Удивительное путешествие по сердцу кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
Всего за один день вы познакомитесь с величием Ангкора: от главного храма Ангкор-Ват до скрытых жемчужин, которые остаются в стороне от популярных маршрутов.
Вы увидите знаменитые лики Байона, мистические деревья Та Прома и редкие святыни Чау Сай Тевода и Тхомманон. А в конце — отдохнёте у спокойных вод королевской купальни Srah Srang.
1 отзыв
Описание экскурсии
Начнём с Ангкор-Вата — самого большого храма не только Камбоджи, но и всего мира. Его величие и гармония впечатляют даже самых искушённых путешественников.
В Ангкор Томе, последней столице империи, вы увидите Террасу слонов и Террасу Прокажённого короля, храмы Бапуон и Пхимеанакас. А в храме Байон нас встретят десятки загадочных каменных ликов.
По пути заглянем в редкие для посещения храмы Чау Сай Тевода и Тхомманон, а также погладим священного быка Нанди у храма Та Кео.
В Та Проме ощутим атмосферу мистики — гигантские деревья оплетают стены, словно ожившие стражи. Именно здесь снимали фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».
Завершим экскурсию у королевской купальни Srah Srang — живописного водоёма, где можно отдохнуть и насладиться спокойствием.
Примерный тайминг
Ангкор-Ват — 1,5 ч
Ангкор Том — 1,5–2 ч
Храмы Чау Сай Тевода, Тхомманон — 40 мин
Та Кео — 45 мин
Та Пром — 1 ч
Королевская купальня Srah Srang — 20 мин
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером (пример транспорта можно увидеть в галерее), в машине есть бутылка воды для каждого
Обратите внимание, тайминг указан ориентировочный, экскурсия длится 5,5–7 ч — в зависимости от вашей скорости передвижения. Будьте готовы к длительным пешим прогулкам
Экскурсия подходит взрослым и детям старше 6 лет
Дополнительно оплачивается входной билет в храмовый комплекс Ангкор — $37 с чел. (дети до 12 лет бесплатно)
Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Сиеме-Реапе
Мы – команда гидов, которые много лет живут и работают в Камбодже. За это время мы успели показать удивительную страну тысячам путешественников.
До недавнего времени мы сотрудничали с крупными туроператорами и читать дальше
работали с группами, приезжавшими через Таиланд по пешеходным границам. Но после того как пешеходные границы закрылись, массовый поток резко уменьшился. Мы поняли: пришло время изменить формат и делать то, что всегда хотелось — показывать Камбоджу в индивидуальных и камерных путешествиях. Теперь мы предлагаем поездки для небольших групп, где всё внимание уделено только вам.
Отзывы и рейтинг
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Илья
8 дек 2025
У меня был один день в Сием-Риепе, поэтому искал организатора, который может выйти за рамки стандартных экскурсий. И Галина замечательно справилась: встреча в аэропорту, проработка нужного мне маршрута с понятным читать дальше
временем на остановки, подсказки по локациям для фото, интересные рассказы по достпримечательностям и жизни Камбоджи, возвращение в аэропорт.
Всё, что я рассчитывал, посмотрел. Сделал фото в местах, которые хотел посетить, и послушал информацию про них.
Очень удобно, что гид не просто русскоговорящий, а именно русский: больше точек соприкосновения и живая подача информации.
Теперь надо всё переварить и пересмотреть фотографии.
Рекомендую Галину в качестве гида. Особенно для вариантов, когда надо подойти индивидуально к расписанию туристов.