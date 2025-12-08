Всего за один день вы познакомитесь с величием Ангкора: от главного храма Ангкор-Ват до скрытых жемчужин, которые остаются в стороне от популярных маршрутов. Вы увидите знаменитые лики Байона, мистические деревья Та Прома и редкие святыни Чау Сай Тевода и Тхомманон. А в конце — отдохнёте у спокойных вод королевской купальни Srah Srang.

Описание экскурсии

Начнём с Ангкор-Вата — самого большого храма не только Камбоджи, но и всего мира. Его величие и гармония впечатляют даже самых искушённых путешественников.

В Ангкор Томе, последней столице империи, вы увидите Террасу слонов и Террасу Прокажённого короля, храмы Бапуон и Пхимеанакас. А в храме Байон нас встретят десятки загадочных каменных ликов.

По пути заглянем в редкие для посещения храмы Чау Сай Тевода и Тхомманон, а также погладим священного быка Нанди у храма Та Кео.

В Та Проме ощутим атмосферу мистики — гигантские деревья оплетают стены, словно ожившие стражи. Именно здесь снимали фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

Завершим экскурсию у королевской купальни Srah Srang — живописного водоёма, где можно отдохнуть и насладиться спокойствием.

Примерный тайминг

Ангкор-Ват — 1,5 ч

Ангкор Том — 1,5–2 ч

Храмы Чау Сай Тевода, Тхомманон — 40 мин

Та Кео — 45 мин

Та Пром — 1 ч

Королевская купальня Srah Srang — 20 мин

Организационные детали