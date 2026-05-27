Это погружение в другую реальность.
Вы увидите, как живут люди в плавучих деревнях озера Тонлесап, и познакомитесь с настоящей Камбоджей изнутри.
А в завершение дня подниметесь на гору Пном Кром, чтобы увидеть страну с высоты — панораму рисовых полей и закат, который не оставляет равнодушным.
Описание экскурсии
- Выезд в 15:30 и дорога к озеру Тонле Сап — короткий переезд из Сиемреапа с рассказами о жизни региона
- Плавучая деревня — прогулка на лодке среди домов на воде, школ, магазинов и храмов
- Наблюдение за повседневной жизнью местных — рыбаков и их семей
- Крокодиловая ферма и возможность покормить крокодилов
- Подъём на Пном Кром — поездка на вершину горы с панорамными видами
- Закат над Камбоджей — рисовые поля, озеро и мягкий вечерний свет с высоты
- Возвращение в Сиемреап — около 19:00
По желанию программу можно дополнить ужином с национальным шоу танцев Апсара.
Вы узнаете:
- почему Тонлесап называют главным секретом Камбоджи — и как озеро влияет на жизнь всей страны
- как получилось, что на воде живут тысячи людей: кто населяет плавучие деревни, почему здесь много семей с вьетнамскими корнями
- как устроен быт на озере: где люди строят дома, как готовят еду, куда ходят в туалет и как выживают в сезон дождей и засухи
- где учатся дети и как работают школы, магазины, храмы и автосервисы прямо на воде
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле, прогулка на лодке по озеру Тонлесап и посещение крокодиловой фермы с кормлением крокодилов рыбой, которую заранее подготовили
- Ужин и шоу апсара оплачиваются отдельно (по желанию) — $20 за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Сиеме-Реапе
Провели экскурсии для 61 туриста
Мы — команда гидов, которые много лет живут и работают в Камбодже. За это время мы успели показать удивительную страну тысячам путешественников. До недавнего времени мы сотрудничали с крупными туроператорами и
