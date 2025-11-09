Национальный музей Катара предлагает путешествие в прошлое страны через экспозиции, посвящённые природе, истории и культуре. Архитектура музея, вдохновлённая пустынной розой, сама по себе является произведением искусства.
Здесь можно увидеть ключевые экспонаты, такие как «Жемчужина Катара», и узнать о жизни кочевников, добыче жемчуга и значении пустыни.
Это место, где каждый артефакт рассказывает свою историю, а посещение оставляет неизгладимое впечатление
Здесь можно увидеть ключевые экспонаты, такие как «Жемчужина Катара», и узнать о жизни кочевников, добыче жемчуга и значении пустыни.
Это место, где каждый артефакт рассказывает свою историю, а посещение оставляет неизгладимое впечатление
6 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальные экспонаты
- 🌍 История и культура Катара
- 🏜 Архитектура Жана Нувеля
- 🦅 Соколиная охота
- 💎 Добыча жемчуга
- 🎨 Искусство и традиции
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Национальный музей Катара
- Жемчужина Катара
Описание экскурсии
Вы увидите:
Постоянную выставку. Экспозиция включает темы: природа Катара, животный и растительный мир пустыни и моря, древняя история, жизнь кочевников, искусство добычи жемчуга и другие
Ключевые экспонаты, например, «Жемчужину Катара». Обсудим, почему катарский жемчуг считался самым ценным в мире и как развитие индустрии искусственного жемчуга Микимото изменило экономику региона
Исторические артефакты. Рассмотрим старинные украшения, оружие и традиционные костюмы, которые помогут глубже понять культуру и быт катарцев в разные эпохи
Вы узнаете:
- Как Катару удалось сохранить свою самобытность, несмотря на стремительное развитие
- Какое значение имеет пустыня в жизни местных жителей и культурных изменениях
- Как катарцы хранят и передают национальные традиции
- Какие любимые хобби есть у катарцев, к примеру, соколиная охота и верблюжьи бега
- Как нефтяные скважины навсегда изменили страну
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет в музей — $15 за взрослого. Для посетителей до 16 лет вход бесплатный. Мы забронируем для вас билеты
- За доплату можем организовать трансфер от места вашего проживания в пределах Дохи или из аэропорта и обратно. Детали обсудим в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 24 туристов
Я с радостью буду вашим гидом по восхитительной Дохе. Этот солнечный город покорил моё сердце, и моя цель не просто показать вам его достопримечательности, а помочь ощутить дух Катара, проникнуться его богатой культурой, историей и гостеприимством. Я с нетерпением жду нашей встречи, чтобы вместе со своими коллегами-гидами раскрыть вам, почему Доха — не просто город, а настоящее приключение!Задать вопрос
Входит в следующие категории Дохи
Похожие экскурсии из Дохи
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, изучить исторические артефакты и посетить новый город Лусаил
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: насыщенный день
Индивидуальная экскурсия по Дохе с посещением ключевых мест и джип-сафари в пустыне. Подходит для коротких остановок и пересадок
Завтра в 09:00
11 ноя в 08:00
$550 за всё до 6 чел.