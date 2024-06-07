Экскурсии выходного дня в Сиеме-Реапе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от €149, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
Исследуйте Ангкор Ват, Ангкор Тхом, Байон и Та Пром с опытным гидом. Узнайте о символике, истории и тайнах этих величественных храмов
Начало: Лобби отеля
7 июля в 08:30
8 июля в 08:30
188 за всё до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Колоритная Азия на озере Тонлесап: индивидуальная экскурсия
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
156149 за всё до 4 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Индивидуальная экскурсия по древним храмам Ангкора и современным традициям Камбоджи. Погружение в историю и культуру
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
190 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
    Огромное спасибо Александру за погружение в историю удивительного Ангкора. Саша - отличный рассказчик и увлечённый своим делом человек. Экскурсия полностью совпала
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    с нашими ожиданиями, мы получили ответы на все вопросы. Отдельно хочу отметить грамотную организацию экскурсии и отлично построенный маршрут. Несмотря на расстояния и большое количество информации, наш сын- подросток ни разу не пожаловался на усталость. Также хочется отметить профессиональные качества нашего водителя, наличие воды и освежающих полотенец. Спасение в жаркую погоду. В общем, было круто, весело и очень интересно! Спасибо большое ещё раз!

  • В
    Вячеслав
    13 мая 2024
    Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
    Проехали с Сашей более 45 км на велосипеде по Анкор-Вату и окрестностям, все очень понравилось
    Проехали с Сашей более 45 км на велосипеде по Анкор-Вату и окрестностям, все очень понравилось
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
    Наша экскурсия с Александром выпала на небывалую жару, но это совершенно не помешало нам насладиться ею! Александр большой профессионал своего
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    дела. Все было очень продуманно: материал, порядок осмотра достопримечательностей и даже перерыв на обед в самую жару. Очень порадовало, что Александр уточнил наш бэкграунд и подстроил материал под наши интересы и нужды, такое действительно не так часто встречается. Было олень интересно и познавательно. Большое спасибо за чудесный день! Безусловно рекомендую всем.

  • Е
    Елена
    6 апреля 2024
    Колоритная Азия на озере Тонлесап
    экскурсия была отличная и дорога комфортная. Отдельное спасибо гиду - хорошо говорит, знает и любит свою страну, поэтому рассказывает очень интересно
  • И
    Игорь
    15 марта 2024
    Колоритная Азия на озере Тонлесап
    Отличная экскурсия для понимания образа жизни кхмеров на озере. Проводил ее Борен, муж Анастасии и это даже интересно, потому что
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    он много рассказывал о новейшей истории Камбоджи с точки зрения местного жителя. Покатались на лодке по реке и озеру. Немного не хватило информации, посмотреть на дом на сваях изнутри. Хорошо бы, чтобы Борен и Анастасия включили это в программу за дополнительную плату жителям деревни. Еще по нашей просьбе заехали на ферму лотосов: визуально увидели как делается нить из стебля лотосов, а потом лотосовая бумага и чай из цветов лотоса, которым угостили. На ферме входной билет 10 долларов с человека. В конце экскурсии с Бореном заехали за билетами в местный цирк. Борен очень позитивный, много шутит, достаточно хорошо говорит по-русски. Легкая и в то же время познавательная экскурсия.

  • И
    Игорь
    15 марта 2024
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    На самом деде у Андрея не одна эта экскурсия, а очень много. Поскольку основные храмы мы посмотрели ранее, он перестроил
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    экскурсию именно так, чтобы мы смогли увидеть самое лучшее, что возможно за второй день посещения храмов Ангкора. За что большое спасибо. И даже двух дней для Ангкора оказалось очень мало.

  • с
    сергей
    20 февраля 2024
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Были в Камбодже 16-18 февраля. Андрей провел нас по Ангкору, завез в буддистский монастырь, показал озеро тонле сап. Не буду
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    спойлерить - все очень интересно. Работа гида безупречна - полная информация об объектах (не только из википедии), отличный выбор маршрута и очередности посещения достопримечательностей (благодаря Андрею мы смогли посмотреть, практически пустой Ангкор Ват), ну и Андрей с нами вместе чертовски весело торговался на рынке (это отдельное веселое мероприятие). В общем мы ещё планируем вернуться в Камбоджу.

  • А
    Алексей
    4 февраля 2024
    Колоритная Азия на озере Тонлесап
    Чудесный, замечательный экскурсовод Борен. Отличный маршрут. Интересный рассказ. Прекрасный вечер!
  • А
    Антон
    8 января 2024
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. Сравнима только с Луксором в Египте. «Виной» тому монументальность, древность и красота строений и природы и отличный гид Андрей 🤝 Рекомендую и уже хочу вернуться в Камбоджу.
    Одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. Сравнима только с Луксором в Египте. «Виной» тому

Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «На выходные»

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  3. Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в июле 2024
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 149 до 190 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиеме-Реапе (Камбоджа 🇰🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 35 ⭐ отзывов, цены от €149. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Камбоджи. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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