеслав13 мая 2024Проехали с Сашей более 45 км на велосипеде по Анкор-Вату и окрестностям, все очень понравилось
- ААнна10 мая 2024Наша экскурсия с Александром выпала на небывалую жару, но это совершенно не помешало нам насладиться ею! Александр большой профессионал своего
- ЕЕлена6 апреля 2024экскурсия была отличная и дорога комфортная. Отдельное спасибо гиду - хорошо говорит, знает и любит свою страну, поэтому рассказывает очень интересно
- ИИгорь15 марта 2024Отличная экскурсия для понимания образа жизни кхмеров на озере. Проводил ее Борен, муж Анастасии и это даже интересно, потому что
- ИИгорь15 марта 2024На самом деде у Андрея не одна эта экскурсия, а очень много. Поскольку основные храмы мы посмотрели ранее, он перестроил
- ссергей20 февраля 2024Были в Камбодже 16-18 февраля. Андрей провел нас по Ангкору, завез в буддистский монастырь, показал озеро тонле сап. Не буду
- ААлексей4 февраля 2024Чудесный, замечательный экскурсовод Борен. Отличный маршрут. Интересный рассказ. Прекрасный вечер!
- ААнтон8 января 2024Одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. Сравнима только с Луксором в Египте. «Виной» тому монументальность, древность и красота строений и природы и отличный гид Андрей 🤝 Рекомендую и уже хочу вернуться в Камбоджу.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «На выходные»
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